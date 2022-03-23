拜習通話聊俄烏：明日習近平若步上今日普亭，中國將成為下一個俄羅斯

俄烏戰爭尚未平息，談判進程似乎遙遙無期，非當事國的其他大國各有各的盤算，歐洲國家憂心戰事向西蔓延，美國全力防範俄羅斯勢力擴大，聯手採取制裁的方式，來迫使普亭（Vladimir Putin）停止攻擊；而遠在亞洲另一端的中國，則是保持曖昧不明的立場，一方面不譴責俄羅斯的侵略行為，另一方面又承諾提供烏克蘭人道援助，同時也表達可以協助談判和解的意願。

俄烏不對稱戰爭的扭轉：資訊戰與國際制裁

眼看俄羅斯還沒有退兵收場的意思，歐美國家紛紛把矛頭指向中國，質疑中國有意提供軍援給俄羅斯，甚至意圖製造台海危機讓西方國家疲於奔命；一場原本是區域衝突的「有限戰爭」，卻因為戰況拉長，使得諸多國家牽扯在內，到底這些國家的戰略目標是什麼？而普亭何時才會停止入侵？恐怕沒有任何人有把握，如何達到各方都可以接受的均衡點，亦有待觀察。

從時間序列來看，普亭早有對烏克蘭採取軍事攻擊的準備，顯然美國在開戰前的提醒並非空穴來風，情報準確依舊象徵美國在全球事務的主宰力，不過，這場戰爭似乎改變了國際衝突的傳統思維，傳統軍力對決雖然仍是主畫面，但在全球化的洗禮下，「經濟制裁」成了「看不見的煙硝」，以及科技與數位發展的擴散效應，資訊戰所帶來的「認知作戰」起了關鍵作用。

換句話說，烏克蘭正在示範「不對稱」的作戰策略，營造有利的國際輿論空間，再結合國際社會對「戰爭無情」的感性訴求，這股力量隨著戰事一拉長，足以扳倒以量取勝的俄軍，就猶如大衛用石子擊潰高大的歌利亞；問題是，中國怎麼看待俄烏情勢的發展，習近平遲遲不願做出明確的表態，就是因為一旦站了邊，就成了檢視中國對外戰略的罩門，可以說，這場戰爭將揭露大國的真實一面。

中國誤判情勢後，俄羅斯拖累了中國對外盤算

中國一開始就誤判了情勢，以為有普亭在北京冬奧的情義相挺，就能得到俄羅斯在對抗美國的奧援，然而，戰事發展不如中國所願，普亭不只要揮軍入侵烏克蘭，還有意擴大成全球性的衝突，中國駐烏克蘭大使館不僅來不及撤僑，就連過去在烏克蘭的投資都付之一炬。

可笑的是，當中國外交部要改弦更張，轉變成一個促進和平的使者角色時，國際輿論卻一再質疑中國有意向俄羅斯提供援助，普亭的這把戰火嗆暈了習近平的盤算。

值得留意的是，外界流傳著習近平原本有意要在今年秋天「全面接管台灣」，縱然這個消息還沒有獲得證實，但是從中國不置可否的反映，以及中國一再對台進行軍事恫嚇的動作，習普兩人被掛上「屠夫」的標籤，一搭一唱破壞國際和平穩定，再對照俄羅斯飛彈向民宅、醫院轟炸的畫面，以及俄軍向平民開槍的消息，中國的人道援助已不被埋單，甚至被認為是「口惠而實不至」。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國時間3月18日拜登與習近平電話會議討論烏俄情勢

明日習近平若步上今日普亭，中國將成為下一個俄羅斯

當然，讓習近平最難堪的是，「今日普亭，明日習近平」的影射，這完全挑起中共內部對「韜光養晦」及「有所作為」的路線之爭，而歐美國家過去一段時間對「中國威脅」的警示，如今俄羅斯的侵略行為，因為中俄的友好關係，進而連結了對「中國軍國野心」的想像，甚至是「中國會是下一個俄羅斯」的定論，直接命中習近平一心想在2027年打造「解放軍現代化」的意圖。

從全球二元化的趨勢來看，俄羅斯侵略烏克蘭，正好證明了「專制對民主帶來威脅」的假設，而普亭從2000年掌權至今已逾22年之久，接下來可能繼續連任到2030年，甚至是2036年，「長期掌權的獨裁者」為所欲為「對外發動戰爭」的關聯性，正好對比正在鋪陳延任的習近平，以目前中國的政治氛圍。

習近平在中共二十大持續控制黨政軍，甚至延至2027年的二十一大，不是不可能。

普亭成了全球公敵，各國也開始關注習近平的獨裁夢，國際社會大動作對俄羅斯採取制裁，這對中共帶來什麼警示？習近平自己心裡應該很清楚。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航