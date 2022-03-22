2022/03/22,
教育

大學繁星推薦放榜：招生缺額7年新低、頂大缺額歷年新高

大學繁星推薦放榜：招生缺額7年新低、頂大缺額歷年新高
圖為111學測結束，考生步出考場｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台大註冊組主任李宏森分析，今年數A頂標只有10級分，而達到頂標的人只有1.1萬，比去年學測數學頂標1.6萬人大幅減少，因此通過科系篩選的人數也會比較少。

111學年度大學繁星推薦錄取結果，在今（22）日放榜，總錄取率達61.81%，而招生缺額有919個，是近7年新低。

台大、清大、成大等校均出現錄取缺額，其中，台大的繁星缺額，更是創歷年新高，原因究竟為何？台大註冊組主任李宏森認為，原因應該與數A、自然科題目過難，頂標人數少相關。

繁星推薦放榜，25校招滿、78系無人錄取

大學甄選入學委員會指出，今年有67所大學，共1807個系參加繁星推薦招生，總共提供1萬6178個名額。其中第一類至第七類學群，總共錄取1萬5034名一般生，錄取率為61.81%，比去年增加1.49%。除此之外，招生缺額總共有919個，相較於去年，減少了46個。

《中央社》報導，111學年度大學繁星推薦錄取結果，錄取率比110學年度略增，而缺額數量則創7年新低。

大學甄選入學委員會也說，111學年度繁星推薦，只有25校招滿無缺額，另有78系無人錄取。

台大缺額創新高，推測跟「數A」難度高有關

不過儘管今年繁星錄取缺額為近7年最低，台大、清大、成大等頂大，均出現錄取缺額。其中，台大的繁星缺額，更是創歷年新高。台大註冊組主任李宏森認為，原因應該出在「數A、自然科」太難，頂標人數過少。

中央社》報導，李宏森分析，今年學測數A難度高，達頂標考生僅1.1萬人，比去年學測數學頂標1.6萬人大幅減少，台大繁星推薦出現缺額的學系包括土木系等6系都是要求數A頂標，而動科系雖設定數A前標，但自然要求頂標，今年自然頂標人數也比去年減少，這幾系都是由於報名人數較少，因此出現缺額。

《自由時報》報導中李宏森說明，因為繁星、申請、分發等入學管道都是在申請的前1年就公布，且制定好5標成績。而各科系也主要是依據前1年學測考生的表現，來設定門檻。然而一旦隔年學測難易度差別過大，就會衝擊到招生名額。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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