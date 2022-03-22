2022/03/22,
社會

究竟點先拎到「失業救濟金」？人話拆解篇

究竟點先拎到「失業救濟金」？人話拆解篇
示意圖｜Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

等咗好耐嘅「失業救濟金」終於出台，審批標準相當複雜，有極多種情景出現，而且官網行文用字一嚿嚿，要花好多時間理解。

前情提要：等咗好耐嘅「失業救濟金」終於出台，審批標準相當複雜，有極多種情景出現，而且官網行文用字一嚿嚿，要花好多時間理解，我唔花時間講啲易明部分，嘗試用人話拆解難明部分，希望幫到大家（可能我都理解錯，歡迎大家指正及討論）

好喇，究竟有咩資格先拎到失業救濟金？

首先，你要喺去年10月至12月期間，起碼返過一個月工，全職、兼職、自僱都無所謂，唔一定要有強積金戶口證明出糧紀錄。如果無就麻煩啲，要填寫「有工作收入沒有記錄在任何強積金計劃及職業退休計劃中」，填返收入資料＋提供證明。

而政府喺呢關設立門檻就係，受薪月份工作收入介乎2,700至30,000元（港幣，下同），計法係可以用平均數，即係個別月份人工高低唔緊要，除開三個月係介乎2,700至30,000蚊就得。如果你當時係全職、兼職、自僱人士，得一個月有收入，又過到2,700蚊，按照字面理解，應該都符合申請資格。

不過，如果你呢三個月都失業，或者做兼職、散工、自僱人士，而單月人工少過$2,700，byebye，就算你長期失業或極低收入，都係拎唔到救濟金。

如果你過到上面要求，恭喜你過咗第一關喇！

跟住到第二關⋯⋯

按官網講法，提交申請資助前至少連續30天內（包括提交申請資助當日）沒有就業。「沒有就業」定義就係失去所有工作，唔單止係失去其中一份工。

換言之，如果你喺果30日內嘗試過返兼職、散工、自僱。只要你喺果段時間有返工，就算係一、兩日散工都好，有收入落袋，你都係無得拎救濟金。（即係話要徹底躺平先得，好努力賺幾百蚊，反而令你無咗1萬蚊資助。）

網友提醒：政府提到，如果期間申請人有做過「散工」，只是做一兩天幫補生計，亦建議先提交申請，相關部門會視情況從寬處理，大家即管試試。

有冇走趲方法？有少少。

由於申請準則係，提交申請資助前至少連續30天內沒有就業。而申請期由3月23日至4月12日。所以計到盡嚟講，如果你係做兼職、散工、自僱人士，只要你3月12日至18日無返工，然後3月19日至4月12日徹底躺平零收入，喺申請最後一日（4月12日）提交申請，照道理係可以符合準則。

同樣道理，如果你3月頭無工開，咁就要衡量吓之後做唔做散工，到時成為「就業大軍」，就會失去1萬蚊資助。（政府記者會聲稱，市民申請資助後再找工作，政府亦不會取消其資助）

後記：老老實實，我明白呢個世界無完美機制。但失業救濟金恐怕令好多人失望。簡單嚟講，長期失業無你份（因為你要去年10月至12月有返吓工）；最近有返兼職、散工又無你份（因為你要2月底至4月中，搵30日徹底失業先申請得）。

我諗對失業／極低收入人士嚟講，希望破滅會好難受。政府當初拋出失業救濟金概念時，應該盡早講清楚申請門檻會係嚴謹，無謂製造錯誤期望畀市民。

今次審批程序會相當繁複，涉及好多證明，尤其係散工、兼職人士，相信行政成本好高，對於基層市民嚟講，亦係好難判斷自己屬於咩情景。（已經唔敢想像，咁多失業基層人士，又欠缺區議員，邊個幫市民填表申請？）

如果可以，政府係咪應該善用IT，好似申請BNO咁，設立網站畀市民模擬輸入資料，測試申請者屬於咩情況，最後顯示結果係咪合符資格，要準備咩文件，咁樣避免好多不必要人力、物力去解答，亦令市民更易掌握自己情況。

如果政府唔做，有冇IT界朋友會幫手？

至於政府熱線電話：1836-128，我打過去，機械式錄音照書讀，唔會令人易明啲，暫時無得揀真人對話。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。