2022/03/22,
國際

在外地生活，別人沒聽過自己的家鄉時

在外地生活，別人沒聽過自己的家鄉時
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

外地港人也不應期望當地人認識自己的家鄉。真正有國際觀的人，遇到沒聽過自己國家的人，一點都不會動怒，只會輕輕一笑，然後感嘆世上國家何其多，不認識有何奇怪。

一位印度人說過，有次遇到一個係愛吹噓的英國婦人，不斷跟他說英國有多好，文化多優越。這印度人受不了，就跟她說：「不好意思，但我沒有聽過英國這國家。」婦人難以置信，問他是否傻的，他就再說真的沒聽過，然後婦人氣沖沖的走了。

西方人認識亞洲甚淺，卻要求亞洲人認識他們，實在有些雙標。在歐美生活的港人，都會遇過以為香港在日本的人，或者以為亞洲人都是講中文和日文的無知之徒。其實也不能怪他們，因為他們不用認識亞洲，對生活也沒影響。人一生時間有限，花在與自己相關的事務就好了，行有餘力就做些感興趣的事，為何要去留意十萬八千里外的世界？

這個世界沒有哪個國家、哪種文化、哪個族裔是所有人都要認識的。對印度人來說，四到六世紀的笈多王朝（Gupta Empire）是他們國力的黃金時代，農業和水利發展迅速，封建制度也取代了奴隸制。每個印度人，都會認識那年代的興盛，還有那時的文學家迦梨陀娑（Kālidāsa）和天文學家阿耶波多（Āryabhaṭa）。而印度教徒都熟悉《吠陀經》，就是該教最重要的經典。這些知識和歷史對印度人來說都非常寶貴，是每個印度人必知的，但對英國人來說，這是知識都沒有意義，認識的人寥寥可數。不要說英國這麼遠，去印度鄰國中國一問，在廣州的街道做街坊，不知一萬人有沒有一個講得出印度教看甚麼經典。印度人不會要求外國人熟悉他們的皇朝，一些西方大國的人卻認為外國人要知道他們國家的事蹟和對世界的影響，確實不公道。

Ancient globe replica with map of East Asia countries and India during the Age of Discovery (on black background with copy space)
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以對著愛吹噓自己文化的人，最好的辦法就像文首的印度人般，說自己未聽過對方的國家。我的國家有這麼悠久的歷史文化，你也沒聽過，為甚麼你要求我認識你的國家？遇見粉紅色的人，不斷跟你說他們國家幾千年文化，全世界包括特朗普孫女都在學他們的語言，支付系統多優越，你只須簡單答一句：「Sorry, but I have never heard of your country.」

當然，外地港人也不應期望當地人認識自己的家鄉。真正有國際觀的人，遇到沒聽過自己國家的人，一點都不會動怒，只會輕輕一笑，然後感嘆世上國家何其多，不認識有何奇怪。正如讀理科的人，必然會知道牛頓三大定律，文科生未必知曉；相反，讀文科的人會知道一和二戰何時發生，理科生未必清楚。理科生見到不會牛頓三大定律的人，不會覺得對方愚蠢，因為每人的知識面不同；而文科生對於不認識一二戰的人，也不會覺得他們笨。很多知識，對於我來說是一加一，但你沒有機會學到。這不是你比人差，而是每人的興趣和機遇不同。相反，許多對你是一加一的知識，我一竅不通。文化交流也是如此，不吹噓自身的文化，反應該虛心學習和交流。

在外地生活，別人沒聽過自己的國家，一點問題都沒有。假如有更多人因著自己而知道有這國家存在，甚至去進一步了解，看法更正面，才是最有滿足感的事。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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