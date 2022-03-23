俄烏戰爭期間中國政府動作不斷，意在用人民幣打破美元的「油元循環」

一、

自二次大戰結束之後，美國就是世界第一強國。而美國之所以是世界第一強國，除了靠經濟、軍事、科技實力之外，強大的美元也是一個重要的原因。

而美元之所以能成為世界各國的主要外匯儲備貨幣，一般認為，在1971年之前是靠著美國大量的黃金儲備，而在1971年美元與黃金脫鉤之後，靠的是「油元循環」（Petrodollar recycling）。

二、

所謂「油元循環」，指的是美國靠著強大的軍事與外交實力，要求產油國家在賣石油的時候，唯一只能接受美元，不能接受其他的貨幣。

然後由於世界上大部分的工業化國家都需要進口石油，而買石油的時候必須支付美元，所以各個工業化國家在賣產品給美國或是其他國家的時候，也都會要求對方支付美元。這樣工業化國家手上才會有足夠的美元去向產油國家買石油。

而各個產油國家在收了很多的美元之後，由於在他們國內往往缺乏良好的投資標的，所以那些中東產油國家的富豪就會拿著美元到美國，去投資美國的股票跟美國的債券。

於是每當美國政府缺錢的時候，他們就可以放心的印鈔，然後用那些美鈔到國外買東西。因為反正那些美元在世界繞了一圈之後，又會回到美國，完成「油元循環」。

三、

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國將俄羅斯逐出了SWIFT系統，而且還凍結了俄羅斯在美國的大量美元資產。

所以現在俄羅斯政府並不是沒有美元，而是他們的美元都被美國政府沒收保管了。

四、

然後美國跟歐盟又打算停止進口俄羅斯的石油，於是俄羅斯只好將石油賣給中國。

但是俄羅斯賣石油給中國的時候，會要求中國用美元支付嗎？我想應該不會，因為俄羅斯已經被逐出SWIFT系統，而且即使俄羅斯收到了美元，那些美元也很可能又會被美國政府沒收。

因為現在國際間用美元交易，並不是真的拿著一捆捆的美元現鈔飛來飛去，而是在美國政府與各國銀行的電腦系統之間進行「轉賬」，轉的不過是一對電腦數字而已。

而偏偏那些代表美元的電腦數字都在美國政府的掌控之下，美國政府隨時可以將那些美元沒收。

五、

所以俄羅斯賣石油給中國，中國應該會用人民幣支付。

因為對俄羅斯來說，收人民幣比收美元好太多了。收了美元之後可能會被美國沒收，但是收了人民幣之後，將來俄羅斯可以用那些人民幣去向中國買東西，而中國除了高階的IC晶片做不出來之外，其他幾乎什麼都有在賣。就算中國自己本身不生產的產品，中國也可以去進口來轉賣給俄羅斯。

那中國會願意用人民幣去向俄羅斯買石油嗎？當然願意。中國一直想打破美元的「油元循環」，用人民幣去挑戰美元的地位。他們等這個機會已經等了20年了。

六、

所以最近中國政府的動作不斷。中國跑去跟俄羅斯商量，說要建立一個新的共同貨幣；中國跑去跟沙烏地阿拉伯討論，說以後跟沙烏地阿拉伯買石油的時候，要直接用人民幣支付。

七、

而美國人不知道中國政府正在搞破壞，正試圖用人民幣挑戰美元的「油元循環」嗎？

我想美國人當然知道，而且會很緊張。因為現在世界上石油蘊藏量最高的10個國家裡，排名第一的委內瑞拉、排名第四名的伊朗、還有排名第八名的俄羅斯都已經跟美國鬧翻，他們賣石油的時候不會想收美元。

而偏偏現在排名第二的沙烏地阿拉伯也在鬧脾氣，他們威脅美國說，他們以後賣石油給中國的時候打算收人民幣。

八、

所以對美國人來說，俄羅斯的普亭政權必須垮，而且必須盡快垮。因為只有普亭垮了，俄羅斯從烏克蘭撤軍，美國才有可能解除對俄羅斯的制裁，讓俄羅斯重回SWIFT體系，讓俄羅斯賣石油的時候繼續收美元，然後用那些美元去世界各國買東西。

如果普亭不垮，俄烏戰爭持續打下去，那中國跟俄羅斯就會合作，想盡辦法破壞美元的霸權地位。而一旦美元喪失了作為世界各國外匯儲備貨幣的地位，那大量的美元就會回流美國，美元可能會大幅貶值，通膨可能飆升。對美國或甚至全世界來說，那應該都是一個史詩級的災難。

九、

但是即使普亭垮了，美國取消對俄羅斯的所有製裁，中國的行為模式也會發生永久的改變。

因為中國的政府跟權貴富豪們都看到了，俄羅斯就是前車之鑑。如果將來中國跟美國發生了嚴重的衝突，那他們手上大量的美元跟債券，以及其他在美國的各種資產，都可能會被美國政府沒收。

所以中國的政府跟權貴們將來要怎麼辦？要改用歐元嗎？要改用黃金嗎？要改用瑞士法郎或是比特幣嗎？

從這次俄烏衝突來看，使用歐元藏錢也是有很大的風險。而使用黃金或是比特幣又有各種技術問題。

所以中國的政府跟權貴們接下來會怎麼做，我們不知道，但是他們一定會想盡辦法。因為金額這麼大，風險這麼高，換了誰都會努力想辦法。

十、

我向來是個親美派，但是講到美元霸權跟「油元循環」，我總是覺得美國人勝之不武，佔盡了其他各國的便宜。

不過話又說回來，如果美元真的垮了，那現行的世界秩序就會崩解。不管是對台灣還是對自由世界來說，那都是極大的災難。

十一、

所以我們還是講個比較開心的事情吧：中國加上俄羅斯，只有一樣東西他們造不出來，那就是高階的IC晶片。

所以如果普亭沒死、俄中結盟，美元的「油元循環」遭到破壞，那美國一定會死命保護台灣，然後逼迫台灣在賣高階IC晶片的時候，只能收美元，不能收其他的貨幣。