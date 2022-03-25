請假沒找代班不准假？代班費要自己貼？五招破解雇主的刁難鬼話
我們想讓你知道的是
每次遇到國定假日或連假時，總是希望可以放假與親友出外遊玩，但在人手短缺的單位工作，容易遇到找不到人代班的窘境，這時候該怎麼辦呢？可以強行請假嗎？老闆可以因為我請假而記曠職或扣薪嗎？
文：Ching
「找到人代班才能請假，否則記曠職」！你也遇過老闆說這種鬼話嗎？不少門市、零售、餐飲服務業因為員工人數少，難實施職務代理人制度，遇到員工臨時請假狀況，就會以「人力不足」為由，要員工自己找人代班才准假。
百貨公司專櫃更常見這類代班潛規則，曾有新聞爆出有公司為了節省成本，將櫃點員工裁減，以減少人事費開銷。服務業休假難請、班表難調的生態，也形成了一股代班的風潮，更有人專職從事代班工作賺外快。
常見的「代班」做法會有哪些問題？要求員工自付代班費是否合理？員工自己私自找人代班可以嗎？透過5點帶你一窺究竟。
1. 要求員工找人代班不違法，但員工依法請假仍要准假
新人妹在百貨專櫃擔任專櫃小姐，最近想安排2天特休假帶家人外出遊玩，卻遭到老闆刁難，表示要找到代班人員才能休，還要求她必須貼2天休假的「代班費」給代班人員，老闆的要求是否合理？
服務業常見要求請假員工自己找人代班才准假，因法令沒有特別規範代理人制度，因此雇主若私自和你約定找人代班的規定並不違法，但是否合理就有討論空間了，因為人力調度安排通常是雇主的責任，這裡先不論是否合理性。如果員工因為找不到人代班，雇主能否不准假呢？
這必須看個別員工請假狀況，如果你都有依照《勞基法》、《勞工請假規則》、《性別工作平等法》規定，並遵守公司請休假程序規定請假，雇主不准假就不妥當，甚至有違法之虞！
綜合來說，除非你踩到以下幾個請假地雷，否則老闆都應准假：
- 請假沒有「事先」告知，或是臨時疾病、重要急事無法自己請卻沒有請人幫忙轉達請假事由。
- 請假沒有告知「請假理由和天數」。
- 請假理由不正當又被發現，例如：不需要親自辦的事卻仍要請事假、為了搶電影首映請病假。
- 請假天數超過法令規定，例如：你一年內已請事假超過14天，要再請雇主其實可以不准假。
- 請假不符合規定程序，例如：公司規定請病假需有診斷證明或收據，你事後卻提不出相關證明。
2. 找不到人代班怎麼辦？小撇步：就請特休吧
如果你因重要事故必須親自處理、理由正當，並在事前說明理由或提供相關證明，老闆就應該評估事假的合理性，不應隨意拒絕請假，但是人生總沒有這麼多疾病、重要的事，請事假又容易被駁回該怎麼辦呢？
真想請假卻找不到代班人員，就請特休吧。因特休假排定權利在於勞工，老闆只能嘗試和你協商更改休假日期，且最後還是得經過你的同意，而實務上也認為員工排定特休假不需要經過雇主的同意，算是權力極大的假別。
話雖如此，多半公司仍會規定特休需要提前N天提出申請，未遵守規定仍則有相關懲戒，或影響考績福利等，因此建議大家請假前還是先充分了解公司的請假規則，別衝動濫用這項武器啊！
3. 請假沒找到人代班就記「曠職、扣薪」，老闆已觸法
當員工要請假時卻因找不到人幫忙代班，就被老闆扣薪、記曠職，該怎麼辦？實務上常發生這類的事情，其實這樣的做法已違反，你能做的是提出正確的做法，理直氣和地向上說明合法的規定，來避免權益被剝奪。
為什麼老闆不能記曠職？
當勞工沒有依規定完成請假程序雇主才能記曠職，而前一點也有提到，當你請假都符合法令規定和程序，雇主就應准假，因此不能記曠職。
為什麼老闆不能扣薪？
扣薪將違反《勞基法》薪資未全額給付的規定。且當你依公司要求找到人代班人員而請假，雇主只能應依當天所請假給薪，不能多扣薪資，舉例來說若請事假則當天不給薪、若請病假則發給半薪。
4. 找到人代班老闆也准假，但卻要我貼錢代付代班費？
代班費基本上就是給代班人員的薪水，當老闆要求你另外貼錢、付代班費都不合理。員工的薪水應由雇主來支付，除非老闆事先已授權由你找代理人上班並由公司支付薪水，會是比較妥當的做法。
再者，在你請假當日老闆已未給薪（除了病假需給半薪），沒有理由要求員工再多貼代班人員代班費，如此一來等同於變相多扣員工薪水，老闆除了免費獲得人力，還將人力調度、發薪的責任轉嫁讓員工來承擔。
一起來看看這幾個例子：
員工請補休：補休的情況是先前加班選擇不領加班費而改請休假，結果老闆反倒要求你支付代班費，等同於沒有放到休假或加班費被吃掉。
員工請特休：特休假屬於你的有薪假權益，讓你休特休假卻要支付代班費，相當於一天薪水被剝奪。
員工請事假：請事假公司已不需給薪，老闆卻要你貼當日的代班費，等於變相要你上繳一天的薪水。
法令上沒有特別規定代班費的部分，因此下次遇到老闆要你自付代班費、貼錢等不合理要求時，建議請求當地勞工局協助處理。
5. 換個角度，若員工私下找人代班沒告訴雇主，會有哪些問題？
這樣的做法可能會涉及兩個問題：
- 違反契約約定，雇主可隨時終止契約
勞資雙方有依照勞動契約內容提供（給付）勞務、取得（給付）報酬的權利義務。
另外，依照《民法》第484條第1項規定：「僱用人非經受僱人同意，不得將其勞務請求權讓與第三人，受僱人非經僱用人同意，不得使第三人代服勞務」，基於「勞契提供的專屬性」，你必須「親自」上班，
《民法》第484條第2項規定接續提到：「當一方違反規定時，另一方得終止契約」，則是說若沒有經過雇主同意，私自找其他人代班，雇主可隨時終止僱傭契約。
- 導致雇主觸法，可能衍伸更多法律問題
如果私自請託同事代班，你不是排班主管，也不清楚同事的出勤班別、工作時數狀況，可能讓原本休假的同事在平日加班，或休息日、例假日出勤，即使同事和你雙方願意，也可能因為代打卡、少發加班費，或不知情讓同事超時工作等狀況導致雇主觸法。
而私自找朋友代班，也會有僱傭關係中保險加保問題，若不幸代班過程中發生意外（受傷、財物損失），賠償的責任歸屬恐怕也會有爭議。
員工私自找人代班，輕則被公司追究責任，記懲戒，若多次違反規定，雇主甚至可依《勞基法》第12條第1項第4款規定解僱，因此若無法到班時，建議你還是直接請假，或請老闆協助調班，避免後續衍生更複雜嚴重的法律問題，處理上將更麻煩。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航