中國若想武力犯台，可能會與納粹德國對英國、俄羅斯對烏克蘭採取的手段非常相似

文：麥義恩（Ian Murphy）

譯：曾新雅

俄羅斯入侵烏克蘭後戰況陷入膠著，戰事迄今即將邁入一個月，而這種強權國家以軍事力量威壓小國的情形，很難不讓人聯想到國際上其他面臨類似威脅的政體。中國近年大幅增加國防預算、戰機擾台動作頻頻，顯示中國從未放棄使用軍力恫嚇台灣，追求習近平口中「中華民族偉大復興的中國夢」，而對中、美、日、台的人們來說，烏克蘭眼下的情勢便與海峽兩岸日趨緊張的局勢多有呼應。

中國與俄羅斯不僅在軍事戰略使用上有許多相似之處，「收復失土」、「民族統一」等訴諸民族主義的論述也不謀而合；然而，烏克蘭與台灣的情形仍存在顯著的差異。簡單來說，中國將更難合理化任何武力侵台行動，若真的爆發戰爭，國際社會的反應也會更加嚴厲並且迅速。

烏克蘭

烏克蘭邊境全長約7000公里，位於俄羅斯西側，北邊連接白俄羅斯，南方緊臨克里米亞與黑海，西邊毗鄰摩爾多瓦、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、波蘭等國，其中除了摩爾多瓦以外，皆為北約成員國。白俄羅斯極度親俄，而克里米亞於2014年被俄羅斯併吞，因此在地緣政治上，烏克蘭是俄羅斯與北約聯盟國、歐盟國家間的分隔緩衝帶，更是普亭防禦北約勢力的重要關鍵。

烏克蘭綿長的邊界及平坦的地形讓地面部隊容易通行並掌控，過去拿破崙便曾行軍通過烏克蘭、行經白俄羅斯，直搗莫斯科。

1941年，二戰期間，希特勒的巴巴羅薩行動也是計畫以地面部隊為主，透過烏克蘭進攻蘇聯。即使如今的俄軍占盡空軍與火力優勢，仍須先以地面部隊控制烏克蘭，才能按照計畫扶植親俄政權，與北約陣線對峙。對普亭來說，烏克蘭加入北約是他最不想看到的結果，因為這代表北約的勢力將擴張到自家門前，大幅降低俄羅斯的安全性，也會增加日後西擴野心的困難度。

台灣

台灣位於第一島鏈的中點，是二戰之後美軍太平洋防線的關鍵，此外也連接著東亞與東南亞，身兼亞洲地區外銷國際市場的中繼站。

和烏克蘭一樣，台灣的地理位置具有重要的戰略意義，但地形上則大相徑庭。台灣本島僅有十四個登陸點，且多數易守難攻；雖有劃設領空識別區，其不具國際法效力，實行上是根據聯合國海洋法公約以及「海峽中線」在管制空域。共機近年擾台次數、軍機架次都不斷創新高，我國空軍也頻繁升空嚇阻，而擊落區的界定很可能就是依照「聯合國海洋法公約」定為我領海延伸12海浬。

Photo Credit: 中央社 國軍漢光演習時的反登陸作戰

歷史呼應

解放軍試圖登台之際，將面臨與眼下俄軍完全不同的情況。要想攻克台灣島的地形，需要充足的空軍與海上優勢，除了會花費高額的軍事成本，強行登陸本身就是一項艱鉅的挑戰。在歷史上，我們或可參考二戰時期希特勒試圖登陸英國沿岸的「海獅計畫」。

1939年9月，納粹德國入侵波蘭後，英國向其宣戰。在同盟國戰況接連失利的情況下，英軍在1940年敦克爾克戰役中大規模撤離歐洲大陸，企圖以英吉利海峽為屏障阻止德軍的追擊。

為一舉殲滅英軍，希特勒以「海獅計畫」為名，制定以步兵入侵英國南部沿岸的策略，惟先決條件為摧毀英國皇家空軍的制空權以保障登陸行動。然而，儘管德軍在1940年9月起至隔年5月，將近八個月的時間內，對倫敦及各大城市進行日以繼夜的戰略轟炸，卻未能擊潰英軍的士氣與戰意，反而使得人民群起憤慨、誓死與德軍抗衡。

經過激烈的反轟炸，納粹空軍在不列顛空戰中蒙受嚴重的損失，空中優勢頓失。戰事拖長之下，面對天候的變化以及另一端的對蘇聯作戰，德軍眼望著最窄處僅有33公里長的英吉利海峽仍無法登陸，最終「海獅計畫」只能宣告不了了之。

值得一提的是，希特勒當初以武力威壓與政治宣傳並行，這樣的手段如今在普亭身上也可見一班。1940年7月19日，在一場德國國會的演講中，希特勒以第一次世界大戰受害者之姿，合理化出兵背後的民族情緒，將德軍挑起的戰火歸咎於一戰的勝利國，更呼籲英國應「運用理智」與德國重修舊好，說他「實在看不出為什麼這場戰爭還要繼續打下去。」

懷著對假想的滿腹敵意、用軍事力量進行威逼，納粹德國當時的做法，與現今俄羅斯入侵烏克蘭之際使用的論述多有雷同。

解放軍登台？

反觀兩岸，中國若想以武力犯台，使用的策略與納粹德國對英國、俄羅斯對烏克蘭採用的手段，可能會非常相似。

首先，以受害者論述塑造政治正當性，合理化暴力行徑；接著是空襲轟炸，摧毀地面防禦設施，同時擊潰平民的反抗意志；最後是部隊全面登陸佔領台灣本島。俄羅斯對烏克蘭的入侵以地面部隊為主力，但考量到台海距離、我國的飛彈部署與空海防禦體系，解放軍為保護海軍艦隊，多半會依賴空軍火力以取得優勢。

在歷史上，威權國家經常使用相似的手段，透過軍事力量威逼目標政體；但在比較與分析烏克蘭戰爭與台海兩岸的局勢時，必須做出許多重要的區別。以烏俄關係為借鏡，應首重台灣未來如何能透過外交手段及國際上的聯盟合作，前瞻的去化解任何兩岸衝突。

麥義恩（Ian Murphy）

美國新澤西州薛頓賀爾大學國際關係學士、美國軍事大學國家安全研究碩士，現為國立師範大學企業管理碩士生，對印太國際關係、貿易及國際安全議題感興趣。

曾新雅

畢業於國立台灣大學外國語文學系，經歷含中英口譯、學術論文編修、影視字幕翻譯等，現於國際事務領域擔任研究助理與撰稿人。