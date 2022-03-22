海洋獵人：虎鯨如何學懂衝上岸獵食？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

虎鯨（Orca）又名殺人鯨，但其實這名字跟牠一點都不相襯——牠既非鯨類，在海中也甚少殺人。不過論到「殺」，虎鯨又的確是這方面的高手。虎鯨不單是頂級捕獵者，牠們更是高智慧的生物。虎鯨腦袋體積大，行為也反映出高度智能，譬如牠們懂得以各種叫聲跟同伴溝通，虎鯨族群中更展現複雜的社群結構。但最反映出優秀溝通能力的地方，莫過於是牠們的捕獵過程。

虎鯨在捕獵時往往是成群結隊的出動。在捕獵鯡魚時，牠們會採取一種名為「旋轉木馬捕獵法」（carousel feeding）的策略。這方法的重點在於虎鯨會分成兩批，一批以圍圈游動把魚群圈住，另一批則待時機成熟時進入圈中，以尾鰭拍打魚群，把魚隻拍暈拍死後吞進肚中。整個過程虎鯨需互相配合、分工合作，而牠們正是以口中發出的各種聲響來協調行動。「旋轉捕獵法」之所以成功全賴牠們有著高超的溝通能力。

不過近年我們發現虎鯨的智慧不止於此。紀錄片中顯示虎鯨更具備學習能力，族群懂得將積累下來的經驗代代相傳下去。虎鯨除了吃魚之外，更會吃海獅。而海獅常於沙灘上休憩，那是牠們的安全地帶。在灘上，虎鯨的利齒理應不對牠們構成威脅。然而在七十年代，有人首次目睹並記錄虎鯨竟會衝上沙灘，一口咬著海獅，把牠拉進水中，為後再大吃一頓。

海豹是虎鯨的獵物之一。

這捕獵方式的難度及風險皆高。虎鯨需乘浪衝上岸，精準的咬捕獵物，最後乘著後退的浪回到水中——要完成整個行動，虎鯨需細心留意水流、水深、時機等，稍一不慎，牠便會擱淺於沙灘上，很大機會會丟了生命。而且這捕獵方式並不屬於虎鯨的本能，並非每一虎鯨皆能運用。那麼這方法是如何流傳下來呢？靠的就是傳授與訓練。

有些虎鯨學會了如何衝上岸捕捉海豹。這技能並非來自虎鯨的先天本能，是某些虎鯨的後天發明。

懂得上岸的虎鯨為數不多，因此學會這絕技的在所屬族群中是非常重要的。一方面牠們能為族群提供更多食物，另一方面牠們能擔當師傳一職，把技能傳給後輩。在紀錄片中我們可見成年的虎鯨會伴著年輕的虎鯨於沒有海獅的灘邊出沒。既然獵物不在，為何還要到那裡呢？原來這只是訓練的時刻。年輕虎鯨尚未懂得如何判斷上水的時機，也未曾經歷擱淺的感覺，所以牠們要在師傳的觀察與指導下作出嘗試。萬一年輕虎鯨無法自行游回海中，成年虎鯨也能咬著牠的尾巴把牠拖回去。此外，有些虎鯨若無法抵受上岸的苦楚，牠們便會被淘汰，無法擔當上岸捕獵者的角色。相反，有潛質的虎鯨則會繼續嘗試並接受訓練，直至自己成為獨當一面的捕獵者。這種師徒傳授的學習模式顯出虎鯨的智力實在是不容少看。

虎鯨會把上岸捕獵的技能傳授給後輩。

除此以外，紀錄片中還有另一幕顯示出虎鯨的高度智慧。方才說過有些虎鯨並不會上岸捕獵，那麼牠們如何能了解獵物呢？難不成牠們只是飯來張口？非也。上岸捕捉海獅的目的不單止是在覓食，有時虎鯨更會把獵物抓來當成訓練工具。牠們首先會在岸上把海獅拉進海中，但不會咬傷牠。海獅被拉進水裡後，成年的虎鯨便會圍著牠游動，防止牠逃走。其牠虎鯨則把握機會了解獵物，練習捕獵技巧。從片中可見，被捉住的可憐海獅被虎鯨玩弄足足有二十分鐘多！不過更令人驚訝的是，牠們最後竟把海獅放了，可見虎鯨捕捉牠的主要目的只是為了傳授知識與技能。

這可憐的海豹成為了虎鯨的捕獵訓練工具後，最後幸好撿回一條命。

紀錄片中除了談到虎鯨，還有說明鰹鳥與海豚如何合力捕捉魚群。有興趣了解不同生物於海上捕獵的策略的話，不妨一看。

〔《海洋獵人》（二），港台電視31，2022年3月22日晚上十時播出）〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex