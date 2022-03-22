優質健康生活宅首選，抗菌健康宅房市新趨勢！一機生成百萬負離子，尚禾亞循氣蒸新機上市

全球近年因應疫情所推出的健康養生生活宅，主打有別以往的住宅格局規畫，強調空間距離，及週邊的綠色生活環境，特別是多功能的養生健康建築，成為房地產界的主流商品，許多建築公司也在近期推出的建案中，配備相關的健康公共設施或居家配備，而釋放「負離子」器材成為當夯的商品，3月19日（周六）在台北萬豪酒店五樓的萬豪一廳，由「尚禾亞康養國際集團」展示的最新款「循氣蒸」，也是時尚健康宅的新主流標準配備。

後疫情時代的今天，人們都更渴望擁有健康的空氣與環境，負離子溫熱療法家庭化為核心概念，吉美建設總經理林進輝表示，現代人的財富觀不單純只是金錢，身體健康才是最大的財富，有了循氣蒸的輔助，除了保養身心，民眾更能在家裡享受森林浴。若家家都有一台循氣蒸，就不用開車到深山的瀑布區感受芬多精或負離子，達到在家身心靈均放鬆的目的，因此，健康住宅已成為趨勢。

尚禾亞總裁 陳玟均 Photo Credit : 尚禾亞

全世界對於健康生活環境的重視，在歷經新冠疫情的襲擊後，有了重大的改變，維持保健的方法成為時尚生活的潮流；對此，尚禾亞總裁陳玟均表示，溫熱保健為維持健康的關鍵，透過負離子循氣蒸，使肌膚毛孔放鬆、排出深層汗液，循氣蒸薰蒸過程有如回歸大自然、體驗森林浴般的享受。

循氣蒸使用的礦石，是來自日本愛知縣的電氣石磨成粉製作而成，並經過SGS認證。其原理為何？陳玟均解釋，在自然界裡，負離子主要來自瀑布、溪水、海水、噴泉等衝擊石頭或地面時激起大量水花，水花又與周圍空氣摩擦而形成的，每台循氣蒸藉由水蒸氣與電氣石接觸，將釋放極大負離子能量，360度均勻薰蒸身體，吸收負離子，保養身心。

陳玟均透露接觸到負離子蒸氣浴法，排汗功能更加順利，循序漸進使用大自然保健方法，身體也逐漸年輕，盼未來能帶領更多人走向幸福快樂之路。

尚禾亞打造都市裡的森林浴，推廣負離子蒸氣浴家庭化，若家家都有一台負離子循氣蒸，就不用開車到深山的瀑布區感受負離子或芬多精，蒸氣浴過程僅25至40分鐘，且蒸氣浴無年齡上的限制，只要可坐、可行走，年紀高至97歲的長者也都能施作。

Photo Credit : 尚禾亞

尚禾亞的經營理念，是大自然中有許多神奇而寶貴的能量，透過這些能量得到了不一樣的感受及健康，尚禾亞秉持著回饋社會、服務大眾的精神,在經歷自己與家人和眾多親身見證的朋友體驗下，幫助了許多對身體狀況已束手無策的朋友重新開創新人生，堅信透過循氣蒸帶給人類的健康最為永續，尚禾亞康養國際集團，帶著愛與健康持續幫助更多的人。