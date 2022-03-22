2022/03/22,
社會

太陽花運動八週年：「人們的反抗」連結差異的彼此，讓我們能夠同理共感香港與烏克蘭

太陽花運動八週年：「人們的反抗」連結差異的彼此，讓我們能夠同理共感香港與烏克蘭
Photo Credit: KP @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

我們想讓你知道的是

「人們的反抗」則是我們能夠同理共感的事，且能透過自由的資訊流通及書寫傳播，釐清彼此的差異，引發彼此的認同。香港與烏克蘭的「反抗」都比台灣經歷了更多階段，共感使我們思考，思考後更有同理之情感。

文：許恩恩

前幾天，觀看基輔獨立廣場革命的電影《Maidan》（2014）時，聯想最多的，並不是更廣為人知且同主題的《凜冬烈火》（2015），也不是院線熱映、同為抗爭紀錄片的香港《時代革命》（2021），而是多年以前，我（們）投身於其中的複數個場景。

曾走過台灣街頭運動的人，可能在觀看香港的抗爭、烏克蘭的革命時，起初都會有一種強大的震撼與錯置，因為台灣的社會運動並不會受到這麼嚴重的鎮壓，遑論大量的死傷及集體創傷。不過，如果再多看一些抗爭者的臉龐，以及當權政府因應抗爭的作為，會看出越來越多的共通點。台灣人，是更能夠去想像香港人的憤怒與無力，甚至更能想像烏克蘭人的抵抗意志從何而起。

「人們的反抗」連結了差異的彼此

此刻，台灣確實跟香港、跟烏克蘭很不一樣，但那不是理所當然的現況，而現況，也絕非穩若泰山，因為擴張中的極權政體可能超出理性預測，大國發動戰爭的組織犯罪邏輯也有可能超出想像。「人們的反抗」則卻是我們能夠同理共感的事，且能透過自由的資訊流通及書寫傳播，釐清彼此的差異，引發彼此的認同。香港與烏克蘭的「反抗」都比台灣經歷了更多階段，共感使我們思考，思考後更有同理之情感。

2018年，台灣有一群公民團體與政府單位的人，遠赴喬治亞參加全球開放政府峰會，卻需要申請特別簽證。因為喬治亞是一個不開放台灣公民入境的國家，原因則似乎與喬治亞內部的「分離主義」有關。

台灣的夥伴感到委屈：「我們明明也是大國邊陲的小國小民啊。」後來，才比較理解這些從蘇聯獨立的國家內部，不只是我們平時熟悉較偏向民族主義的思想，更多是直接受到俄羅斯武力與資源壟斷所掌控。對這些歐陸小國來說，台灣或許很難理解，正如我們對他們，理解也很有限。

這幾年，卻也是許多「理解」發生的契機，世界各國紛紛有著各自的危機與動亂，無論是民主倒退般的極化思想與行動，或者大國極權以新興科技及暴力對外擴權。常見的政治語言及種種概念詞彙，對於溝通的作用其實很有限，這些語句，往往經過多層轉譯且有歷史包袱，隨之而來的簡化類比，更無法獲得思考上的進步以及行動上的解答。

如果可以，我更想觀察抗爭現場的日常、庶務的維繫以及鎮壓時的凝聚，正如《Maidan》穩妥擺放的長鏡頭拍攝出流動且多點發生的眾生現場，或者《向日葵的季節》裡有著不同立場及各種處境的第一人稱自敘。

RTX193O1
Photo Credit: Reuters / 達志影像
2014年「廣場革命」期間，基輔的獨立廣場

細節的思考啟動更多的真實連結

對於只慣談論地緣政治的人，上述內容或許只是「細節」，卻是一種在思考與情感上確立價值關懷的方法。對我來說，透過大量的細節與多面向且不均質的種種樣態，才能衡量該如何去聲援超出自身生活經驗的「人們的反抗」，因為至少，我們都曾參與過社會運動。

在陌生的語言及複雜的歷史文本之外，仍想看到接近現場真實的細節，抗爭者如何表達、政權如何反應以及地理空間如何容納這些攻防，創造出了專屬於該地的反抗樣貌，這會帶給我更多動力去挖掘每一場社會運動的異同。

此刻，烏克蘭在2014年獨立廣場革命的決然，以及2022年受砲火侵襲後仍掛念且想保衛家園的心，是不得不註記下來的兩個時間點。2022年3月18日，我們已經持續觀看了好幾週戰爭影像，2014年3月18日，普丁批准了克里米亞共和國加入俄羅斯的條約草案，正如幾週前我們看到普丁宣佈「承認頓內次克人民共和國、盧干斯克人民共和國的獨立」，俄羅斯隨後大舉入侵烏克蘭，引發戰爭與國際制裁。

三一八時立院也收到來自烏克蘭的祝福

2014年3月18日，台灣的反服貿佔領立法院運動，被廣泛地簡稱為「三一八」。有一大群對於台灣在兩岸政治、民主程序及經濟分配上不公義感到憤怒的人，起身行動，那場集體行動的初衷與關懷，其實也曾同在香港與基輔的街道、廣場與政府機構周遭沸騰著，想要傳達世界上更多的人。那個時候，台灣立法院也收到來自烏克蘭年輕人的祝福。現在我們觀看著戰爭，也在戲院回顧著香港的抗爭。

三一八運動被國際看到，台灣一些年輕人因緣受邀參與東亞島際和平營，那是以抗爭來反對戰爭的行動。在這過程裡，我們也體認到戰爭的作用與產物相當複雜，基地議題便是如此。美中框架的選邊邏輯裡，並不容許將沖繩放進來做類比，但在「難以一概而論」的結論之中，戰爭本身不可償還的巨大代價及其對各種生命的惡，更不容質疑。

「反戰」不因為價值本身的語言簡化，其內涵就是單薄的，也許民族國家與地理疆界，只是其中一種適用於當下人類生命認知範圍的有限組合。2017年石垣島的和平營，各島的夥伴已更能理解台灣參與者對中國極權與軍事威脅的警戒，而對堅守自主命運及「和平」有不太一樣的思考，並在共同宣言之中融入了這個元素。

站在截然不同的地緣視角，仍想對話、彼此相識所留下的反戰運動紀錄，也是三一八所促成的緣分。社會運動帶給了人們什麼，是個很難一語道盡的答案，或許只能在事件的當下，以有限的生命經驗及同理共感的能量，做出一些哪怕是微小卻屬於自身的決定。2022年3月，三一八的八週年，我們嘗試更多一點去理解烏克蘭現在的處境。

RTS2U0D2
Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於走過同樣路，所以關心香港、烏克蘭

去年此時，我讀了《如水雜誌 FLOW HK》創刊號，寫了一篇部落格文章〈如水的回聲：寫在太陽花運動七週年〉。那時候，受到香港抗爭的影像與文字啟發，對照台灣的社運、政治的紛亂與以及詮釋書寫所遇到的困難，我還在尋找「為什麼我們要這麼關注香港」的不同回答方式。而今，看似更多差異且更疏遠的烏克蘭處境，卻使我更加確定，這種關注並非出於自身利益的計算，而是我們真正走過一段共同的路。


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。