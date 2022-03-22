2022/03/22,
國際

阿美族青年申請加入烏克蘭國際傭兵，王芮緹：願意奉獻我的血換你們的自由

阿美族青年申請加入烏克蘭國際傭兵，王芮緹：願意奉獻我的血換你們的自由
Photo Credit: 柳人不悔

我們想讓你知道的是

一名35歲台灣阿美族男子王芮緹21日向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待錄取通知。不過行政院長蘇貞昌在立法院備詢時表示，年輕人保家衛國，一起為普世價值努力值得肯定，但不鼓勵去打仗。

俄烏戰火持續延燒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2月27日宣布廣徵各國公民免簽證入境，成立「國際防禦兵團（外籍兵團）」後，日前傳出台灣有一名35歲阿美族青年王芮緹，在3月21日已抵達芬蘭申請國際傭兵徵選，更指出自己願意用血來換烏克蘭人民的自由。

《中央社》報導，王芮緹下定決心要幫烏克蘭對抗俄羅斯後，於3月19日專程從台灣飛到芬蘭，21日向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待是否錄取的通知。

王芮緹21日抵達烏克蘭駐芬蘭使館後，流程包括先填申請書、約10分鐘的面試，面試官會詳細詢問相關作戰經驗；他則回答在台灣服役時是憲兵站哨兵，並告知面試官自己受過基礎軍事訓練，會使用槍枝。

由於此前傳出有奸細以傭兵名義混入烏克蘭軍隊，王芮緹說，烏克蘭目前對招募國際傭兵的審核較嚴格，加上不確定能否錄取，在等待電子郵件回覆之時，他21日晚上先搭船前往拉脫維亞，再騎車經由立陶宛到波蘭；若烏克蘭駐芬蘭使館拒絕參戰申請，可能會嘗試在立陶宛等沿途國家再試試看。

投身參與傭兵徵選，王芮緹：不幸走了，剛好可以去見「她」

王芮緹21日也在臉書粉專「柳人不悔」上發文說其實申請後並不知能不能順利錄取，但願意嘗試一切微妙機會，並表示願意奉獻自己的血換烏克蘭人民的自由。

《聯合報》提到，王芮緹多年前為替已故女友完成前往梵蒂岡夢想，2016年開始騎腳踏車窮遊世界，2017年在芬蘭因自行車遭竊行程受阻，卻登上當地媒體頭條，獲得芬蘭民眾熱烈捐助。對於選擇到芬蘭的烏克蘭使館遞交外籍傭兵申請書，王芮緹解釋，上次在芬蘭旅行是他人生第一個轉捩點，這次或許可在芬蘭遇到人生第2個轉捩點。

《中央社》報導中提及王芮緹說法，他表示參戰這件事適合沒有牽掛的人去做，「如果我不幸走了，剛好可以去見她（前女友）」。

《中央社》報導，立法院會今天進行施政總質詢時，行政院長蘇貞昌被問到「是否鼓勵人民自願前往烏克蘭對抗俄羅斯入侵？」時，他說對於俄羅斯入侵烏克蘭，全國上下同聲譴責，各方面予以抵制；年輕人保家衛國，一起為普世價值努力，這都值得肯定，但是否要去烏克蘭打仗，國防部長邱國正日前在立法院備詢時回答不鼓勵，這也是對的。

日、韓對「赴烏參戰」採取嚴格禁止態度，國民恐觸《私戰罪》、《護照法》

不過對於國民自行赴烏克蘭擔任國際傭兵的行為，日、韓對於國民自行赴烏克蘭參戰都展現較嚴格禁止的態度。

鄭仲嵐曾在《關鍵評論網》的專欄中指出，在澤倫斯基宣布要對國外募集「義勇軍」後，外務大臣林芳就在3月1日的記者會上稱「有聽聞駐日烏克蘭大使館做出相關呼籲，不過現在無論如何，我國對烏克蘭全境都發出『避難通知』，因此不論是何種目的，我們都呼籲不要前往該國進行任何行為」，等同變相禁止前往。

《轉角國際》報導，以日本政府立場來說，若允許前自衛隊員以志願軍名義參與海外戰事，那麼未來當其他國家也要求提供「志願軍」時，將難以拒絕。除造成外交問題外，也有被質疑變相派兵參戰，違反憲法第九條之虞。但若日本政府明確反對，則報名者可能會觸犯日本刑法《私戰罪》（私自參與對外國之戰鬥行動）。

至於南韓方面，《韓聯社》指出，目前共有9名南韓公民未經政府批准擅自入境烏克蘭後仍未撤離，推測其入境目的多為志願加入烏克蘭國際義勇軍。根據南韓政府2月13日針對烏克蘭全境發佈旅遊禁令，若擅自入境烏克蘭違反《護照法》，將面臨刑事處罰和涉及護照的行政制裁。

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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範


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