最支持普亭發動戰爭的「深藍族群」（下）：對強人領袖的追求，讓他們擁抱民族布爾什維克主義

重建「大俄羅斯」

其實「白俄」與「紅俄」的殊途同歸，早在第二次世界大戰期間就已經發生。這不只反應在許多「白俄」人士回到蘇聯，投身紅軍這點可以看出，還反應在流亡中國的「白俄」人士之態度上。1929年的中東路事件中，還有許多「白俄」人士基於共同的反共立場，加入張學良將軍的東北軍，與中華民國聯合對抗他們在蘇聯紅軍裡的同胞。

可是到了1944年，當蘇聯煽動哈薩克族與維吾爾族在新疆造反時，當地的「白俄」卻成為了「紅俄」的幫兇，在莫斯科指揮下投入與中華民國國軍的戰鬥。像鄧尼金與克倫斯基一樣，堅持反共到底的「白俄」終究還是少數，因此他們格外受到筆者的推崇。「白俄運動」到了70年代固然是逐漸落幕，這卻不代表蘇聯境內不再有反共運動。

曾經在1982年造訪台灣，引起巨大轟動的諾貝爾獎得主索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn），便是80年代的俄羅斯良心。他在台北中山堂發表了《給自由中國》演說，呼籲西方世界重視中華民國，鼓勵台灣揭穿中共「和平統一」統戰陰謀，給當時風雨飄搖的蔣經國政府提升士氣。索忍尼辛因為批評共產主義與大斯拉夫主義，被視為俄羅斯真正的自由主義者。

可即便是如索忍尼辛這樣的俄羅斯良心，都在蘇聯解體之後逐漸改變了平等對待少數民族的寬容立場，搖身一變成為民族主義者。索忍尼辛在他2008年去世前，不只與他曾經批評的普亭總統成為好朋友，並且嚴詞批判起親西方的俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）起來，認為他草率推動私有化與自由化給國家帶來毀滅性的傷害。

為什麼會有這樣的立場大轉變？根據2014年9月的《大西洋》（The Atlantic）雜誌報導，原來索忍尼辛其實就是當今普亭對烏克蘭政策的設計師，他在1990年一篇《重建俄羅斯》（Rebuilding Russia）的文章中，主張建立一個領土範圍涵蓋俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯以及哈薩克俄語區的大俄羅斯國家。顯見他從蘇聯解體之初就放棄了原先信奉的自由主義，全面向俄羅斯民族主義靠攏。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 普亭與索忍尼辛

讓俄羅斯富強的「路線之爭」

所以無論是「白俄」裡的保皇派、共和派、法西斯派還是以蘇聯為代表的「紅俄」，甚至於索忍尼辛這樣成長於蘇聯體制下的民主人士，他們的共同目標都只有一個，那就是爭取俄羅斯的民族復興。他們或許彼此爭鬥，殺得你死我活，刀刀見骨，但是當最後認知到彼此的目標都是讓俄羅斯富強之後，就又能重新走到一起。

除了實現民族的「偉大復興」之外，「白俄」與「紅俄」的共同點是他們都相信俄羅斯需要一個強人帶領才能團結不同派系的俄羅斯愛國者，這個強人可以是沙皇，也可以是列寧或者史達林等共產主義強人。到了21世紀，這個強人的角色毫無疑問只能由普亭來扮演，而普亭又特別擅長於將「白俄」與「紅俄」的民族認同結合起來為己所用。

普亭先在上台之初重新啟用蘇聯國歌的旋律為新版的俄羅斯聯邦國歌，又將蘇聯紅軍擊敗納粹德國的5月9日制定為俄羅斯聯邦的勝利日，還把蘇聯紅軍軍旗設為勝利旗，目的就是要讓俄羅斯民眾緬懷往日的蘇維埃榮光，詆毀葉爾欽親西方的政策。可同時他又嚴厲批判列寧，歌頌鄧尼金與高爾察克在紅白內戰中捍衛帝俄疆域完整的「白俄」英雄。

就連以「黑色百人團」傳承人自居，鼓吹法西斯主義的俄羅斯帝國運動（Russian Imperial Movement），也被允許舉著象徵帝國的黑黃白旗幟走到大街上宣揚理念。舒爾金、羅德札耶夫斯基以及弗拉索夫都有人在替他們平反，先決條件是必須證明他們是「愛國主義者」。這樣的風氣，是導致狂熱民族主義在俄羅斯肆虐的原因。

冷戰結束後，歐盟國家不願意平等把俄羅斯視為歐洲大家庭一份子的不平等態度，乃至於北約的擴張都讓俄羅斯人認知到西方的虛偽。這讓民族主義傾向較為強烈，緬懷昔日帝俄或者蘇聯光輝的俄羅斯人更加認定普亭是唯一能帶領他們走出困境的強人。白色或者紅色的路線之爭，看在俄羅斯民族主義者眼中就一點都不重要了，更何況蘇聯特務出身的普亭本身就是「白俄」與「紅俄」的結合體。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

團結深藍的中華民族主義

普亭是蘇聯國家安全委員會所訓練出來的特務，又是傳承了俄羅斯臨時政府法統的俄羅斯聯邦總統，雙重的身份可以讓他在需要時以肯定或者否定蘇聯的歷史為手段號召俄羅斯民族主義者的支持。比如此次對烏克蘭進攻前，普亭就在他發表的長文中效法波蘭、捷克、斯洛伐克以及烏克蘭等東歐國家，將俄羅斯形容為蘇聯的受害者。

因為烏克蘭是在蘇聯的治理與「放縱」下，產生了有別於俄羅斯的烏克蘭民族主義，所以必須要靠出兵才能「撥亂反正」。同時遭受西方帝國主義與共產主義的雙重壓迫，給予了俄國民族主義者支持普亭改變現狀的正當性。今天台灣的深藍族群，則如同「白俄」一樣必須要靠奠基在反對台灣脫離中國版圖的中華民族主義來維持團結。

其實就如同1917年後流亡海外的「白俄」族群一樣，1949年來台灣的外省族群過去在大陸時同樣分屬不同派系，並非所有人都是蔣中正的支持者，他們有跟著閻錫山的晉綏軍，劉汝明、李振清的西北軍以及白崇禧的桂軍。另外還有零星的粵軍、滇軍以及川軍來台，派系從來就沒有統一。此外還有大量來台的軍人與文人，抗戰期間效力的是滿洲國或者南京國民政府等親日政權。