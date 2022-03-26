【專訪】講師教練廖孟彥：「幽默」是天生特質無法強迫，但我們可以想辦法讓課程變有趣

文：Catherine

你曾參加公司的內部訓練，或職業講師的課堂嗎？這些專業的老師們，很可能都是講師教練廖孟彥——孟老師的學員。

正式採訪開始前，我看見孟老師身著西裝，與攝影、導演正仔細地針對腳本討論細節。如果要說，著裝代表一個人對於專業的態度，我想，從孟老師對於細節的講究，就能看出他對於工作的重視。

隨著拍攝結束，我打開錄音準備專訪，孟老師溫和地詢問我採訪是否已經開始，伴隨他緩和的語調，在專業的形象之外，還多添了一分親切感。

事實上，孟老師是哈佛管理雜誌連續10年推薦的企業講師，他不只擔任許多集團內部師資團隊的總教練，也是200多位職業講師幕後的推手。

帶著對於職業講師領域的好奇，透過訪談，我記錄下孟老師如何培訓出台上專業、能侃侃而談的講師，也深入瞭解他投身講師培訓領域的初心。

不擅言詞如何成為優秀的講師？

採訪的一開始，我忍不住詢問孟老師，為什麼會致力於講師培訓產業，而且一待就是16年，這其中肯定有對他來說特別的原因。

看見擁有知識與經驗的學員，站在台上分享專業，我替他們感到開心。

孟老師表示，其實許多人都在自己的工作、專業領域上都擁有非常豐富的經驗，但礙於沒有系統性的技巧，能將這些知識做統整與輸出，進而傳遞給有需要的人，這是一件非常可惜的事。

曾經有一位學員是公司內部的課程講師，希望將知識傳授給更多相同產業的員工，也為了增加到外部企業授課的機會，而接受孟老師的培訓，這位學員的學習與成長經歷，讓他印象深刻。

這位內部講師是生產線的技術員工，在業界已經有20多年的工作經歷，對於機台保養非常有經驗，雖然不擅言詞但公司主管非常看重他的專業。

公司將這位員工轉成內部顧問，並請他把知識地整理成能傳授給新人的內容之後，更希望他的專業與能力，還可以擴展到其他企業。

「表達能力」、「編寫教材」是這位內部講師在踏上職業講師的道路上，最先碰到的難題。在孟老師的協助之下，在教材的編撰上，除了將知識梳理的更有脈絡之外，也加入實操練習、小組討論、體驗遊戲等教學設計，讓課程變得更活潑、更多元。

Photo Credit: 生鮮時書提供

那麼「表達能力」這個部分要如何精進？多數職場的上班族肯定會碰到需要上台報告、提案的時候，要怎麼讓整場教學或報告變得更有趣，不僅是這位內部講師想提升的能力，也是許多上班族的痛點。

不要強迫自己變幽默，那是天生的特質，但我們可以想辦法讓課程有趣。

孟老師提到，不論是演講、授課、報告，或者是提案，許多人都會認為「幽默」能夠為整體表現加分，但又苦惱自己並非天生幽默，能夠讓台下的人哄堂大笑。

但其實不必刻意呈現幽默的一面，只要在教學設計上放入有趣的元素，比如將教學互動遊戲化，透過競賽、積分、搶答來參與課程，或者將教學內容遊戲化，將課程內容以選擇、排序或透過教具設計等方式來進行，並適時置入時事話題或影片等，都可以讓課堂變得活潑又有趣。

將上述的元素納入課程教材的編寫和課堂的培訓中，這位內部講師第一次以外聘職業講師的身份受邀到高雄一間大型科技業授課，在課後滿意度滿分5分的情況下，這位講師第一次就拿到平均4.5的高分，讓他對自己往後的授課更具信心。

這證明了即使不擅表達、並非天生演說家，只要透過訓練並加以努力，人人都可以透過事前的教材編排、教學設計、口語訓練，讓自己的專業知識得以分享。

別糾結於「忘詞」，專注接下來的內容更重要

隨著訪談的進行，我發現不論是「內部講師」或是「職業講師」，都與站在台上分享經歷與知識的能力密切相關。

那麼許多人會碰到的「緊張」、「忘詞」狀況有沒有解呢？

「通常，我會告訴學員，上台之後巡視台下，找到一個對你微笑的人。」

對於上台容易緊張的人，孟老師建議一到講台上，先找到台下微笑且專注看著你的聽眾。先注視對你感到認同的人，感受到自己的分享有人重視，就能夠越講越有自信。

Photo Credit: 生鮮時書提供

若碰到「忘詞」的情況，孟老師也與大家分享2個技巧。首先，我們可以視情況重複忘詞前一段的內容，這樣能夠幫助我們慢慢想起來，接下來要演講內容為何。

忘了就讓它過去吧！千萬不要因為糾結忘詞而讓自己更緊張。

如果還是想不起來該怎麼辦？「那就忘了吧！」孟老師表示，如果碰到忘詞，千萬不要逼自己當場一定要想起來。

通常當我們發現想不起曾經編排好的講稿內容，一直糾結在忘詞的部分，就會讓自己更緊張，也容易讓接下來的講課或者演講有更多的失誤。

「其實，跳過忘記的這一段繼續講，台下的人不太會察覺你漏講。」只要讓整體流程能夠順利進行，直接跳過這一段，等到想起來再接著補充忘記的段落就可以了！

普及講課的專業，知識傳遞就更有效率

想要在擔任「內部講師」或「職業講師」這兩個角色都擁有好的表現，不只台風要穩、臨危不亂，相信在教材的編排上，肯定要也要下足功夫，那麼兩者在教材的編列上，講師需要特別需要注意哪些部分呢？

「講師對於『學員需求』的掌控程度是關鍵！」

孟老師強調，根據他對於講師培訓多年的經驗，「內部講師」對於學員的需求能夠比較了解。因為本身就是企業內部的員工，就像是過來人，對於專業的知識有一定的經驗。

如此一來，不僅對於教材該放入哪些重點，能夠有非常高的掌握度，在講課時也相對來說較有自信，不會擔心教學的內容無法滿足學員的需求。

但擔任職業講師時，在編寫教學內容時，就會需要考慮更多的因素，即使同一個職位名稱，在不同的產業中，工作上要注意的關鍵也會有所不同。

這些講師業界的專業，都是我在採訪前，從來沒有機會了解的細節。而隨著採訪到了尾聲，我很好奇，什麼樣的念頭，讓孟老師接下來想將講師培訓的課程搬到線上？