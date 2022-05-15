過半出版社建議停辦，文化部仍決定台北國際書展如期舉行，北市出版公會：恐怕是三輸局面
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11日已請書展基金會針對248家國內參展單位調查意願，結果建議停辦有154家、支持續辦有57家、尊重文化部決定則有5家，另有32家未回覆。
先前因疫情連續停辦實體展的台北國際書展，文化部日前拍板決定將在世貿一館原地如期舉行；事實上，書展基金會針對248家國內參展單位調查意願，結果建議停辦有154家、支持續辦有57家、尊重文化部決定則有5家，另有32家未回覆。而根據中華民國出版商業同業公會全聯會的調查，受訪的47家業者中，也有高達九成七的出版社都表示希望停辦。
不過文化部表示，建議停辦的出版社很多都表示有條件的話願意支持續辦，文化部將會提供參展單位快篩試劑等防疫物資，也將提供入場民眾手套、口罩觀展。然而像是聯經出版社則決定退出書展，後續效應還待觀察。
文化部：建議停辦的很多都說有條件下會支持續辦
（中央社）文化部長李永得13日上午宣布，台北國際書展今年將於原地點如期舉行。文化部下午召開臨時說明會表示，將提供參展單位快篩試劑等防疫物資，也將提供入場民眾手套、口罩觀展。
受COVID-19疫情影響，台北國際書展已2年未辦實體展會，今年活動將於6月2日至7日於世貿一館登場。文化部政務次長李靜慧、人文及出版司長陳瑩芳及台北書展基金會董事長林訓民13日下午於臨時記者會說明續辦考量。
李靜慧表示，停辦或續辦都是一樣艱難和重大的決定。文化部自4月以來，不斷和出版社、基金會討論至今，最近當然也聽到出版界出現擔心或恐懼的聲音，發現業者對「接觸」多有煩惱，「因為我們參觀書展的模式和一般商展不一樣，和逛百貨公司不一樣，我們會接觸書。」
李靜慧說，出版社所擔心的事情，文化部聽進去了，針對開放時間、現場防疫措施、參展單位及觀展民眾的防疫準備，都和書展基金會一同討論。
李靜慧指出，此次參展台北國際書展的31個國家展位，均希望能繼續參加，期望在防疫措施上的努力，能讓大家戒慎而不恐懼，協助台北國際書展回歸國際視野。
陳瑩芳表示，文化部非常重視國內業者意見，11日已請書展基金會針對248家國內參展單位調查意願，結果建議停辦有154家、支持續辦有57家、尊重文化部決定則有5家，另有32家未回覆。
李靜慧補充，154家建議停辦的參展單位中，有許多出版社表示是會在有條件下支持續辦，「例如書展基金會可以做到什麼措施之類的，他們會願意。」
民眾今年入場參觀台北國際書展，將有多種加強版防疫措施。展場7個出入口加裝全身消毒的防疫門以外，也將提供所有參觀民眾單片裝口罩、手套，民眾時入場須全程配戴口罩，戴手套與否則視個人意願。
至於參展單位方面，陳瑩芳說，文化部將提供各參展單位口罩、面罩、手套，還有大家現在都可能會需要的快篩試劑，希望能讓參展人員也很安心。針對願意繼續參展的業者，除按原定計畫補助最高7成的展位補助費外，若有防疫所需相關支出，文化部也可以提供部分補助。
陳瑩芳表示，文化部也尊重退展業者，將會由書展基金會退回3成展位費。需要退展的業者，則須於17日下午6時前以書面正式通知書展基金會。
出版業者並不看好，作家不解：發問卷幹嘛？
作家朱宥勳則在臉書上表示，在文化部宣布結果前，其實有進行「書展要不要續辦」的問卷調查，回收問卷數共47份，其中為今年書展參展商的有38家占80.9%，非參展商的有9家占19.1%；在回收問卷數中，具今年參展商身分的有38家，其中認為今年書展應延後或者停辦者有37家，占97.4%。「然後最終結果是續辦。我看不懂？那還發問卷幹嘛？」
該篇po文曝光引發討論，根據中華民國出版商業同業公會全聯會的說明，受訪的參展同業中，有高達九成希望能延期或停辦，理由以「避免員工染疫風險」與「疫情影響民眾參觀效益」居多。
《聯合報》報導，台北市出版商業同業公會理事長趙政岷表示，能理解文化部考量，但這次恐怕是三輸局面，目前他傾向參展，會透過改變攤位空間配置、減少排班人力降低染疫風險。趙政岷坦言，公會裡確實有不少同業反彈，他自己都快壓不住，有同業說乾脆在攤位貼抗議標語，童書類出版社更會首當其衝。
他認為，文化部應早一點正式宣布續辦，大家才能及早因應，現在參展出版社只能想辦法發揮創意，預期可能會是傾向只展不售的「類書展」。
聯經出版則確定退展。聯經出版總經理陳芝宇說，書展是面向讀者的嘉年華會，若無法與讀者互動，就失去書展本質上的意義，考量六月初恐仍在疫情高峰，顧及讀者、作者與員工健康，聯經寧願認賠，退出書展，但聯合文學雜誌的部分目前則還在研議中。中華民國出版商業同業公會全聯會前晚發出聲明，指全聯會日前自行調查，
中華民國出版商業同業公會全聯會表示，業者退展是基於對疫情不可抗力的不確定性，而非惡意抵拒，今年書展首度補助七成展位費，現在業者退展，不僅申請不到展位費補助，還必須承擔退展損失，建議文化部給予退展單位專案補助，將原本的展位費補助，移作退展損失補助，盼能給予全額退費。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。