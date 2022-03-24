烏克蘭的疫情與醫療系統，在戰爭爆發後發生哪些變化？

當戰爭發生，每個人看新聞接著慷慨激昂評論前線如何布局、運籌帷幄，紙上談兵是容易的。但是當這一切發生時，真正大部分人都是在支援後線的工作，而且負擔十分沉重。

截至3月11日，超過250萬烏克蘭人已經離開該國尋求庇護。根據聯合國難民事務（UNHCR）提供的數據所示，大多數逃離的人已經越過波蘭邊境。大約150萬難民透過步行、公共汽車、汽車或火車，抵達烏克蘭的西部鄰國。根據官方聲明，每天有超過五萬人逃往波蘭。

雖然波蘭、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦首當其衝接受難民潮，但到目前為止，約有28萬3000人也逃到了與烏克蘭不直接接壤的歐洲國家。隨著戰鬥的繼續，這些狀況可能會在接下來幾天加劇。

大量病患的轉送流程

位於烏克蘭利沃夫（偏西烏克蘭）的一處醫學中心，醫師Roman Kizyma是該醫院兒童腫瘤科的主任，自從俄羅斯發動戰爭以來，他大部分時間都在應對挑戰，而這是他過往醫學受訓過程中從來沒有的：

「轉送那些遠從350英里外處於戰火的醫院、接受了骨髓移植的病童。轉送免疫力極差的病人，在戰火這麼混亂的動線下，這是成本非常高的過程。」

而該區現在正計劃將數百名病重的兒童，疏散到整個歐洲的醫院。

Kizyma說，每位烏克蘭醫師都是軍官或預備役人員。到目前為止，只有那些具有「戰場技能」的人，如創傷外科團隊和麻醉醫療人員，才被召集來調派前往第一線，甚至會參與戰鬥。

St Jude Global全球和歐亞重症監護系統回報，在烏俄戰爭開始之前，至少有2000名烏克蘭兒童正在接受癌症治療。在Kizyma和當地其他合作夥伴的幫助下，大約400名兒科癌症患者已從烏克蘭轉移到其他歐洲國家的醫院。

關於轉送車隊，一個隊伍可能由多達200人和五至七輛救護車組成，每輛救護車配備一名醫師。Kizyma說明，目前該計劃還是只轉移正在接受積極治療的患者。

「在這種情況下，你無法提供良好的治療。移動正在從骨髓移植中恢復的患者，可能對他們的生存機會非常有害，但我們希望我們能做到。」 「對我們來說，真正具有挑戰性的問題是，我們是否應該將每個患者都送到歐盟？」

他指出即使這是目標，但也會面臨家庭分離的問題。

有緊急醫療需求的兒童會首先置於波蘭，而且數量並不多。大多數人前往其他歐洲國家，如德國、義大利或西班牙，這些國家已同意透過各自衛生單位、衛生系統和預算提供照護，並為避難家庭提供住房和必需品。

美國田納西州孟菲斯市的聖裘德兒童醫院表示，會考慮北美系統的後援。

醫療設施遇襲和重建

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紅十字國際委員會表示，根據慣例與《國際人道法》第25條規則，「在任何情況下都必須尊重和保護專門負責醫療職責的醫務人員」，但是在戰爭現實下並不容易做到。

3月1日，烏克蘭衛生部長Viktor Liashko在臉書講述小兒麻醉師Marina Kalabina受襲擊事件，當Kalabina開車將她受傷的侄子送往基輔附近的一家醫院時，俄羅斯軍隊向她開槍。

截至3月15日，根據世界衛生組織（WHO）的衛生系統遇襲監測（Surveillance System for Attacks on Health Care），已確認31起針對醫療設施、醫療人員和救護車輛的襲擊，造成12人死亡和34人受傷。

東烏克蘭最大的病理實驗室已被炸毀，許多實驗室人員在地下室避難。大型實驗室設備和耗材已被裝載到卡車上，他們預計在利沃夫成立一個臨時的病理實驗室，以服務當下需要病理診斷的病人，盡快於3月12日啟用。

一位醫學中心病理科主任Oksana Sulaieva指出：「醫療系統、實驗室單位的主要資產，仍是它的人員、他們的經驗和能力。」

許多女醫師也加入了志願役，於第一線或在輸血站工作。

緊急醫療受限、慢性病與傳染病治療中斷

「醫療平時都會追求進步，但戰爭可以讓我們回到10年前。」

烏克蘭愛滋病（HIV）病人關懷網的瓦萊里婭．拉欽斯卡如此表示。烏克蘭開始擔心感染激增，但是目前無法統計，隨著俄羅斯的入侵使人們流離失所並擾亂衛生服務，傳染病很可能會反撲。

以COVID-19的傳播為例，因為人們擠在地下室、地鐵站和臨時避難所，以保護自己免受轟炸。如果沒有足夠的水和衛生設施，病例肯定會增加。

WHO烏克蘭辦事處負責人亞諾．哈比希特（Jarno Habicht）表示，烏克蘭COVID-19疫苗接種率低得危險──基輔約為65％，但在某些州或地區低至20％，這預期增加重症和死亡。

小兒麻痺、麻疹

在此之前，烏克蘭本來有在應對小兒麻痺的事件，最近一次發生去（2021）年在12月，由於感染脊髓灰質炎病毒大約每200名感染者中就有一個人癱瘓，所以個位數的病例可能暗示大規模的傳染，但是戰爭暫停了2月1日起為期3週、為近14萬名兒童的小兒麻痺疫苗接種，也影響了小兒麻痺監測，因此該病毒可能會在未被發現的情況下傳播。

麻疹也是問題，烏克蘭從2017年開始爆發大規模疫情，一直持續到2020年，病例超過11萬5000例。根據疾病預防控制中心的數據，到2020年，兩劑麻疹疫苗的全國覆蓋率高達82％，這是一個很大的進步，但仍不足以防止致命的爆發。更令人擔憂的是，一些州的疫苗覆蓋率不到50％，例如哈爾科夫，那裡有大量人群正在逃難。

世衛組織烏克蘭事件經理希瑟．帕波維茨（Heather Papowitz）在簡報會上說：「隨著人們的到來，我們必須真正擴大在周邊國家對脊髓灰質炎、麻疹和COVID-19的監測，以確保我們能夠預防它們。」、「著眼於為麻疹、脊髓灰質炎和COVID-19提供疫苗至關重要。」