《鏡電視》5月開播須增資到20億，時代力量批NCC審查補件30次「護航到底」，要求撤照

《鏡電視》開台前的人事風暴一波三折，從3月4日原董事長陳建平遭換掉，接連換了李永豐、楊雅喆擔任董事長。25日將舉行股東會，選出新任董事；而更重要的是在5月開播前增資到20億。時代力量立委今（22）日召開記者會，譴責NCC讓《鏡電視》在申請過程中補件超過30次，過程也不公開透明，批評主委陳耀祥護航，要求撤除已經發出的電視台執照。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日通過《鏡電視》新聞台執照申請案，成為台灣近10年第一個新申設過關的新聞台，並於2月9日開始網路試播。NCC附加條件要求3個月內完成現金增資，並令其實收資本額達新台幣20億元。

不過2個多月內，《鏡電視》兩度更換董事長，陳建平去年5月從裴偉手中接下董事長，董事會3月4日宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐取代陳建平成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任《鏡電視》總經理。李永豐本月15日又在董事會提出辭呈，新任董事長改由導演楊雅喆出任。

5月8日開播，5月11日須增資20億

《中央社》報導，NCC主委陳耀祥日前在立法院答詢提到，鏡電視目前所剩資金不到新台幣1億元，NCC關注能否如期開播，以及是否可在開播前順利增資到20億元。

也就是說，目前《鏡電視》最重要的事是必需在5月11日完成增資到20億，如果無法完成，NCC保有廢除執照的權利。

業界分析，有線電視新聞台區塊位置本來就十分競爭，就算鏡電視想先從80幾頻道開始上架播出，也可能要付上架費，初期不排除可能先在中華電信MOD上架。

《風傳媒》獨家報導，目前公司內支持《鏡周刊》負責人裴偉的勢力，日前傳出可能會支持中華電信前董事長鄭優，出任《鏡電視》董事長；其他股東找來的出資人，例如穩懋半導體負責人陳進財，迄今仍未「以債作股」成為公司股東。

外界也有傳聞，檯面上出資的甲山林祝文宇，背後的資金來源有可能是《東森電視》大股東、茂德建設張高祥，至於皇普建設蘇永平和寶佳集團林陳海家族的關係也不在話下。NCC方面最擔心的是這些金主們與《鏡電視》的資金來往，所可能導致的媒體集中，以及該台日後的營運承諾。

時代力量質疑：審查過程補件30次，還不是護航嗎？

時代力量立法院黨團今日早上召開「《鏡電視》黑影幢幢，陳耀祥護航到底」記者會，立委陳椒華、邱顯智和王婉諭皆出席。陳椒華表示，國家通訊傳播委員會（NCC）審查《鏡電視》執照案，各界對NCC主委陳耀祥有很多質疑，像她自己就曾跟NCC索取《鏡電視》遭檢舉的調查紀錄、調查報告、NCC與《鏡電視》之間公文往返紀錄、1月11日的第999次委員會議逐字稿紀錄等，都被各種理由拒絕提供。

陳椒華表示，第999次委員會議當時只有陳耀祥跟NCC委員蕭祈宏等贊成，NCC委員王維菁、林麗雲反對，兩位出示不同意見書的方式留下紀錄，避免「被背書」。陳椒華說，NCC審理《鏡電視》執照相關議案，補件竟然超過30次，一般不管是新發或者是展延，補件次數大約都是在10件上下，《鏡電視》新設案在陳耀祥護航下共補件30次，補到過為止，「難道不是護航嗎？」三月底前要求NCC提出行政報告。

邱顯智認為，「維護編採自主，保障新聞自由」是基本原則，對一家衛星電視台有這麼多要求的原因很簡單，就是希望維護編採自主性，保障新聞自由。

邱顯智指出，在許可《鏡電視》申請行政處分中，NCC總共提出12款負擔、14款保留廢止權的條件，《鏡電視》要落實「編輯室公約」，確保節目不受黨政商、股東的不當干預，也不得與其他公司人力共用，需要沒有擔任其他職務的專職獨立編審，同時要求鏡傳媒董監事跟經理人不得參與任何營運，有設保留處分的廢止權，而負擔或保留處分的廢止權都是維持新聞媒體獨立自主的最起碼要求。

邱顯智表示，現在傳出《鏡電視》和《鏡週刊》人士分割不清，週刊管理階層介入干預新聞的爭議，當年《中天新聞台》被撤照就是因為頻道自律和內控機制失靈，不只是不能維持新聞專業，更不能防止大股東介入新聞。

王婉諭認為，無論在審查過程或是發照之後，裴偉都不應該擔任《鏡電視》任何有給職的職務，但NCC在接獲舉報說裴偉有擔任顧問領取高額報酬、參與編採會議時，卻只有請《鏡電視》說明，沒有進一步調查。

王婉諭表示，《鏡電視》與停雲管理顧問公司簽訂契約，但當時兩家公司董事長都是裴偉，所謂顧問費都是轉給自己的報酬，同時停雲公司的辦公室設在台中市，但此地址只是一間空房，現場沒有人也沒有辦公室。王婉諭質疑陳耀祥，《鏡電視》用欺騙的手段取得執照，NCC卻選擇不調查，直接採用《鏡電視》的公文說明，「難道不用撤照，要繼續護航嗎？」

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核稿編輯：翁世航