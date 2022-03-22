太陽花運動八週年：「人們的反抗」連結差異的彼此，讓我們能夠同理共感香港與烏克蘭

文：許恩恩

前幾天，觀看基輔獨立廣場革命的電影《Maidan》（2014）時，聯想最多的，並不是更廣為人知且同主題的《凜冬烈火》（2015），也不是院線熱映、同為抗爭紀錄片的香港《時代革命》（2021），而是多年以前，我（們）投身於其中的複數個場景。

曾走過台灣街頭運動的人，可能在觀看香港的抗爭、烏克蘭的革命時，起初都會有一種強大的震撼與錯置，因為台灣的社會運動並不會受到這麼嚴重的鎮壓，遑論大量的死傷及集體創傷。不過，如果再多看一些抗爭者的臉龐，以及當權政府因應抗爭的作為，會看出越來越多的共通點。台灣人，是更能夠去想像香港人的憤怒與無力，甚至更能想像烏克蘭人的抵抗意志從何而起。

「人們的反抗」連結了差異的彼此

此刻，台灣確實跟香港、跟烏克蘭很不一樣，但那不是理所當然的現況，而現況，也絕非穩若泰山，因為擴張中的極權政體可能超出理性預測，大國發動戰爭的組織犯罪邏輯也有可能超出想像。「人們的反抗」則卻是我們能夠同理共感的事，且能透過自由的資訊流通及書寫傳播，釐清彼此的差異，引發彼此的認同。香港與烏克蘭的「反抗」都比台灣經歷了更多階段，共感使我們思考，思考後更有同理之情感。

2018年，台灣有一群公民團體與政府單位的人，遠赴喬治亞參加全球開放政府峰會，卻需要申請特別簽證。因為喬治亞是一個不開放台灣公民入境的國家，原因則似乎與喬治亞內部的「分離主義」有關。

台灣的夥伴感到委屈：「我們明明也是大國邊陲的小國小民啊。」後來，才比較理解這些從蘇聯獨立的國家內部，不只是我們平時熟悉較偏向民族主義的思想，更多是直接受到俄羅斯武力與資源壟斷所掌控。對這些歐陸小國來說，台灣或許很難理解，正如我們對他們，理解也很有限。

這幾年，卻也是許多「理解」發生的契機，世界各國紛紛有著各自的危機與動亂，無論是民主倒退般的極化思想與行動，或者大國極權以新興科技及暴力對外擴權。常見的政治語言及種種概念詞彙，對於溝通的作用其實很有限，這些語句，往往經過多層轉譯且有歷史包袱，隨之而來的簡化類比，更無法獲得思考上的進步以及行動上的解答。

如果可以，我更想觀察抗爭現場的日常、庶務的維繫以及鎮壓時的凝聚，正如《Maidan》穩妥擺放的長鏡頭拍攝出流動且多點發生的眾生現場，或者《向日葵的季節》裡有著不同立場及各種處境的第一人稱自敘。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2014年「廣場革命」期間，基輔的獨立廣場

細節的思考啟動更多的真實連結

對於只慣談論地緣政治的人，上述內容或許只是「細節」，卻是一種在思考與情感上確立價值關懷的方法。對我來說，透過大量的細節與多面向且不均質的種種樣態，才能衡量該如何去聲援超出自身生活經驗的「人們的反抗」，因為至少，我們都曾參與過社會運動。

在陌生的語言及複雜的歷史文本之外，仍想看到接近現場真實的細節，抗爭者如何表達、政權如何反應以及地理空間如何容納這些攻防，創造出了專屬於該地的反抗樣貌，這會帶給我更多動力去挖掘每一場社會運動的異同。

此刻，烏克蘭在2014年獨立廣場革命的決然，以及2022年受砲火侵襲後仍掛念且想保衛家園的心，是不得不註記下來的兩個時間點。2022年3月18日，我們已經持續觀看了好幾週戰爭影像，2014年3月18日，普丁批准了克里米亞共和國加入俄羅斯的條約草案，正如幾週前我們看到普丁宣佈「承認頓內次克人民共和國、盧干斯克人民共和國的獨立」，俄羅斯隨後大舉入侵烏克蘭，引發戰爭與國際制裁。

三一八時立院也收到來自烏克蘭的祝福

2014年3月18日，台灣的反服貿佔領立法院運動，被廣泛地簡稱為「三一八」。有一大群對於台灣在兩岸政治、民主程序及經濟分配上不公義感到憤怒的人，起身行動，那場集體行動的初衷與關懷，其實也曾同在香港與基輔的街道、廣場與政府機構周遭沸騰著，想要傳達世界上更多的人。那個時候，台灣立法院也收到來自烏克蘭年輕人的祝福。現在我們觀看著戰爭，也在戲院回顧著香港的抗爭。

三一八運動被國際看到，台灣一些年輕人因緣受邀參與東亞島際和平營，那是以抗爭來反對戰爭的行動。在這過程裡，我們也體認到戰爭的作用與產物相當複雜，基地議題便是如此。美中框架的選邊邏輯裡，並不容許將沖繩放進來做類比，但在「難以一概而論」的結論之中，戰爭本身不可償還的巨大代價及其對各種生命的惡，更不容質疑。

「反戰」不因為價值本身的語言簡化，其內涵就是單薄的，也許民族國家與地理疆界，只是其中一種適用於當下人類生命認知範圍的有限組合。2017年石垣島的和平營，各島的夥伴已更能理解台灣參與者對中國極權與軍事威脅的警戒，而對堅守自主命運及「和平」有不太一樣的思考，並在共同宣言之中融入了這個元素。

站在截然不同的地緣視角，仍想對話、彼此相識所留下的反戰運動紀錄，也是三一八所促成的緣分。社會運動帶給了人們什麼，是個很難一語道盡的答案，或許只能在事件的當下，以有限的生命經驗及同理共感的能量，做出一些哪怕是微小卻屬於自身的決定。2022年3月，三一八的八週年，我們嘗試更多一點去理解烏克蘭現在的處境。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於走過同樣路，所以關心香港、烏克蘭

去年此時，我讀了《如水雜誌 FLOW HK》創刊號，寫了一篇部落格文章〈如水的回聲：寫在太陽花運動七週年〉。那時候，受到香港抗爭的影像與文字啟發，對照台灣的社運、政治的紛亂與以及詮釋書寫所遇到的困難，我還在尋找「為什麼我們要這麼關注香港」的不同回答方式。而今，看似更多差異且更疏遠的烏克蘭處境，卻使我更加確定，這種關注並非出於自身利益的計算，而是我們真正走過一段共同的路。