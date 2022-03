【影評】新版《馬克白》：改編莎士比亞的電影何其多，喬柯恩如何做到獨樹一幟？

文:Catherine

喬・柯恩(Joel Coen)編導的《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)不只是將莎士比亞(William Shakespeare)的文字轉為影像,更是柯恩重新詮釋的新版《馬克白》(Macbeth),它也如其名地道出主角馬克白的「悲劇」,而此悲劇性體現在柯恩透過主題意象與鏡頭語言傳達的人物心理焦慮和驚悚,通過他的影像,我們仿若進入了馬克白的內心世界,感受那喧嘩與騷動,一場超現實的精神幻夢。

於莎士比亞的原劇本中,首幕便描述三位女巫在雷電交加中入場,而於柯恩的電影中,這段女巫的進場與對白都是沒有畫面的,全黑的屏幕與聲線沙啞低沈的女聲「交談」著,我們難以分辨這些畫外音中究竟有幾個人,更無從得知他們的身份。

選擇將劇中重要的開幕場景以黑屏搭配畫外音的方式呈現,柯恩已然為其詮釋的版本定下基調,捨棄具代表性場景的視覺畫面,柯恩反倒在漆黑中建構了一個心理與精神空間,畫外音就像發生在人腦內的聲音,這正預示了這三位女巫以及其預言將在整齣劇中不斷縈繞於馬克白心中,是他揮之不去的夢靨,而我們就這麼跟著這詭譎神秘的聲音遁入了馬克白內心,比起莎士比亞原著,柯恩將拍出一個更以馬克白角度出發,對此人物更多同理(empathy),並更聚焦其內心焦慮與恐懼的「悲劇」。

Fair is foul, and foul is fair:

Hover through the fog and filthy air.