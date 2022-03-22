究竟點先拎到「失業救濟金」？人話拆解篇

好喇，究竟有咩資格先拎到失業救濟金？

首先，你要喺去年10月至12月期間，起碼返過一個月工，全職、兼職、自僱都無所謂，唔一定要有強積金戶口證明出糧紀錄。如果無就麻煩啲，要填寫「有工作收入沒有記錄在任何強積金計劃及職業退休計劃中」，填返收入資料＋提供證明。

而政府喺呢關設立門檻就係，受薪月份工作收入介乎2,700至30,000元（港幣，下同），計法係可以用平均數，即係個別月份人工高低唔緊要，除開三個月係介乎2,700至30,000蚊就得。如果你當時係全職、兼職、自僱人士，得一個月有收入，又過到2,700蚊，按照字面理解，應該都符合申請資格。

不過，如果你呢三個月都失業，或者做兼職、散工、自僱人士，而單月人工少過$2,700，byebye，就算你長期失業或極低收入，都係拎唔到救濟金。

如果你過到上面要求，恭喜你過咗第一關喇！

跟住到第二關⋯⋯

按官網講法，提交申請資助前至少連續30天內（包括提交申請資助當日）沒有就業。「沒有就業」定義就係失去所有工作，唔單止係失去其中一份工。

換言之，如果你喺果30日內嘗試過返兼職、散工、自僱。只要你喺果段時間有返工，就算係一、兩日散工都好，有收入落袋，你都係無得拎救濟金。（即係話要徹底躺平先得，好努力賺幾百蚊，反而令你無咗1萬蚊資助。）

網友提醒：政府提到，如果期間申請人有做過「散工」，只是做一兩天幫補生計，亦建議先提交申請，相關部門會視情況從寬處理，大家即管試試。

有冇走趲方法？有少少。

由於申請準則係，提交申請資助前至少連續30天內沒有就業。而申請期由3月23日至4月12日。所以計到盡嚟講，如果你係做兼職、散工、自僱人士，只要你3月12日至18日無返工，然後3月19日至4月12日徹底躺平零收入，喺申請最後一日（4月12日）提交申請，照道理係可以符合準則。

同樣道理，如果你3月頭無工開，咁就要衡量吓之後做唔做散工，到時成為「就業大軍」，就會失去1萬蚊資助。（政府記者會聲稱，市民申請資助後再找工作，政府亦不會取消其資助）

後記：老老實實，我明白呢個世界無完美機制。但失業救濟金恐怕令好多人失望。簡單嚟講，長期失業無你份（因為你要去年10月至12月有返吓工）；最近有返兼職、散工又無你份（因為你要2月底至4月中，搵30日徹底失業先申請得）。 我諗對失業／極低收入人士嚟講，希望破滅會好難受。政府當初拋出失業救濟金概念時，應該盡早講清楚申請門檻會係嚴謹，無謂製造錯誤期望畀市民。 今次審批程序會相當繁複，涉及好多證明，尤其係散工、兼職人士，相信行政成本好高，對於基層市民嚟講，亦係好難判斷自己屬於咩情景。（已經唔敢想像，咁多失業基層人士，又欠缺區議員，邊個幫市民填表申請？） 如果可以，政府係咪應該善用IT，好似申請BNO咁，設立網站畀市民模擬輸入資料，測試申請者屬於咩情況，最後顯示結果係咪合符資格，要準備咩文件，咁樣避免好多不必要人力、物力去解答，亦令市民更易掌握自己情況。 如果政府唔做，有冇IT界朋友會幫手？ 至於政府熱線電話：1836-128，我打過去，機械式錄音照書讀，唔會令人易明啲，暫時無得揀真人對話。

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文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex