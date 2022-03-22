擊敗東奧銀牌選手：美國跨性別運動員NCAA奪冠，引發社群媒體激烈爭辯

美國賓州大學跨性別游泳女將莉亞．湯瑪斯（Lia Thomas）17日創造歷史，在國家大學體育協會（NCAA）女子自由式決賽奪金，成為美國史上首位NCAA一級大學聯賽的跨性別冠軍。不過這項結果卻不是每個人都慶賀。

週四（17日），22歲的湯瑪斯以4分33.24秒的成績，贏得500碼（約457公尺）女子自由式的冠軍。但當她的名字被念出是冠軍時，很少有人歡呼。比賽場外有人舉牌抗議「女子項目就該留給女人」「拯救女子體育」。

Group Protests Lia Thomas Participation at NCAA Women's Division I Swimming Championships - https://t.co/Ogccm3lgkR pic.twitter.com/MPrhomBpSQ — Swimming World (@SwimmingWorld) March 17, 2022

頒獎台上，湯瑪斯孤獨地站在頒獎台上，第二名的韋安特（Emma Weyant）離開了原本的位置，轉而和第三名的蘇利文（Erica Sullivan）、第四名福德（Brooke Forde）合影，與第一名的湯瑪斯中間出現了尷尬且強烈的空隙。

Lia Thomas controversy: Former Olympic swimmer says NCAA caused 'bigger problems for themselves' https://t.co/x9AcSdpCMA — Fox News (@FoxNews) March 21, 2022

韋安特和蘇利文都在東京奧運奪得銀牌（女子400公尺混合式、1500公尺自由式），但她們在這場比賽中都敵不過湯瑪斯。韋安特以一分之差輸給了湯瑪斯，蘇利文則慢了2分。但現場觀眾投以更多的歡呼與掌聲給韋安特，社群媒體上也有許多人說她才是「真正的冠軍」。

Round of applause for Emma Weyant, the UVA swimmer who placed second in the 500y freestyle tonight, behind Lia Thomas. Second is the new first. #savewomenssports pic.twitter.com/NtHookm3qQ — Angela Morabito (@AngelaLMorabito) March 18, 2022

有網友表示，「莉亞．湯瑪斯是男性 。他贏了不是因為他技術多好，而是因為他比實際的女選手更強壯、更快。就是這樣 。」更有網友稱，湯瑪斯的獲勝， 是「對女性和女孩的一記耳光」。

Twitter explodes over trans swimmer Lia Thomas winning national title: 'A slap in the face to women and girls' https://t.co/zzjpcNtrIM — Fox News (@FoxNews) March 18, 2022

與湯瑪斯一同競爭、在500碼排名17的Reka Gyorgy則發表了一則聲明，稱「 跨性別運動員參加的每一項賽事，都是在整個比賽中，從生理女性身上奪走的一個名額。」

Virginia Tech swimmer Reka Gyorgy has released a full statement on the NCAA allowing Lia Thomas to compete in the 500 freestyle. She was 17th in the event.



“Every event that transgender athletes participated in was one spot taken away from biological females throughout the meet” pic.twitter.com/Z0J9lUY3pN — Kyle Sockwell (@kylesockwell) March 20, 2022

湯瑪絲拒絕參與賽後記者會，對於外界批評雜音，她說「我盡量不去理會，就專注在游泳，我需要做些什麼來為比賽準備，然後別想太多。」

事情是怎麼發生的？

湯瑪斯於2017年開始在賓州大學 男子隊游泳， 在大二賽季，他在常春藤聯盟錦標賽三項男子賽事中獲得第二名。湯瑪斯2018年公開跨性別身份， 2019年5月開始接受賀爾蒙療法， 於去（2021）年12月開始轉戰女子組比賽，不過卻遭受許多反對。

美國游泳協會在今年2月更新規定，允許跨性別運動員參賽，但跨性別運動員必須接受3年的 賀爾蒙療法並接受 睪固酮濃度 測試，才能 允許出賽。根據《衛報》，湯瑪斯還需接受6個月的療程才能達到規定。不過NCAA 裁定，在賽季中實施新規則是錯誤的。因此在這樣的背景下，湯瑪斯得以順利出賽。

