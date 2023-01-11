2023/01/11,
司法

麥當勞工讀生搬1.1噸貨品進出冷凍庫48次後腦出血死亡，法官判職災賠償父母472萬

麥當勞工讀生搬1.1噸貨品進出冷凍庫48次後腦出血死亡，法官判職災賠償父母472萬
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

高醫的鑑定報告指出，李元睿多次進出冷凍庫，冷熱交替次數達48次，低溫暴露時間將近半小時，加上其未依規定穿防寒衣物，導致腦幹出血，而麥當勞沒有監督員工做好防護，所以死亡算是職業災害。

在麥當勞高雄一心店擔任假日工讀生的23歲李姓男子，前年5月29日上午搬了60箱大薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸的貨品到冷凍庫，結果昏倒送醫，住院5個月後死亡。 李男父母提告求償1000萬餘元，而麥當勞則主張非職業災害，高雄地方法院認為，雖然李男沒有依規定穿著禦寒衣物自保，但是麥當勞作為雇主也沒有監督勞工做好防護，有7成過失，判麥當勞應賠472萬餘元。

家屬不滿麥當勞處理過程，提告求償千萬

李男在麥當勞高雄一心店的廚房擔任假日工讀生，工作內容包括冷凍庫進貨、補貨、規劃，並負責製作油炸雞塊、薯餅，及嫩煎鮮肉餅、牛肉餅等，在週六、日上班，上班時間從早上6點開始，上班時間6小時（不含休息時間）。

前年5月29日上午6點，李男上班時接到店經理來電，要他和同事一起到5樓的冷凍庫搬貨，一個人在40分鐘裡搬了60大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸到冷凍庫後突然昏倒，同事見狀上前查看，李男短暫恢復意識後，由同事抬他下樓，搭乘計程車送醫。

李男在院內檢查出腦內出血，住院5個月後，於10月5日因敗血性休克死亡。根據醫院診斷，李男死因為「敗血性休克」，是「自發性顱內出血併交通性水腦症」併發「中樞神經感染」所致。

李男的父母認為，兒子死亡與職業有關，認為麥當勞沒在工作場所設置安全措施，最後導致兒子頻繁進出冷凍庫死亡；而且處理過程中有瑕疵，兒子當時已經昏倒，卻沒有叫救護車送醫，反而叫計程車；包含醫療費、喪葬費、父母扶養費及非財產損失等，合計向麥當勞求償1005萬元。

李男進出冷凍庫沒有穿保暖衣物致死，和麥當勞過失為3:7

麥當勞在審理過程時主張，李男是因為腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，這樣並不屬「職業災害」所致傷病，當然就沒有職業災害補償可言。且麥當勞對於工作場所已依法設置足夠安全措施，一心店的經理和員工也已經盡力協助就醫，公司及員工沒有問題。

一開始高雄市勞工局將李男病歷交由職業醫學專科醫師審查，認為李男致死原因為「自發出血，非滑倒所致，無急性意外事故或短期、長期壓力負荷，認定非職業傷病」，麥當勞無疏失，死亡不算職災。

李男的父母不服，向勞動部提爭議審議申請，被勞動部駁回，但父母不放棄再次提出申請，爭取勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心重新審查，勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中委託高醫進行鑑定，結果高醫指出，李男多次進出冷凍庫，冷熱交替次數達48次，加上其未依規定穿防寒衣，導致腦幹出血。

法院採認了高醫的鑑定結果，根據判決書指出，經高醫職業及環境醫學科醫師，以及勞保投保資料、病患家屬自述，李男病發當日自上午9時10分開始於店內整理貨物，整體作業時間共40分46秒，期間共搬運60次大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸，暴露於冷熱溫差次數共48次，總低溫暴露時間約29分14秒，病發前有暴露到「異常事件」與短時間大量體力勞動。

法院認為，冷凍庫內外之溫度巨幅溫差，李男在冷凍庫長時間整理及搬運貨物，並暴露於冷熱溫差，工作時應該適時穿著禦寒衣物，以保護自身之生命、身體、健康安全無虞，但是李男沒有穿著禦寒衣物，對於自己在工作中所受之損害和後續擴大的影響也有過失。

不過法官也表示，勞工於職場因貪圖輕快、舒服或工作環境之舒適，常常忽視安全規範，但勞工既然是為了雇主企業經營、利潤而服勞務，雇主對勞工工作中生命、身體、健康之危害，應該依法盡力預防，而非僅提供設備、形式上提醒應依規定工作；因此判定雇主未監督在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，是李男死亡的主因，而李男自己沒有依規定穿著禦寒衣物，為造成死亡的次要因素，麥當勞和李男之過失程度為7：3。

根據判決書的賠償金額計算說明，醫療費用及喪葬費用之損害，分別為16萬2446元、41萬5925元，李男的父母所受無法受李男扶養的損害，分別為155萬4407元、177萬428元，及非財產上之損害均為150萬元，李男父母所受損害分別為363萬2778元、327萬428 元。扣除 30％之過失比例，李男父母可請求被告賠償損害之金額，初估各為254萬2945元、228萬9300元。總共約為472萬元。全案仍可上訴。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。