俄烏戰爭之國際法分析：普亭以烏東為由主張「集體自衛權」「應邀干預」，站得住腳嗎？

文：陳怡凱（德國杜賓根大學法學博士）

前言

俄烏戰爭爆發迄今，各種《國際法》的攻防層出不窮，令人目不暇給：俄羅斯拼命主張發動戰爭之正當性與合法性，烏克蘭則祭出《國際法》院訴訟來駁斥該主張。聯合國安理會被俄羅斯行使否決權而陷入癱瘓，西方國家則將戰場搬到聯合國大會而完成對俄羅斯違法確認之決議。

此種在聯合國機關之攻防到底對於戰爭有何影響？美國與北約等國家公開表示不派兵參戰，但卻又提供武器彈藥給烏克蘭、又容許本國國民以志願軍之身分參戰，這到底有無違反中立國兩不相幫之中立義務？

法國不參戰卻扣留俄羅斯之貨船，歐盟不參戰卻單獨對俄羅斯的航空器關閉領空，美國聯手其他非參戰國，凍結在其境內之俄羅斯之國家資產與個人資產，這些是否會導致中立國身分之喪失？

俄烏雙方即將進入停火談判階段，可能由第三國派出維和部隊進駐，停火或停戰協議之締結與效力，維和部隊進駐之《國際法》問題即將上場。我國也可能面臨中國武力犯台，各種伴隨俄烏大戰所被各國主張之《國際法》攻防，值得我們去分析與評論，以便提供我國日後對抗中國武力侵略時之《國際法》主張。

戰爭之爆發

2014年俄羅斯兼併克里米亞，並同時扶持烏東「親俄分離主義者」攻佔「頓內次克」與「盧甘斯克」，形成叛軍與烏克蘭政府軍之內戰。雖然經過「歐洲安全合作組織」與德國、法國之調停，而使交戰雙方簽署《明斯克停火協議》，但該協議並沒有被遵守，如此經過了八年。

直到今年2月21日俄羅斯突然承認「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」為《國際法》上之國家，隔天俄羅斯立即與這兩個國家建交，並且簽署軍事同盟性質之互助條約（互不侵犯條約）。同一天普亭召開記者會向烏克蘭提出四大要求：

承認克里米亞為俄國領土 保證不加入北約 不使用西方提供之武器 烏克蘭去軍事化

在未獲烏克蘭答應之下，普亭於24日下令俄軍全面對烏克蘭發動戰爭。

這裡值得研究的是：為何普亭在向烏克蘭發動戰爭之前要先經過這些鋪排？烏東內戰已經8年，普亭何以在俄烏戰爭爆發之前兩天，還要先對叛軍為國家承認、建交、締約？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

武力禁止原則

過去戰爭施行權屬於國家之主權，兩國之間之戰爭類似兩人之間之決鬥，並沒有違反《國際法》之問題。直到兩次世界大戰之後，透過《聯合國憲章》第2條第4項引進了「武力禁止原則」與「集體安全體系」，國與國之間之戰爭才被一般性地禁止。

根據這個制度，國與國之間之爭端應和平解決，唯一合法之戰爭發動是：聯合國安理會先根據憲章第39條認定是否有「和平之威脅」、「和平之破壞」、或「侵略」之存在。如果肯定有其中之一存在，則安理會可以決議採取第42條之「武力制裁」（或第41條之經濟制裁）。

但由於安理會之常任理事國有否決權，因此憲章第42條之武力制裁決議常常被癱瘓。因此安理會決議之外的正當化「戰爭」之事由就變得非常重要。這裡包括：《聯合國憲章》第51條之自衛權（個體自衛、集體自衛、預防性自衛、先發制人性自衛），以及其他被國家實務所承認之正當化事由：「應邀干預」、「拯救本國國民」、「人道干預」。

俄羅斯這次出兵烏克蘭擔心「師出無名」，因此前述這些正當化事由，除了「應邀干預」之外，幾乎全用上了。如果普亭當真「師出有名」，則一招就夠了，這麼多招全使上，證明普亭的心虛以及這場戰爭發動的正當性有問題，日後普亭恐怕難逃「侵略戰爭罪」之追究。

普亭入侵烏克蘭之《國際法》主張：集體自衛權

無論是美國或俄羅斯之超級強權，或過去的區域性強權之伊拉克海珊政權，發動沒有安理會決議之戰爭，都要主張《國際法》上之正當化事由。因為侵略戰爭是違法的，因此戰爭發動者必須主張自己不是「侵略」，而是「自衛」或其他被國家實務所承認之正當化理由。

烏東叛軍與烏克蘭政府軍之戰爭是內戰，何以普亭不直接介入內戰，而是先大費周章地承認烏東叛軍為《國際法》上之國家；然後又迫不及待的與它們建交、締結軍事同盟條約之後，再發動戰爭？因為憲章第51條之自衛權主體必須是國家，雖然不必是聯合國之會員國，但不能只是內戰中的交戰團體。

應邀干預（Intervention by Invitation）？

內戰之叛軍並不能主張對抗政府軍之個體自衛權，因為一個主權國家之政府軍有權以武力平定自己國內之叛軍。烏東叛軍既然沒有個體自衛權，則俄羅斯也無法主張以個體自衛權為基礎之集體自衛權。因為內戰是屬於一國之內政，介入他國內戰構成違法干預他國之內政。除非該國有邀請它介入，而構成可以正當化以武力介入他國內戰的「應邀干預」。

問題是：介入國是應政府軍之邀請？或應叛軍之邀請也可以？過去有爭議，但自從1986年國際法院之尼加拉瓜案之判決以來，國際法院確定：只有應政府軍之邀請才能構成合法之「應邀干預」。因此比如科索沃是塞爾維亞之自治省的地位，就讓北約介入無門，最後北約只能以有爭議的「人道干預」為由，來介入科索沃之衝突。

俄羅斯在不可能獲得烏克蘭政府軍之邀請底下，不可能以「應邀干預」為由來武力介入烏東之戰爭。因此烏東之頓內次克與盧干斯克必須先擺脫叛軍的身分，轉變成為《國際法》上之國家，才能主張憲章第51條之自衛權，然後俄國又與這兩國締結軍事同盟條約，讓俄羅斯可以順理成章的引用集體自衛權來進軍烏克蘭。

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普亭之集體自衛權主張無法成立

普亭在2月21日突然承認烏東叛軍為《國際法》上之國家，22日與之建交，雙方簽署軍事同盟條約，在2月24日就對於烏克蘭發動全面戰爭。這樣的鋪排仍然不符合集體自衛權之要件：