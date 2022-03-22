今日本土＋10、境外移入＋79：即日起禁止宴席逐桌敬酒、疫苗預約平臺4月將停運

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入（26例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡，另外，在今日新增本土個案為3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心表示，昨日有13個航班入境總共篩檢784人，陽性率為3.32%，昨天入境者比較少，已從過去2000變成1100多人，另外，今天上午有3個航班入境，共篩檢100人，有3人為陽性，陽性率3%。

另外，陳時中說明，台北市立聯合醫院今確定一名護理師（案22178）確診，該名護理師接觸過境外移入確診個案，3月19日曾接觸兩位分別從馬來西亞、美國返台個案，馬來西亞Ct值14、N抗體陰性，美國Ct值30、N抗體陽性。其丈夫（案22222）和兒子（案22223）也染疫，目前還在疫調中，等待基因定序結果進一步釐清。

嘉義喜宴疫情擴大，陳時中：即日起禁止宴席逐桌敬酒

嘉義喜宴傳播鏈疫情再增6人確診，整起群聚案目前共有16人染疫；指揮官陳時中說明，疫調發現嘉義婚宴群聚指標個案（案21792）接連參加餐敘的人裡面都各有一些傳染，且個案（案22137）也有再逐桌去跟大家聊天敬酒，從傳播線路來看，指揮中心再度研判整起群聚從（案22137）開始的可能性相對比（案21792）要來得大，但仍在調查。

由於此群聚有逐桌敬酒的情況，指揮中心認為，吃飯時防疫管制應要稍微嚴格，故即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶，陳時中解釋，原因是當民眾起身若未戴上口罩，只要有一位確診者在裡面，就容易造成較多的傳染。

若真的有敬酒、敬茶的需求，陳時中說，基本上建議以遠距方式，例如到台上敬酒、敬茶，或是逐一點名都可以，前提是務必要維持社交距離，也呼籲民眾若起身時盡量要把口罩戴著，這樣對大家安全，也沒有很大的不方便。

第28期明起開放預約，COVID-19公費疫苗預約平臺4月將停運

因應國內本土疫情，指揮中心說明，COVID-19公費疫苗預約平臺第28期將於3月23日至3月25日，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑。民眾可於3月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

另外，指揮中心強調，目前疫苗數量充足，預約平臺將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約查詢，請民眾務必妥善保存預約提醒簡訊，並依預約時間前往接種。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範