德州上訴法院要求州政府，暫緩調查跨性別兒童家庭

美國德州檢察長在2月份提出意見，認為對兒童進行的性別轉換治療，都是「虐待兒童」的行為。隨後德州州長下令，調查所有允許兒童進行性別轉換手術的家庭。對此地方法官提出暫緩調查，不過德州檢察長表示要提出上訴，並將在訴訟過程中持續調查跨性別兒童的家庭。

德州第三上訴法院昨（21）日則宣布恢復禁令，再度要求德州州政府，暫緩針對跨性別兒童的家長、治療師等的調查。

德州發生了什麼事？

《CNN》報導，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在2月份提交法律意見，認為只要對兒童進行性別轉換手術、以及開任何影響青春期的藥物，都應該被視為「虐待兒童」。隨後德州州長艾波特（Greg Abbott）在2月22日發布禁令，並且下令德州家庭和保護服務部（Department of Family and Protective Services，DFPS）針對跨性別兒童家庭，進行調查。

短短2週內，就有至少9個家庭成為調查對象。

不過3月11日，特拉維斯縣（Travis County）的地方法院法官Amy Clark Meachum下令，要求德州政府暫緩調查。她在判決書中指出，該案的原告，也就是允許孩童進行性別轉換治療的家長、醫護人員等，面臨「憲法權利的剝奪」，可能因為德州政府的命令，失去必要的醫療照護，同時更因為這項命令，成為毫無根據的「虐待兒童調查對象」。

她也認為，艾波特要求調查跨性別兒童家庭的命令，已經逾越他的權限。然而帕克斯頓不滿，持續將該案上訴。同時表示，在上訴過程中，仍會持續調查允許兒童進行跨性別手術的家庭。

德州上訴法院恢復禁令：禁止德州州政府調查跨性別兒童家庭

對此美國倡議LGBT權益的團體浪達法律基金會（Lambda Legal）以及美國公民自由聯盟（ACLU），上週代表1位16歲跨性別女孩、以及其家人、治療師，向上訴法院提出訴訟，要求緊急救濟措施，並恢復暫緩調查的禁令，以防止「迫在眉睫且無可挽救的傷害」。

而在上訴法院的判決書中，3位上訴法官指出，在審查所有資料後，「恢復臨時禁令對維持現狀、以及維護各方權益而言，是必要的。」

《NBC News》分析，如此一來，就算帕克斯頓提出上訴，案件進入審判階段，任何針對跨性別兒童家庭的調查都會暫停。

跨性別兒童的家長，怎麼看？

《CNN》報導，事實上在地方法院法官宣布暫緩德州州政府的調查當天，跨性別兒童的家長曾經與德州家庭和保護服務部進行對談，會中許多跨性別兒童的家長敦促德州政府，記得政府的責任在於「保護所有弱勢群體」，而跨性別兒童也該算在內。

會中由護士、兒童保育員等倡議人士，念出跨性別孩童與父母的聲明。一位家長指出：「怎麼會有家長，不希望小孩在自己的外表下感到自在呢？」，同時指出：「我們希望能夠提供孩子工具，讓他們在成為最棒的自己。」

會中有1位跨性別孩童的家長，指出他的孩子曾經試圖在12歲時自殺。而他更警告：「孩子會死於艾波特的命令。」

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核稿編輯：楊士範