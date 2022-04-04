【專訪】諮商心理師蘇絢慧：愛字有個「心」，拿掉後是感「受」，愛自己要從照顧感受開始

文：KACY

笑開了的雙眼如彎月一般，端坐在沙發上，發出銀鈴般的笑聲，她是諮商心理師，蘇絢慧。

走過家人離世的巨大悲傷，蘇絢慧並沒有因此停止愛人，十分有勇氣的她透過書寫、畫畫，直視自己的傷口，開始學習與自己的情緒相處。

現在，作為一位諮商心理師，蘇絢慧堅定沈穩地帶領個案認識自己，以細膩的觀察道出對方的情緒感受。我看見的是她堅毅底下的溫柔，用雙手撐起自己，也接住他人。

愛自己，是成為自己最大的後盾

年幼時，父親急促的離世，迫使蘇絢慧開始了長達5年的自我療傷，她想要了解到底悲傷是什麼？它之於人生的意義又是什麼？

這樣的經歷，使蘇絢慧開始大量閱讀書籍，從小說一路讀到心靈療癒書籍。對知識的渴求，推進她進修諮商領域的知識，成為一名諮商心理師。一路走來，如今心境成熟圓滿的她給出了答案：

悲傷之於人生最大的用意，是讓我們體認脆弱。

這樣的脆弱，來自於我們對失去的無可奈何，對關係的無能為力。在能力上，我們救不活亡者、喚不回離開的情人，在生命上，我們終將得面對死亡。

看到這裡，是否已經開始覺得脆弱的自己好沒用、好失敗？蘇絢慧卻不這麼認為，她彎彎的眼睛裡收斂起笑意，認真地望盡我雙眼，告訴我

文化性讓我們習於批判自己的脆弱，但它跟無用不能劃上等號。

伴隨著負面情緒，自我批評與過度檢討常常浮現在大腦中，緊抓著自己的不是來懲罰自己。直到有一次，蘇絢慧身體很不舒服，有點發燒感冒，腦袋裡的聲音卻朝她大罵：「人家都沒事為什麼只有你有事？」「你生病了好麻煩！」。

她卻突然驚醒，發現「我居然對自己這麼殘忍！」，在不舒服的當下，是自己持續地在鞭打著自己。在與家人朋友相處時，我們是如此善待對方，生病了休息一下沒關係。但是對於「善待、關懷自己」我們卻是如此陌生！

於是，在30歲時，蘇絢慧暗自下了個決定：「我要當自己最強大的後盾！」從此，不再用責罵的態度來對待自己，而是以正面情感肯定自己，這就是「愛自己」最好的實踐方式。

說來簡單，但在面對負面情緒的當下，要能換成正面情緒，是十分困難的。蘇絢慧笑著說，一開始得先從「認識自己的情緒」開始學習。

認識情緒後，學會為自己挺身而出

愛字裡面有個心，拿掉後是感「受」。所以愛自己要從照顧感受開始。

作為一位諮商心理師，蘇絢慧認為「照顧感受」的第一步是「清楚自己的情緒感知」。當情緒在身體上產生反應，不論是哭、胃痛、煩躁等等，代表著情緒想跟你對話了。

這時，若只是忽略、壓抑情緒，腦袋還是持續著逼迫自己去跟人群互動、去恢復正常生活，就會落入無限的負面循環。

但是，情緒是如此的虛無飄渺，難以說明，我們該如何去釐清它，甚至是與他對話呢？

蘇絢慧告訴我，當情緒在身體裡面時，我們很難去面對它或是解決它，但是我們可以將「情緒外化」，將情緒化作一個可觸碰的對象，這時我們就可以與它對話、建立關係。

拿起一隻隻可愛的動物玩偶，蘇絢慧解釋，每隻玩偶代表的是人類的不同情緒。像是毛茸茸的熊貓，與世無爭的表情，常常令人聯想到慈悲寬容、溫暖擁抱等關鍵字，而負面的情緒，像是恐懼，就像隻小老鼠，很想躲起來、遇到危險時會趕快跑走。

結合療癒玩偶與「情緒外化」，蘇絢慧循循善誘地引導學員認識自己的情緒。在學會關注自己的情緒後，最重要的下一步是「理解情緒」。

在這些負面情緒出現時，你遇到了什麼狀況，是失敗、落空、挫折嗎？「不清楚情緒源頭，容易產生排斥。」有時，是因為自己的求好心切而憤怒，或是因為對方的舉動觸發了過往的傷痛，這些都只是負面情緒試著想與我們對話。

在處理負面情緒上，大多數人會選擇壓抑它、忽略它，以為過一陣子就會沒事了。

但有著輔導個案的豐富經驗，蘇絢慧提醒大家，要讓未竟的情緒走完，讓反彈的情緒帶你走到心裡受傷的地方，並且收起對自己的批判與責罵。

如此一來，才能在看見自己的傷痛後，學會為自己挺身而出。在遇到外界所帶來的批評、挫折時，有勇氣去與對方溝通、協商，告訴對方自己是不舒服的。

或是在這過程中，發現是自己過往的傷口還未治癒好，才會讓對方無心的話，輕易地中傷自己。逐漸調整自己的狀態，以以正向的情感反應撐著自己，就是最好的「愛自己」。

以閱讀療癒自己，藉書寫承接傷痛

一路走來，再次回首人生路，蘇絢慧回以微微一笑，用「感恩」兩個字，擁抱年幼的自己。那些無語問蒼天的時刻，現在看來都是傷痕累累的自己，還在找尋出路。

Photo Credit: 生鮮時書提供

無解困頓的時刻，她看書，看好多好多書。靜靜地與書本對話，讓裡面的字句照映自己的傷痛。有時書裡的情感敘述，精準描述了心裡的創傷，情緒忍不住跟著潰堤。但卻在一次次的崩潰後，逐漸淤積的傷痛，慢慢地找回心裡的平靜。

「將傷口剖析得愈清楚，雖痛，卻能徹底療癒。」

在這樣的過程裡，蘇絢慧不斷地透過看書、學習心理知識，開始爬梳、整理自己的情緒。如今的她，已然與自己的情感和解，她是自己的最大支持者。

書裡獲得的療癒、體察情感的經驗，成為了蘇絢慧通往學員心中的鑰匙。在傾聽學員的情緒困擾時，她不僅是一位諮商心理師，更能說出對方難以梳理的複雜情緒，道出學員心理糾結的原因。因為她知道，知道你的悲傷是如何的悲傷，知道孤寂的感受如何讓人難以忍受。

「情感的歷程與體驗，讓有限的人生充滿意義。」

生活裡發生的每一件事，都觸發著不同的情感。而對如今的蘇絢慧來說，情感是為人生上色的七彩顏料，讓生活不再為情緒所苦，而是因情緒而美麗。