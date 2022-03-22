「中國情人」帶著西谷米來到印尼，華人與印尼文化的結合還誕生了〈甜蜜蜜〉原曲

1994年，我剛從印尼來台灣讀書時，非常愛喝台灣國寶飲料「珍珠奶茶」，Q彈、充滿嚼勁的粉圓，帶著茶香和濃郁奶味，真是絕配。因為實在太愛了，竟能連喝一個月。每次從華僑中學放學，就到板橋大觀路的飲料店購買。

我愛喝珍奶，愛到開始觀察店員如何調製。店員把珍珠、茶水、糖水、奶精、冰塊倒入雪克杯後，用手搖晃，後來有些店家以機器取代人手，經過搖晃的珍珠奶茶味道，棒極了！觀察一陣後，有天我決定在家做「珍珠奶茶」！

於是到雜貨店買一包珍珠粉圓回家，看到包在透明塑膠袋裡，尚未煮熟的粉圓，似曾相識，忽然想起印尼的「中國情人」（Pacar Cina）。

此情人非彼情人，印尼人所說的「中國情人」，係指台灣人熟悉的西谷米。在印尼又稱「Mutiara sagu」或「Sagu Mutiara」，中文直譯「珍珠西谷」，或「西谷珍珠」，另有別稱「Sekoteng」，音譯「捨枸登」 。

Photo Credit：劉明芳

在印尼舉凡煮甜湯、製作冰品、飲料，必有西谷米，例如我小時候愛喝的綠豆湯，一定有西谷米，QQ滑滑的口感，使綠豆湯更潤口，不卡喉嚨。兒時愛吃的剉冰，同樣有晶瑩剔透的西谷米。

另外，印尼巴達維族傳統點心──漂亮甜蜜西谷米糕（Centik manis），採用綠豆粉加上椰奶、斑蘭葉、砂糖、少許鹽，以及西谷米調製，口感酥香滑溜，入口時，西谷米在舌尖舞動，讓人忍不住多吃幾口。

印尼的西谷米種類，有台灣人熟悉的白色小圓形，尚有長條狀、四方形等，顏色有白色、綠色、紅色，也有一條西谷米混三種顏色，兩側各為紅、綠色，中間為白色。

Photo Credit：劉明芳 長條三色西谷米。

除印尼人常用西谷米，泰國、新加坡、馬來西亞娘惹甜點、糕點、飲品同樣經常添加，其中台灣人熟悉的摩摩喳喳、楊枝甘露，食材之一，便是西谷米。不過，南洋人多半將西谷米搭配椰漿、椰奶、綠豆、熱帶水果等，甜味來自椰糖、砂糖，鮮少使用鮮奶或奶精，更無搭配茶的吃法。

Photo Credit：劉明芳 盛行於南洋各地的摩摩喳喳，其中一種食材為西谷米。

至於，西谷米的印尼文為何是「中國情人」呢？據說，15、16世紀時，不少中國大陸福建、廣東的商人來到印尼爪哇島，即現今印尼首都雅加達西部草埔（Glodok）一帶，根據記載，來自中國大陸的商人，販賣的其中一項產品，就是珍珠西谷米。

印尼人將西谷米稱作「中國情人」，很可能因為多數印尼人認為華人皮膚光滑潔白，猶如煮熟後的西谷米般滋潤透亮，亦可能因為煮熟後，西谷米帶有黏性，如同熱戀的情人喜歡黏在一起。

當時能遠渡重洋下南洋，主要為男性，日子久了，部分華人與當地婦女戀愛、通婚，落地生根。異國戀的結晶，產生新的民族──巴達維族（Suku Betawi）、文登華人（Cina Benteng或Tionghoa Benteng）。

圖片來源： Taman Renyah CC BY SA 3.0 文登華人是分佈在印尼萬丹省丹格朗的印尼華人，是18世紀時華人移民的後代，大多數人已不會說漢語，但仍有維持祭祖、慶祝傳統節日。圖為文登華人的結婚傳統儀式。

異族結合，使印尼不少飲食、甜湯、飲品受中國影響，其中巴達維族傳統甜粥──「中國情人粥」，以西谷米、椰漿、椰糖或砂糖、斑蘭葉烹煮，口感甜蜜、黏QQ，像極了愛情，成為巴達維族開齋節必備甜品之一。

除了飲食，華人文化也經由音樂與印尼文化結合。早年沒有電視、網路，然而人們仍渴望娛樂，於是聆聽現場音樂演奏成了重要的消遣活動。當印尼傳統樂器遇見中國傳統音樂，逐產生新的樂器和曲風──甘邦葛羅盟（Gambang Kromong）。

早年甘邦葛羅盟流傳在文登華人社區，如今已成為萬丹地區巴達維族傳統音樂。使用的樂器，有印尼笛子（Suling），以及由二胡演變的「德延」（Tehyan）、蘇恭（Sukong）等。代表性歌曲〈Dayung Sampan〉，是國人熟悉的〈甜蜜蜜〉原曲。

在印尼文裡「Dayung」意思是「划漿」，Sampan源自中文的「舢舨」，原歌曲描述漁民捕魚生活，大約在1920年開始流傳在巴達維亞地區（現今雅加達）的巴達維族，以及文登華人社區。

〈Dayung Sampan〉歌詞多為馬來班頓（Pantun），是一種流傳於印尼、星馬地區的詩歌。目前可聽到的〈Dayung Sampan〉印尼文或馬來文歌詞，有多種版本，傳播在印尼各地，以及星馬地區。

〈Dayung Sampan〉首先在1950年成為電影主題曲，到了1979年由鄧麗君翻唱成中文歌曲。許多人因為鄧麗君而認識這首曲子，甚至不少印尼人誤以為〈Dayung Sampan〉翻唱自鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，足見當時鄧麗君紅極一時，不僅在台灣有許多粉絲，連印尼華人、本地人，世界各地華人都愛上她的歌聲，是華人之光！

鄧麗君除翻唱中文版〈甜蜜蜜〉，還唱過原文的〈Dayung Sampan〉，以及多首印尼文歌曲。兒時，我經常在家中聽到媽媽、阿姨、舅舅播放鄧麗君的歌，還記得鄧麗君唱的每句印尼文非常標準，就連華人普遍難以發出的R音，鄧麗君能清晰、正確唱出。

想想，假如沒有中國商人到印尼經商，與當地婦女戀愛、結婚，或當地婦女不曾認識來自中國的商人，便不會有「中國情人」的稱呼，也不會有美味的「中國情人」西谷米飲品、甜品、糕點，更不會誕生〈甜蜜蜜〉這首動聽且具中國曲風的歌曲。

藉由文化交流，人們相互學習、融合，因而產生更多火花，展現在飲食、音樂面相上，往往像情人一樣，隨著交往愈深入，戀情愈加精彩。

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