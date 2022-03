各種「shop」相關英文用法：當老闆請你「mind the shop」，可不是要你留意哪一家商店

Mandy的老闆要開會,他對Mandy說:Would you mind the shop while I'm in this meeting?

Mind the shop?是哪一家店?要留意什麼?Mandy覺得很疑惑。

Mind the shop是辦公室裡經常聽到的口語表達,老闆要你mind the shop,可不是要你留意哪一家商店。來看看和shop相關的道地用法。

Would you mind the shop while I'm in this meeting?

(X)我開會時,你留意一下那家商店好嗎?

(O)我開會時,你可以幫我照看一下嗎?

Mind the shop是「臨時代管、負責;幫忙關照」。大部份英文字除了它原本意思外,都會有延伸的抽象含意。Shop在這裡就是比較抽象的用法,不是真的店面,而是辦公室裡發生的事,接近business。美國人習慣用mind the shop,英國人則用mind the store。

Who’ll mind the store while Mr. Hardy is overseas? 哈迪先生出國期間,日常工作誰來照料?

We need to talk shop for a moment.

(X)我們得去聊天小店。

(O)我們得談一下公事。

Talk shop的意思是”talk about business”,就是「談公事」,特別指在非上班時間談公司的事情。和先前的例子一樣,shop原來就有「本行、職業上的事」之意,例如:

Soon they got back to shop. (X)很快他們又回到店裡。 (O)很快他們又回到與本行有關的話題上去了。

Shop在這裡不是商店。如果是指商店,要加冠詞the,get back to the shop就是回到店裡;get back to shop,的shop指「本行」,不可數。白話一點講,Talk shop就是「三句不離本行」。

He has just set up shop in China.

(X)他剛在中國開了一家小店。

(O)他剛在中國創業。

Set up表示「建立,創建」的意思,set up shop是指創業的意思。不一定是真的開了一家商店。

They will set up shop here, and hire our workers, and pay decent wages。 他們將在這裡開業,僱用我們的工人,支付還不錯的薪水。

Shop till we drop

(X)逛街時跌倒了

(O)血拼/買到手軟/瘋狂購物

這個說法很傳神。字面意思是你不停地買東西,東西多到掉到地上了。現在的購物節就有這種味道。美國的商店也有一類促銷,叫” Ladies Shop Till You Drop Expo”,就是這個意思。

