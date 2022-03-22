台北、新北、高雄接連停電，台電：原因多與鳥巢掉落、打雷相關

21日台北、新北、高雄相繼停電。台北市內湖區、新北市新店區分別有3000、5000多戶受波及，而高雄市鳳山以及大社區，則分別有1516、887戶受到影響。

對此台電說明，台北內湖、高雄大社的停電原因，都與鳥巢相關。而高雄鳳山，則是因為打雷造成避雷器不良，引發停電。

內湖、高雄相繼停電，台電：原因大多與鳥巢、打雷相關

《華視》報導，21日台北市內湖區在凌晨2點多停電，有3000多戶受到影響。同一日的上午7點20分，新北市新店區又出現停電的狀況，總共有5000多戶停電。

《聯合報》報導，高雄鳳山、大社區也在21日上午出現停電，總共有2403戶受到波及。經過搶修，鳳山區在10時32分復電、大社區則在中午11時9分復電。

台灣電力公司則在21日針對近期的停電進行說明，指出台北內湖區停電的原因，是因為鳥巢結巢含有鐵絲，在下雨時沖刷至高壓線路接頭，引發故障，導致3000戶停電。高雄市大社區的停電原因也與鳥巢相關，因為鳥巢觸碰到高壓線路開關，導致887戶停電。

另一方面，新北市新店區的停電原因，則是因為地下電纜故障，導致5097戶停電。而高雄市鳳山區，則是因為打雷造成避雷器不良，引起線路跳脫，造成1516戶停電。

台電怎麼說？

台電表示，停電原因裡面，外力、天災、用戶因素約占6成，台電設備因素則占4成。而針對設備因素，台電會加速汰換老舊線路、加強巡檢並且饋線全面自動化。而針對鳥獸觸碰的問題，則會為設備包覆絕緣、或者加裝驅逐鳥獸的設施，比如將空中線路包覆絕緣、將相關開關設備絕緣化、加裝驅鳥器及防鼠板等等。

台電也補充說明，近年配電系統停電事故已經有明顯改善，從2012年到2021年，配電系統停電事故件數從2萬1019件降為8999件，其中鳥獸觸碰導致的停電，則從2838件減低至1780件。

之後該如何應對？

對於台北、高雄2地的「鳥巢掉落引發停電」，不論行政院或高雄市，都提出解決方針。

《中央社》報導，針對台北市內湖區的無預警停電，行政院長蘇貞昌表示，會要求台電盡量增加相關設備的保護措施，防止鳥巢、動物等再度引發停電。

另一方面高雄市長陳其邁，也針對台電停電問題，表示台電電網脆弱，且對此不滿意，因此「會要求台電改善」。台電高雄區營業處人員則告訴《中央社》記者，為了防止樹枝掉落導致停電，今（2022）年截至目前為止，台電高雄區處已經主動發現、且清除超過200個鳥巢，而未來也會持續加強線路巡檢。

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