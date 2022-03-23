反疫苗團體的「不應該讓你孩子打疫苗的13個理由」是否可信？

《關鍵評論網》2022年3月17日寄來電郵：

mRNA疫苗發明人不鼓勵孩童接種Covid-19疫苗？

我先簡單說一下「mRNA疫苗發明人羅伯特馬龍」是怎麼回事。

馬龍是在1989年發表了一篇將mRNA轉染入細胞的論文，可是他卻從未研發過疫苗，所以把他叫做「mRNA疫苗發明人」，實在是大大言過其實。事實上，馬龍現在因為抹黑Covid-19疫苗而淪為偽科學傳播者，而這就讓他的舊同事感到惋惜。詳情請看我發表的〈mRNA疫苗發明者怒了？後悔打了莫德納？〉以及〈馬龍是mRNA疫苗發明人嗎？〉。

《The Exposé》是個「爆料」網站，文章品質堪憂

至於所謂的「13個理由」、「英國數據」，其實是源自一篇半年多前（2021年9月14日）發表在《The Exposé》的文章，標題是「13 reasons why you should not allow your child to get the covid-19 vaccine」。

《The Exposé》是一個英國的「爆料」網站，而它的確是發表了很多關於Covid-19疫苗的爆料文章（註：Expose的意思就是「揭穿」）。只不過，很遺憾的是，它的言論都是與事實相左，甚至相反。請看我發表的〈近九成染疫死亡者已完全接種疫苗？〉。

《The Exposé》發表的文章有一個特色，那就是「用官方的資料來打擊官方的政策」。只不過它所提供的「官方資料」有些是篡改過的，有些則是斷章取義。

例如它曾聲稱蘇格蘭公共衛生局的一份報告，可以證明死於Covid-19的人有近9成是已經打過疫苗。可是，事實上蘇格蘭公共衛生局的那份報告，是說打過疫苗的人比較少死於Covid-19。也就是說，《The Exposé》的那篇文章根本就是顛倒是非。請看我發表的〈近九成染疫死亡者已完全接種疫苗？〉。

在「13個理由」這篇文章裡，《The Exposé》又故技重施，在每一個理由裡用所謂的官方資料來譴責官方政策。這13個理由如果全都要討論的話，會很累人，而且也不值得您的眼球和時間，所以我就只討論理由1、2、和13。

理由1：86％兒童在臨床試驗中對輝瑞公司的Covid-19疫苗產生了不良反應。

在這條理由裡，《The Exposé》聲稱它是引用美國FDA的資料，可是點擊它提供的連結之後，看到的FDA資料卻沒有《The Exposé》文章裡的Table 5（圖表5）。不管如何，這個圖表5所顯示的不良反應是共有3種：Redness（紅）、Swelling（腫）、和Pain at the injection site（注射處疼痛）。請問您會因為這3種不良反應而決定不讓孩子打疫苗嗎？

理由2：在輝瑞公司臨床試驗中，每9名兒童中就有1名出現嚴重不良反應，導致他們無法進行日常活動。

在這條理由裡，《The Exposé》是引用美國疾病管制與預防中心（CDC）在2021年5月12日發表的〈Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE): Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine〉〔建議、評定、發展和評估的分級（GRADE）：輝瑞-BioNTech COVID-19疫苗〕。

這份報告的目的之一，是評估12到15歲兒童接種輝瑞疫苗的利弊。在「弊」的方面，這份報告裡的確有一項是prevents daily routine activity（阻止日常活動）。根據在第25頁的圖表，這項不良反應的發生率在接種疫苗的那一組是10.7％，而在接種安慰劑的那一組則是1.9％。（是不是很有意思，手臂上注射生理鹽水也會導致無法進行日常活動！）

在「利」的方面，這份報告第14頁的圖表顯示Covid-19疫苗能有效防止有症狀感染──打第一劑的保護力是91.4％，而打第二劑的保護力則是100％。

這份報告對12到15歲兒童接種輝瑞疫苗的利弊評估是：

Certainty for critical benefits was high（關鍵性益處的確定性是高） Certainty for critical harms was very low（嚴重危害的確定性是非常低）

所以，雖然「理由2」有引用CDC的報告來指出疫苗會導致嚴重不良反應，但《The Exposé》這篇文章卻完全不提CDC這份報告的結論是「益處的確定性是高，而害處的確定性則是非常低」。

理由13：疫苗接種和免疫接種聯合委員會，拒絕建議向兒童提供輝瑞疫苗。

在這條理由裡，《The Exposé》是引用英國公共衛生部門在2021年9月3日發表的〈JCVI issues updated advice on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15〉（JCVI發布關於12至15歲兒童COVID-19疫苗接種的最新建議）。（註：JCVI就是聯合委員會）

這篇文章有兩個重點：

有潛在健康狀況的12到15歲兒童面臨較高的重症COVID-19風險，所以應該給他們提供COVID-19疫苗接種。 沒潛在健康狀況的12至15歲兒童罹患嚴重COVID-19的風險很小，因此從COVID-19疫苗接種中獲益的可能性也很小。

也就是說，聯合委員會認為一般身體健康的兒童不需要接種疫苗，但罹患某些疾病的兒童則應接種疫苗。這些疾病包括嚴重神經障礙、唐氏綜合症、免疫抑制、嚴重和多重學習障礙、血液系統惡性腫瘤、鐮狀細胞性貧血症、第一型糖尿病、先天性心臟病、慢性呼吸道疾病、慢性心臟病、腎臟、肝臟或消化系統的慢性疾病、慢性神經系統疾病、無脾臟或脾臟功能障礙、影響許多系統的嚴重遺傳異常。

所以，請問，聯合委員會有「拒絕」建議向兒童提供輝瑞疫苗嗎？

從這三個理由就可以很清楚地看出，《The Exposé》所提供的疫苗資訊，永遠都是cherry-picking（摘櫻桃）──只挑對它有利的給讀者看，而完全不提對它不利的。更糟糕的是，縱然是對它有利的資訊，也往往是被誇大、扭曲或篡改。