３/21國際消除種族歧視日的由來？與「歧視」的相關英文有哪些？

種族歧視相關單字

進入節日介紹之前,我們先來了解有哪些種族、歧視相關單字:

Race 種族

Race 的形容詞就是 racial(種族的),常見的搭配詞如:racial discrimination(種族主義)。

Racist 種族主義

以-ist結尾的單字通常代表「⋯⋯人」、「⋯⋯者」。像是race加 -ist ,就成為種族主義者、reception(接待)加上-ist就成為(櫃台)接待。而-ism結尾則表達「⋯⋯主義」。與種族(race)有關的就叫做racism(種族主義),與 capital(資本)有關則是capitalism(資本主義),此外還有feminism(女性主義)、communism(共產主義)。

Prejudice 偏見

Prejudice指的是想法上對某事物有成見。可能是因為stereotype(刻板印象)或是外在形象,產生為避屬實的偏見。

Discrimination 歧視

Discrimination與prejudice都有「歧視」的含義,但在程度上有所差別。前者是心中有偏見且有做出行動;後者是僅有內心的想法。

As a Turkish immigrant who just settled down in Germany and barely speaks German, he had a hard time and suffers from some discrimination.

作為一個剛定居德國、不太會說德文的土耳其移民,他經歷過一些難關和歧視。

White Supremacy 白人至上主義

Ethnocentrism 民族中心主義

國際消除種族歧視日 International Day for the Elimination of Racial Discrimination

節日由來

1952年長期實施種族隔離政策的南非,修正通過數百項種族歧視法令之一的「通行證法」。在這個法律之下,年滿16歲的黑人都必須隨身攜帶通行證,其記載當事人種族、外觀特徵、工作以及可出入場所。警察可以隨時盤查其通行證,一但被認定不合格,就可以當場逮捕。

1962年3月2日,位於南非德蘭士瓦省沙佩維爾小鎮,數千名民眾走上街頭,向警方自首,他們攜帶著通行證並要求警方逮捕他們,試圖以非暴力的方式抗爭。沒想到的是,和平示威的結果卻是大批警力鎮壓、造成69人死亡、180多人受傷。

Pass law 通行證法

Sharpeville Massacre 沙佩維爾事件

Apartheid 種族隔離制度

Arrest 逮捕

Be busted/caught 被逮補

He was busted for scamming women on Tinder.

他因為在 Tinder 上詐騙婦女而被逮。

With the witness’s information, the thief is caught by the police in the airport.

有了目擊者的證詞,警方在機場就抓到小偷了。

Demonstration 示威

若要表示組織示威、遊行,可以在前面加上organize這個動詞:

Laborers are organizing a demonstration to protest their overtime working hours.

勞工們正在組織示威以抗議超時工作。

其它示威常見單字:slogan(口號)、solidarity(團結)、protest(抗議)

「沙佩維爾事件」促進改革

沙佩維爾事件引起南非黑人群體的不滿,當地抗爭四起、多處地方罷工,南非政府下令取締非洲民族議會(簡稱非國大,African National Congress, ANC)、泛非主義者大會。抗爭活動多轉為地下,然而白人當權的政府依舊施行種族隔離政策到 1990 年。

迫於國際、國內的輿論壓力,南非政府於1992年廢除種族隔離政策,2年後第一次舉辦不分種族的民主選舉,由非洲民族議會之代表曼德拉當選,成為南非第一位黑人總統,3月21日正式定為南非的人權日。

1996年聯合國將這天訂為「國際消除種族歧視日」,並通過「消除一切型式種族歧視國際公約」,提供反種族歧視日國際法的依據,提倡所有人都不該受到種族歧視。

Strike 罷工

Strike作為動詞或名詞皆有罷工的意思,名詞形式若要表示罷工行動則會在前方加上go on,組成go on strike的片語說法。另一說法我們常會用stage a walkout來表示。

Last week in France, many people went on strike against the government’s law about mandatory COVID green pass.

上週法國有許多人罷工以反對政府對 COVID 疫苗通行證的強制性。

Human rights 人權

國際消除種族歧視日主題

國際消除種族歧視日每年都會有專屬於該年的主題,接下來就讓我們來看看近三年的主題標語是什麼吧!

2021:Youth standing up against racism 「青年站出來,反對種族歧視」

2020年的#blacklivesmatter遊行中,可以看到非常多年輕人發聲支持,並在社群上鼓勵同儕為種族平權站出來。可以看出年輕一代已普遍意識到種族歧視的影響,並想改變現況。因此2021年的主題就是「青年站出來反歧視」,並以#FightRacism的hashtag(主題標籤)邀請大眾一起響應、為反歧視盡份心力。

2020:Recognition, justice and development: The midterm review of the International Decade for People of African Descent.(承認、正義與發展:國際近十年對非裔群體的期中回顧)

2020年的主題,更著重在非裔群體。除了居住在非洲大陸的非裔民族,美洲有將近2億非裔群體、更有數百萬非裔是居住在世界不同的角落。近十年,國際組織開始意識到非裔群族的人權必須要受到保護和提倡。

2019:Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies (緩解持續上升的民粹主義、極端至上的意識形態)

2019年發生澳洲史上最大規模的槍擊案——紐西蘭基督城槍殺案(Christchurch Mosque Shootings),29歲的兇手塔蘭特(Brenton Tarrant)鎖定兩間基督城的清真寺攻擊,造成51人死亡,超過40人受傷。紐西蘭基督城槍殺案的發生,讓國際反種族歧視日將 “Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies” 作為該年度的核心主軸。