NCAA也在今年1月宣布 新的跨性別參與體育運動的方法指引，取消原來 跨性別女運動員必須在接受賀爾蒙療法一年後才能參與女子競賽項目的規定。

比賽前2週，賓大女子游泳隊其中16人寄出一封匿名抗議信：「我們全力支持莉亞湯瑪斯的性別認同，但莉亞在女子項目競賽具有不公平的生理優勢，證據在於她還是男人的時候只排第462名，現在卻是女子第1名。她將會打破很多紀錄，這些是她在男子項目不可能做到的。」

Sixteen Penn swimmers say transgender teammate Lia Thomas should not be allowed to compete

via @washingtonpost https://t.co/UUXJLnPcrR — Sean Spicer (@seanspicer) February 3, 2022

跨性別運動員能否出賽？

跨性別運動員能否在與其生理性別相反的賽事中比賽，目前外界最關注的是睪固酮濃度。國際奧委會（IOC）在2015年就發布參賽指引，只要跨性別女性在參賽前一年都能夠將睪固酮濃度在維持在10nmol/L以下，就可以參加比賽。

根據《鳴人堂》，這項規定乃是立基於：男性血液中的睪固酮濃度平均來說較女性高出許多，而睪固酮濃度會影響個人的力量、速度與爆發力等體能面向。不過與此同時，研究也發現，即使賀爾蒙療法會抑制、降低跨性別女性體內的睪固酮，但一般說來，她們仍舊會呈現出比順性別女性更高的睪固酮濃度。因此許多人認為，這項身體差異讓跨性別女性在體育競賽上，有著順性別女性沒有的體能優勢，因此讓跨性別女性與順性別女性一同競爭並不公平。

《The New Yorker》也指出，另一方面，賀爾蒙療法也無法消除身體在睪固酮驅動的青春期 獲得的競爭優勢。例如，無法改變 握力差異或骨盆的寬度。

報導引述去年年底，杜克大學、馬凱特大學和梅奧診所研究湯瑪斯在實施賀爾蒙療法前後的游泳表現，發現湯瑪斯實施療法後的最佳時間，比起之前慢了5%，這比一般男女之間的差異小得多，湯瑪斯可能保留了顯著的代謝和生理優勢，但也可能是她現在游得比以前更好 —當她不再與性別焦慮奮鬥時。

An absolutely terrific piece on Lia Thomas in The New Yorker from @louisahthomas https://t.co/ahL9SI8Yr8 — Mia Gingerich (@MiaGingerich) March 17, 2022

跨性別運動員被盯上

雖然湯瑪斯很少接受採訪，但許多媒體時常討論她。保守派稱她是男人、並以她跨性之前的名字稱呼她。英國《每日郵報》更是追蹤她的一舉一動，包括一次由一位匿名隊友爆料，稱湯瑪斯在女子更衣室不是總是掩蓋下體，稱她們對與跨性別運動員共用更衣室「感到不舒服」，《運動畫刊》稱湯瑪斯是「最具爭議的運動員」。

對 湯瑪斯 的關注已經擴大，今年該校隊赴 佛羅里達州的隊訓，教練要求運動員不要穿學校的裝備，以免成為攻擊目標。 甚至美國游泳協會也接到了一些青少年的父母電話，擔心下一個「莉亞・湯馬斯可能會接管她們的泳池」。

對此湯瑪斯表示，「我是一個女人，就像團隊中的其他人一樣」。「我一直認為自己只是一名游泳運動員。 這是我長期以來所做的； 這就是我所愛的。」她 並說自己沒有考慮勝利或記錄。「 我就是每天都下水，盡我所能。」

Lia Thomas, the transgender swimmer from the University of Pennsylvania, is swimming at NCAAs this week. (She's still top in the 500-free after her prelim this morning.) I'm the only print journalist who has interviewed her. My @sinow story: https://t.co/bEFbIJYqQL — Robert Sanchez (@MileHighRobert) March 17, 2022