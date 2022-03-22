瑞典校園發生兇殺事件：2名女性職員送醫後不治，警方逮捕1名18歲學生動機待釐清

瑞典第三大城馬爾默（Malmo）市中心的一所中學，在當地時間21日傍晚發生兇殺事件，瑞典警方在現場發現了2名死者，並逮捕了一名疑似兇嫌的18歲學生。

這起事件發生在瑞典第三大城馬爾默市中心的Malmö latinskola中學，2名女性的年齡為50多歲，為該校的職員。

事發當時約莫有50名師生在校園裡，警方是在21日下午5點後收到「疑似重大犯罪」的通知。

當地媒體報導，兇手在撥打緊急電話後透露了自己所在的位置，表示他已放下武器，並坦承殺害了2人。根據多家瑞典媒體報導，兇手身上有一把刀子和斧頭。

警方表示，在首批員警抵達現場後，逮捕嫌犯的過程並無困難。

瑞典當局表示，「兩名受害者被送往醫院，但沒能救回他們的性命。」

該校的校長Fredrik Hemmensjö告訴《體育畫報》（Aftonbladet newspape），「這是非常恐怖的一件事。」

配有裝備的員警正在檢查事發現場的建物內部，校園在警方貼上封鎖線後封閉了數小時，多輛警車和救護車仍停在事發現場。

瑞典當局在廣泛調查事發現場並訪問相關目擊者後，確信兇嫌應該是獨自犯案。

負責調查此起事件的其中一名員警尼爾森（Åsa Nilsson）表示，在這起恐怖事件的背後，有許多事情有待釐清，並了解兇嫌的動機究竟為何。

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核稿編輯：楊士範