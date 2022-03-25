請假沒找代班不准假？代班費要自己貼？五招破解雇主的刁難鬼話

文：Ching

「找到人代班才能請假，否則記曠職」！你也遇過老闆說這種鬼話嗎？不少門市、零售、餐飲服務業因為員工人數少，難實施職務代理人制度，遇到員工臨時請假狀況，就會以「人力不足」為由，要員工自己找人代班才准假。

百貨公司專櫃更常見這類代班潛規則，曾有新聞爆出有公司為了節省成本，將櫃點員工裁減，以減少人事費開銷。服務業休假難請、班表難調的生態，也形成了一股代班的風潮，更有人專職從事代班工作賺外快。

常見的「代班」做法會有哪些問題？要求員工自付代班費是否合理？員工自己私自找人代班可以嗎？透過5點帶你一窺究竟。

1. 要求員工找人代班不違法，但員工依法請假仍要准假

2. 找不到人代班怎麼辦？小撇步：就請特休吧

如果你因重要事故必須親自處理、理由正當，並在事前說明理由或提供相關證明，老闆就應該評估事假的合理性，不應隨意拒絕請假，但是人生總沒有這麼多疾病、重要的事，請事假又容易被駁回該怎麼辦呢？ 真想請假卻找不到代班人員，就請特休吧。因特休假排定權利在於勞工，老闆只能嘗試和你協商更改休假日期，且最後還是得經過你的同意，而實務上也認為員工排定特休假不需要經過雇主的同意，算是權力極大的假別。 話雖如此，多半公司仍會規定特休需要提前N天提出申請，未遵守規定仍則有相關懲戒，或影響考績福利等，因此建議大家請假前還是先充分了解公司的請假規則，別衝動濫用這項武器啊！

3. 請假沒找到人代班就記「曠職、扣薪」，老闆已觸法

4. 找到人代班老闆也准假，但卻要我貼錢代付代班費？

代班費基本上就是給代班人員的薪水，當老闆要求你另外貼錢、付代班費都不合理。員工的薪水應由雇主來支付，除非老闆事先已授權由你找代理人上班並由公司支付薪水，會是比較妥當的做法。 再者，在你請假當日老闆已未給薪（除了病假需給半薪），沒有理由要求員工再多貼代班人員代班費，如此一來等同於變相多扣員工薪水，老闆除了免費獲得人力，還將人力調度、發薪的責任轉嫁讓員工來承擔。 一起來看看這幾個例子： 員工請補休：補休的情況是先前加班選擇不領加班費而改請休假，結果老闆反倒要求你支付代班費，等同於沒有放到休假或加班費被吃掉。 員工請特休：特休假屬於你的有薪假權益，讓你休特休假卻要支付代班費，相當於一天薪水被剝奪。 員工請事假：請事假公司已不需給薪，老闆卻要你貼當日的代班費，等於變相要你上繳一天的薪水。 法令上沒有特別規定代班費的部分，因此下次遇到老闆要你自付代班費、貼錢等不合理要求時，建議請求當地勞工局協助處理。

5. 換個角度，若員工私下找人代班沒告訴雇主，會有哪些問題？

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航