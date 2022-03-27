【小說】林文心《遊樂場所》選摘：一小股水流直直地奔向妳的兩腿之間，然後妳便學會了，妳的遊戲

文：林文心

遊樂場所（節錄）

清晨的時候，意識比身體和鬧鐘更早醒來，首先臉頰感受到棉布枕套乾淨柔軟，然後是熱，好熱。

設成定時的冷氣大約在幾小時前停了，眠夢之中暑氣滲進房間、爬上床鋪，周身皆是糾纏。日曬不強，其實也沒有那麼難於忍受，但終究無法忽略，毛孔微張彷彿已經滲出汗了，又好像還沒，在將醒未醒之際，什麼都沒法確定。

還在掙扎的時候，記憶擅自召喚一件遙遠的事。

那是仍有天光的夏日傍晚，從圖書館步行到公車站牌，站定以後，妳撫平襯衫皺褶，與等車的人一起眺望馬路遠方。腹部傳來輕微躁動。起先不太嚴重，是那種，彷彿幾個呼吸以後就要離開的疼痛，尚可忍耐；然而上公車以後，妳發覺並非如此：絞痛逐漸刺穿肚臍，流竄皮膚，召喚出手臂上一陣陣的雞皮疙瘩，寒意像特效電影裡有毒的水銀，忽然之間就包覆全身。

公車搖晃城市，天色近晚。妳發覺自己需要廁所。現在，此刻。

按鈴，下車，老公寓仍在二十分鐘之外的地方。直直穿過馬路推開玻璃大門進入連鎖咖啡店，空調撲襲而至，妳尤其感受到嘴唇冰冷，一群戴著鴨舌帽與綠圍裙的店員在櫃檯之後，沒有人抬頭。妳悄悄地找到廁所，閃身進入。

是蹲式馬桶。在走道底最後一間，地面鋪有深色磁磚，妳把提包掛上門後掛鉤，紫色塑膠門的下方留有空隙，關門時，接合處發出一道長而高亢的哀鳴。

如果可以，真希望自己不要發出聲音，於是努力控制下身肌肉，但在擠出屁聲的瞬間，妳終究只能承認：真是別無他法。然後暗暗期待其他廁間再無他人，至少目前沒有聽到聲響。水便洩出的同時，妳百無聊賴地張望打量。

右側角落擺有馬桶刷，滾筒衛生紙的份量相當足夠，正前方貼有標語「請小心軽压」，為了貪圖方便把「輕壓」寫成了簡體字，好懶惰的店員，妳想。接著妳又想：味道好臭。

過程結束得很快，但事情就發生在快要結束的時刻。

站起身時，妳看見，紫色塑膠門下探出一對手掌。

那是什麼意思？

那時妳的窄裙仍然掛在腿間，衛生紙正抽到一半。花了太多的時間去反應，才想像出門外可能的畫面：應該要有一個人，屈身趴下，手掌撐地，眼神向內凝望。

眼神向內，望向妳正排泄的地方，聞盡妳產出的一切氣味。

那人會看見什麼？已經看見了什麼？是肉色的，妳臀部與腿根的完整形狀；還是褐色的，妳如水般的糞便落入馬桶的那個瞬間？

彷彿察覺妳的視線，那雙手掌匆匆抽回，接著妳聽見急促短暫的腳步回聲。廁所不大，不過一瞬，便再度回歸無聲，剩下滿室臭氣。此時此刻，馬桶之中仍然漂浮妳的水便，妳尚未清潔下身，雙腿跨在蹲式馬桶兩側。既想拉上窄裙開門狂奔，又渴望拿出濕紙巾、仔細擦拭肛門。

鬧鈴在此刻響起，妳終於張開雙眼，翻開棉被甩去一身溽氣。那場窺探已是多年前的舊事，此時的妳裸身走進浴室，準備淨身。

週間白日平穩明亮，妳穿上套裝坐上公車來到圖書館，打卡以後坐進櫃檯，八點準時開館，大學生緩慢來去。隨著時間妳逐漸認得其中幾張臉面，其中一對日日在九點半進館的情侶，女孩皮膚白嫩，留有長軟帶捲的黑髮，髮絲隨著步伐左右晃動，牽住男孩的手姿態顯得特別招搖，惹妳討厭。

這份工作有許多讓妳著迷之處，像是館中冷氣，聞得出灰塵的老舊味道，那是從木質桌椅散出的氣味，呼吸道涼爽乾燥使妳感到無比安全；又或是廁所，學校請有清潔公司一天掃上兩次，清潔大隊每隔四小時消毒刷地，補充衛生紙，這裡甚至比妳公寓裡的浴室還要透亮整潔。

時常困坐公寓馬桶。事實上，多年前看見地面那雙手掌後，閉結阻塞逐漸成為日常。直到妳找到了那間位於五樓的殘障廁所。

五樓是特殊書目存放區，讀者必須換證寄物才得以進入，書庫存有百年以上的珍本，自日治時代便存於此處。它們被逐一編碼縮微，要調閱必須填單詳述理由，所有書籍皆不得借出館外，其中某一部分甚至不允許掃描或者影印。

書庫的冷氣比哪裡都還要冷，是為了保存書籍。若館員要使用專屬電梯直達五樓，必須感應員工鎖扣。而當妳每次踏進這裡，外套下的手臂肌膚便因為冷氣泛起陣陣戰慄。珍本書庫設計成長形空間，那間殘障廁所就在靠左最深處的角落，如此寬敞、乾淨，坐上馬桶不用三分鐘，妳便感到順暢健康彷彿毫無任何排便問題。廁所之外是一層又一層幾乎無人聞問的原木書架，在馬桶上的這三分鐘裡，妳就處於宇宙森林的中心，清靜原始而荒涼。

直到那對情侶闖了進來。

除了開館時分，妳還見過那對大學生情侶一次，就在五樓書庫殘障廁所的門前。

那時妳來到五樓，尚未來得及走近，便看見暗紅色塑膠門從旁滑開，男孩右手環繞女孩肩膀，溫柔甜膩毫無壓抑，那樣地走了出來。

途中，男孩挑起女孩耳邊翹起的細髮，他們私語不斷，緩步走遠。留下妳一人。當妳走近廁所門前，其中的腥臭已經相當隱約，深灰色磁磚地面上留有水漬。那時妳才明白，曾經有過一次，妳安詳坐在馬桶上方，門把突然地晃動並且傳來細碎人聲，究竟意味著什麼。

那時妳如此地驚慌，只能僵坐原地瞪住把手，動彈不得。排便才到途中，窄裙與內褲卡在膝蓋，突然就開始發抖，眼看下身衣物就要滑落，而廁所地板殘有積水，使妳恐懼。門把晃動兩下以後再無動靜，等待許久，妳半裸地猶豫著，像是弱小動物藏住呼吸、判斷獵食者是否遠離，最後仍是小心翼翼放下警戒，完成一切流程，迅速沖水清潔然後離開。