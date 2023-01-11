麥當勞工讀生搬1.1噸貨品進出冷凍庫48次後腦出血死亡，法官判職災賠償父母472萬
我們想讓你知道的是
高醫的鑑定報告指出，李元睿多次進出冷凍庫，冷熱交替次數達48次，低溫暴露時間將近半小時，加上其未依規定穿防寒衣物，導致腦幹出血，而麥當勞沒有監督員工做好防護，所以死亡算是職業災害。
在麥當勞高雄一心店擔任假日工讀生的23歲李姓男子，前年5月29日上午搬了60箱大薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸的貨品到冷凍庫，結果昏倒送醫，住院5個月後死亡。 李男父母提告求償1000萬餘元，而麥當勞則主張非職業災害，高雄地方法院認為，雖然李男沒有依規定穿著禦寒衣物自保，但是麥當勞作為雇主也沒有監督勞工做好防護，有7成過失，判麥當勞應賠472萬餘元。
家屬不滿麥當勞處理過程，提告求償千萬
李男在麥當勞高雄一心店的廚房擔任假日工讀生，工作內容包括冷凍庫進貨、補貨、規劃，並負責製作油炸雞塊、薯餅，及嫩煎鮮肉餅、牛肉餅等，在週六、日上班，上班時間從早上6點開始，上班時間6小時（不含休息時間）。
前年5月29日上午6點，李男上班時接到店經理來電，要他和同事一起到5樓的冷凍庫搬貨，一個人在40分鐘裡搬了60大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸到冷凍庫後突然昏倒，同事見狀上前查看，李男短暫恢復意識後，由同事抬他下樓，搭乘計程車送醫。
李男在院內檢查出腦內出血，住院5個月後，於10月5日因敗血性休克死亡。根據醫院診斷，李男死因為「敗血性休克」，是「自發性顱內出血併交通性水腦症」併發「中樞神經感染」所致。
李男的父母認為，兒子死亡與職業有關，認為麥當勞沒在工作場所設置安全措施，最後導致兒子頻繁進出冷凍庫死亡；而且處理過程中有瑕疵，兒子當時已經昏倒，卻沒有叫救護車送醫，反而叫計程車；包含醫療費、喪葬費、父母扶養費及非財產損失等，合計向麥當勞求償1005萬元。
李男進出冷凍庫沒有穿保暖衣物致死，和麥當勞過失為3:7
麥當勞在審理過程時主張，李男是因為腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，這樣並不屬「職業災害」所致傷病，當然就沒有職業災害補償可言。且麥當勞對於工作場所已依法設置足夠安全措施，一心店的經理和員工也已經盡力協助就醫，公司及員工沒有問題。
一開始高雄市勞工局將李男病歷交由職業醫學專科醫師審查，認為李男致死原因為「自發出血，非滑倒所致，無急性意外事故或短期、長期壓力負荷，認定非職業傷病」，麥當勞無疏失，死亡不算職災。
李男的父母不服，向勞動部提爭議審議申請，被勞動部駁回，但父母不放棄再次提出申請，爭取勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心重新審查，勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中委託高醫進行鑑定，結果高醫指出，李男多次進出冷凍庫，冷熱交替次數達48次，加上其未依規定穿防寒衣，導致腦幹出血。
法院採認了高醫的鑑定結果，根據判決書指出，經高醫職業及環境醫學科醫師，以及勞保投保資料、病患家屬自述，李男病發當日自上午9時10分開始於店內整理貨物，整體作業時間共40分46秒，期間共搬運60次大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸，暴露於冷熱溫差次數共48次，總低溫暴露時間約29分14秒，病發前有暴露到「異常事件」與短時間大量體力勞動。
法院認為，冷凍庫內外之溫度巨幅溫差，李男在冷凍庫長時間整理及搬運貨物，並暴露於冷熱溫差，工作時應該適時穿著禦寒衣物，以保護自身之生命、身體、健康安全無虞，但是李男沒有穿著禦寒衣物，對於自己在工作中所受之損害和後續擴大的影響也有過失。
不過法官也表示，勞工於職場因貪圖輕快、舒服或工作環境之舒適，常常忽視安全規範，但勞工既然是為了雇主企業經營、利潤而服勞務，雇主對勞工工作中生命、身體、健康之危害，應該依法盡力預防，而非僅提供設備、形式上提醒應依規定工作；因此判定雇主未監督在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，是李男死亡的主因，而李男自己沒有依規定穿著禦寒衣物，為造成死亡的次要因素，麥當勞和李男之過失程度為7：3。
根據判決書的賠償金額計算說明，醫療費用及喪葬費用之損害，分別為16萬2446元、41萬5925元，李男的父母所受無法受李男扶養的損害，分別為155萬4407元、177萬428元，及非財產上之損害均為150萬元，李男父母所受損害分別為363萬2778元、327萬428 元。扣除 30％之過失比例，李男父母可請求被告賠償損害之金額，初估各為254萬2945元、228萬9300元。總共約為472萬元。全案仍可上訴。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
更多熱門片單：https://disney.com.tw/disneyplus_latestlist
現在就加入Disney+行列，請上 www.disneyplus.com 或前往App Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！追蹤Disney+以獲得第一手訊息！
臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW
Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/