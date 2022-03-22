Meta被俄國列為「極端主義組織」，馬里烏波爾持續遭轟炸三週仍拒絕投降

文：德國之聲中文網

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，克里姆林宮當局立即封鎖了Instagram和Facebook等平台。週一（3月21日），莫斯科一家地區法院做出裁決，同意將Meta平台（前身為Facebook）列為「極端主義組織」，正式禁止使用Facebook和Instagram。

3月10日，Meta公司暫時放寬了語言規範，允許用戶發布「俄羅斯侵略者去死」之類的內容，令俄羅斯憤怒。Meta公司後來改變了其政策，說「恐俄情緒和呼籲對俄羅斯公民使用暴力是不可接受的」。

克里姆林宮努力限制有關衝突的訊息，甚至立法禁止使用「戰爭」一詞，並將任何被認定傳播此類「虛假訊息」可被判處重達15年的監禁。

基輔遭炮擊，多人喪生

在基輔人口稠密的波迪爾區（Podil），當地緊急服務部門在週一上午表示，一個居民區的購物中心遭到炮擊，導致至少8人喪生。

一名法新社記者報導說，他聽到了巨大的爆炸聲，震動了整個城市。法新社表示，緊急服務部門公佈的安全錄像顯示這是一場巨大的爆炸，從爆炸現場升起一團煙霧。

週日，基輔市長克利欽科（Vitaly Klitschko）在Telegram上說，一枚炮彈擊中了基輔一棟公寓附近，造成5人受傷。克利奇科說，其中兩名傷者不得不住院治療，6人需要被救出。

另外，位於該市西北部斯維亞托申區（Sviatoshyn）的一棟10層樓房被嚴重損壞。窗戶被炸燬，並發生了火災。烏克蘭國家應急服務部門發言人沃多拉加告訴法新社，「很幸運」，沒有更多傷亡。一位居民則告訴法新社：「請北約關閉我們的領空。」

數百萬兒童面臨危險

根據人道主義組織「救助兒童會」（Save the Children）消息，在俄羅斯的持續入侵中，越來越多的醫院和學校受到攻擊，多達600多萬兒童處於緊迫的危險之中。該組織說，由於俄羅斯的炮擊，有464所學校和42家醫院遭到損壞。

根據聯合國數據，自2月24日俄羅斯入侵以來，至少59名兒童喪生。此外，持續轟炸也迫使150多萬兒童踏上逃亡之路。

「我們不會離開」

黑海港口城市敖德薩（Odessa）的當局週一表示，在俄羅斯軍隊的一次襲擊中，幾處民宅遭損壞。該市市長在慰問時表示：「我們不會離開敖德薩，我們將為我們的城市而戰。」

敖德薩位於烏克蘭西部，離摩爾多瓦邊境不遠，到目前為止基本沒有受到戰爭破壞。

在烏克蘭東部沿海城市馬里烏波爾（Mariupol），戰鬥仍在持續。俄羅斯國防部在週日（3月20日）要求烏克蘭方面在莫斯科時間週一上午5點前繳械投降，這遭到了烏克蘭方面拒絕。目前，最後期限已過。

歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）週一表示，俄羅斯對馬里烏波爾的襲擊構成了「戰爭罪」。

波瑞爾是在歐盟外長會議前做出這一表態的。這次會議將討論對莫斯科實施進一步制裁，例如針對進口俄羅斯石油的可能措施。

本週一，俄羅斯和烏克蘭方面的談判代表也通過影片進行新一輪停火談判。

遭轟炸超過三週的馬里烏波爾

路透社週日（3月20日）援引烏克蘭頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）接受電視採訪時的消息，指出烏克蘭和俄羅斯部隊在烏克蘭東部城市馬里烏波爾的戰鬥持續進行。

該城市已經被俄羅斯部隊轟炸超過3個星期，並目睹了戰爭中一些最可怕的情況。最近幾天，俄羅斯軍隊進入該市，切斷了它與附近海域的聯繫。該市40萬居民中的許多人仍被困在該處，除了沒有電外，也面臨食物和水短缺的情況。

烏克蘭當局說，俄羅斯在19日轟炸了該市一所收容400人的學校。該市市議會在Telegram上說：「昨天，俄羅斯部隊向第12號藝術學校投擲了炸彈，」並補充說，據傳有婦女、兒童和老人在該學校避難。

與此同時，馬里烏波爾市議會在一份聲明中表示，部分該市居民正在被強行轉移到俄羅斯。相關消息表示，俄羅斯部隊正在強迫人們離開烏克蘭前往俄羅斯。在過去的一週裡，有數千名馬里烏波爾居民被帶到俄羅斯境內。不過，媒體無法獨立核實這些說法。

烏克蘭議員索夫遜（Inna Sovsun）在接受英國泰晤士報電台訪問時稱，這些居民被帶到了所謂的過濾營（filtration camp），並被迫檢查他們的手機與身份文件。她稱，這些烏克蘭人隨後被重新安置到俄羅斯非常遙遠的地方，在那裡他們被迫簽署文件，說他們將在該地區待上兩三年，他們將在這些地區免費工作。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）告訴CNN，這些報導「令人不安」。她表示：「我只是聽說，無法證實。俄羅斯強迫烏克蘭公民進入俄羅斯，並將他們置於基本上是集中營和囚犯營的地方，這是不合情理的。」

俄招降烏克蘭士兵

俄羅斯呼籲馬里烏波爾的烏克蘭軍隊投降，稱那裡正在發生一場人道災難。俄羅斯國防管理中心主任米津采夫（Mikhail Mizintsev）在俄羅斯國防部發佈的一份簡報中說：「放下你們的武器吧！」

米津采夫說：「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人都被保證安全地離開馬里烏波爾。」他說，人道走廊將在莫斯科時間21日早上10點開放，讓想離開的人可以離開馬里烏波爾。