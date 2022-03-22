賀年銷破紀錄！漢堡王3月華堡日買餐送堡狂喜三天，粉絲團留言蓋樓抽購物金，樓越高送越多！

風靡全球的火烤美味牛肉專家漢堡王，其經典招牌華堡制霸全球堡迷的心，不僅在全球銷售亮眼，漢堡王台灣更創造超過235萬顆華堡年銷量，相當於230座101大樓！平均每分鐘賣出約4.5顆！為歡慶超狂銷售紀錄，漢堡王號召全民「吃華堡蓋大樓」，即日起至3月25日於漢堡王粉絲團分享今年吃了幾顆華堡並標註好友留言蓋樓即可抽購物金，樓蓋越多購物金送越多！不僅如此，漢堡王台灣獨創每月26日為華堡日，祭出買指定華堡系列套餐免費獲得原味華堡乙顆，就是為了讓民眾記得26日華堡日「餓了」就吃華堡，3月華堡日買餐送堡更狂喜加碼延長至3天！自3月26日至28日，凡於門市或線上買指定華堡系列套餐並出示截圖、輸入專屬優惠碼，就送原味華堡乙顆。自3月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼同享免費華堡乙顆優惠，加碼再抽華堡兌換券，讓你喜上加喜！

締造漢堡王台灣年銷超狂數字的招牌華堡，風靡全球關鍵正來自其經典「火烤美味」！漢堡王華堡嚴選100%澳洲牛肉，採用專業直火烤爐定溫370度快速火烤，保留肉汁原味，炙燒出獨有風味與肉質多汁口感，搭配新鮮番茄、洋蔥、酸黃瓜及爽口的蔬菜打造出經典的火烤牛肉堡風味，火烤真功夫吃過肯定難忘。漢堡王台灣每月26日華堡日更祭出買指定華堡系列套餐免費獲得原味華堡乙顆，「餓了」就讓火烤美味滿足你的口腹之慾！

Photo Credit : 漢堡王

留言越多送越多！「吃華堡蓋大樓」挑戰，粉絲團留言蓋樓抽購物金

年銷創235萬顆，平均每分鐘賣出約4.5顆華堡還不夠，漢堡王號召全民參與「吃華堡蓋大樓」挑戰！即日起至3月25日，只要在漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，分享今年吃了幾顆華堡並標註2位好友留言蓋樓，每蓋出100樓，漢堡王即會送出$100購物金（如100樓抽1位，200樓抽2位），獲獎粉絲都各可獲得$100購物金，華堡樓疊越高，得到購物金機會越多，還不揪團蓋起來！

Photo Credit : 漢堡王

3月華堡日買餐送堡狂喜加碼三天，完成「國王出任務」會員再享免費商品兌換券！

3月華堡日狂喜加碼延長，自3月26日至3月28日不論於線上訂購指定華堡系列套餐並輸入「LOVEBK」，或在現場購買指定華堡系列套餐並出示官方粉絲團貼文或 Line 推播畫面，漢堡王再送你原味華堡乙顆。3月22日起至3月25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇3月26日至3月28日取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，除了能夠免費獲得原味華堡乙顆，還可再抽限量10份的華堡兌換劵。在華堡日來漢堡王，不論是獨享雙堡或是與朋友分享都超划算！

Photo Credit : 漢堡王

另外，漢堡王推出「國王出任務」活動，邀請全台堡迷有福同享解鎖任務拿優惠！自3月22日至4月30日止，豪點王會員透過漢堡王Line官方帳號，邀請指定數量的好友加入豪點王會員，即可完成任務拿優惠；邀請3位好友成功加入新會員可獲得小薯乙份，邀請6位好友成功加入新會員可再獲得四塊雞塊乙份，邀請10位以上好友成功加入新會員，可再獲得原味華堡乙顆等免費商品兌換券。

*漢堡王保有最終修改、變更、活動解釋及取消活動之權利，若有相關異動將會公告於社團或官網， 敬請留意。

*華堡日活動適用門市：全台門市，每日10:30至門市打烊前30分鐘；機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積不適用。

更多詳細資訊請至以下連結：