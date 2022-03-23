【影評】《貝爾法斯特》：北愛爾蘭的歷史衝突與糾葛，如何推動肯尼斯布萊納獻給家鄉的情書？

For the ones who stayed,

For the ones who left, and for all the ones who were lost.

肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）自編自導的半自傳式電影《貝爾法斯特》，以9歲小男孩巴迪（Jude Hill飾）的觀看方式，紀實1969年北愛爾蘭的家庭生活、初次暗戀、政教衝突與觀影記憶。

《貝爾法斯特》於2021年9月首映後，已獲得金球獎、評論家選擇獎、英國影藝學院、奧斯卡等多個頒獎典禮的多項提名，國家評論協會更盛讚此片為2021年度最佳電影之一。

北愛爾蘭的歷史衝突與糾葛

北愛爾蘭、愛爾蘭與英格蘭的流血衝突，自1541年英王亨利八世將愛爾蘭升格為王國，並同時統治全島起始。爾後詹姆士一世擴大對愛爾蘭的殖民，愛爾蘭北部成為大量蘇格蘭人和英格蘭人的主要移居地，這些移民奠定日後北愛爾蘭新教徒人口的基礎。

17世紀以降，新教徒移民與北愛爾蘭本地的天主教徒，政教紛爭無以停歇，直至1921年，愛爾蘭獨立戰爭結束後，根據英愛條約，愛爾蘭自由邦成立，北部阿爾斯特省的6郡成為北愛爾蘭。

新教徒為主的「聯合派」（unionists），主張北愛是英國的一部份；而以天主教徒為主的「民族派」（nationalists），強調北愛應與愛爾蘭共和國統一為單一國家（all-Ireland）。1969到2003年間，兩派之間的鬥爭武裝化，稱之為「The Troubles」的政教衝突，使首府失業率飆高、治安惡化、居民出走，即是《貝爾法斯特》全片的焦點還原。

高度還原歷史場景的《貝爾法斯特》，導演肯尼斯布萊納是正港出生於北愛爾蘭貝爾法斯特的小孩；飾演巴迪爸爸的傑米道南（Jamie Doran）老家也在貝爾法斯特近郊；飾演巴迪爺爺的希朗漢德（Ciaran Hinds）與肯尼斯布萊納更可互稱彼此為街坊鄰居；飾演巴迪媽媽的凱特瑞納巴爾夫（Caitríona Balfe）也是愛爾蘭人，童年生活在北愛爾蘭邊界附近，她非常了解北愛爾人說話的方式和口音，也非常熟悉愛爾蘭延伸家庭的生活。

而自1989年《亨利五世》與肯尼斯布萊納合作以降，多次出演或客串相關製作的奧斯卡金獎得主茱蒂丹契（Dame Judi Dench），更是《貝爾法斯特》的不可或缺。肯尼斯布萊納如此稱讚道：「茱蒂丹契女士的母親來自愛爾蘭都柏林，我們合作多年，而且她又是一位老戲骨，不管演什麼角色都會做足功課，演什麼像什麼，《貝爾法斯特》的演員們都擁有一股積極的正能量以及外向的特質，就像是一個真實的北愛爾蘭家庭。」

因此，從上述的背景介紹得知，基本上《貝爾法斯特》的主要演員皆有地緣關係。

攝影構圖的凝視，黑白的記憶

《貝爾法斯特》以黑白拍攝為全片主導，畫面調度靈感近乎取汲自艾方索柯朗（Alfonso Cuaròn）的《羅馬》——以平視、凝視、仰式、鏡中鏡（frame-in-frame）加諸攝影構圖二分或三分法，借鏡馬格南通訊社記錄北愛爾蘭1960至90年代政教衝突的手法，述說面臨社會動盪不安的家庭肖像。

《貝爾法斯特》就像是一幅幅、一頁頁美國《生活》雜誌的黑白攝影畫廊，編導以「無名無姓」的巴迪一家人（除了小男孩巴迪，其餘主要角色皆以爸、媽、爺爺、奶奶稱之），代稱所有在貝爾法斯特勞動階級的家庭生活，其中的詼諧、歡樂、不安與煩惱都一覽無遺。

攝影以直立或水平角度直視城市街角，不時被鎖定在視線水平，好如傑米道南拒絕天主教徒「民族派」鄰居的威脅放話的一橋段，藉以捕捉對話中的凝視與憤慨。而英國政府軍與北愛爾蘭共和軍築起的拒馬路障；媽媽與鄰居交談時的公園鐵柵欄；巴迪與爸爸去病院探望爺爺時的鐵床欄杆，都在在暗示當時新教「聯合派」與天主教「民族派」非黑即白的政教冤屈與鐵幕隔離。[1]



Photo Credit: Focus Features

Photo Credit: Focus 作者提供

《貝爾法斯特》對經典的挪移與致敬，彩色的美好

全片中的彩色攝影僅只三場，首發開場以鳥瞰方式，全景弧線穿過所選的Waterfront Hall與片尾的貝爾發斯特港口區，倒是飽含旅遊頻道中度假城市的行銷手法，而其另一跳接的彩色條度，就是巴迪與家人在劇中觀影的美妙瞬間了。

1964年由法蘭克辛納屈主演（Frank Sinatra），改編自俠盜羅賓漢的《Robin and the 7 Hoods》，將英國民間故事場景轉移到1920年代黑幫猖獗的美國芝加哥，肯尼斯布萊納以自身童年的記憶，藉由巴迪與家人的共同觀影經驗，呼應1969年的北愛爾蘭政教黑暗期，也祈禱現實生活中俠盜羅賓漢現身，劫富濟貧，剷除冤冤相鬥的惡勢力。

而巴迪媽媽和奶奶在貝爾法斯特家中的電視機旁安靜地討論時，巴迪和哥哥正在觀看電視版《星艦迷航記》。曾擔任泛美航空客機駕駛的Gene Roddenberry，創始電視劇於1966年NBC首播，廣受好評的最終章於1969播製完結。《星艦迷航記》中未來主義與航太科學，暗示了巴迪對家庭未來的嚮往與懷疑；劇情終章，跟隨柯克船長與企業號組員前往的未知宇宙，也是巴迪一家人爾後離鄉移民的微妙伏筆。

而聖誕時節，巴迪奶奶帶他去看英國小說家狄更斯（Charles Dickens）的《聖誕歡歌》的現場舞台製作。《聖誕歡歌》中，小氣財神史古基與鬼魂的故事人人皆知，此橋段承先啟後巴迪的聖誕溫馨時光，現場戲劇表演潛移默化為童年記憶的一部分，也使肯尼斯布萊納向觀者說明其演、編、導的訓練生涯始於舞台劇場，是日積月累的珍貴經驗。