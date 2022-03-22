六福村「10年死8隻長頸鹿」還要再引進，立委批「動物墳場」呼籲政府駁回申請

＊首圖為從台北市立動物園移居至新竹六福村進行繁殖合作的公長頸鹿「宵璋」，日前被發現在動物欄舍中死亡，經判死因為捻轉胃蟲症和吸入性肺炎。

國內知名的野生動物園「六福村」10年內有8隻長頸鹿過世，多數年齡不到10歲，遠低於長頸鹿在野外的平均壽命27歲，有在表演過程摔倒致死，有的是近親交配，早產出生沒多久發育不良夭折；近期六福村打算再從墨西哥動物園引進3隻長頸鹿，已向農委會林務局提出申請，動保團體今（22）日召開記者會揭露照養不當，呼籲政府駁回申請。

近親交配、環境惡劣，10年死8隻

今年1月在六福村生態旅館「六福莊」的人氣動物長頸鹿「布丁妹」因病過世，動保團體指出，布丁妹身世坎坷，2015年與親兄弟斑斑近親交配後懷孕早產，小長頸鹿發育不良夭折；斑斑2015年病逝，解剖發現其體內有塑膠袋，可能是因為遊客不當餵食；而布丁妹的爸爸歐尼爾、兄弟小凱也都已經病逝。

《自由時報》報導，布丁妹過世當天，即由台灣大學獸醫專業學院劉振軒教授率六福村獸醫師及中興、屏科及亞大獸醫系學生等18人團隊，進行病理解剖，結合症狀及病理解剖分析，初判死因是急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，引發腸毒血症死亡。

「鳥語獸躍」調查員林婷憶為釐清真相，曾多次到六福村調查，六福村的長頸鹿多數受「捻轉胃蟲症」所苦而必須服用各種驅蟲藥和抗生素，此病應是六福村地勢較低且緊臨其他反芻動物可能有跨區傳染所致；例如從木柵動物園借殖而來的「宵璋」原本沒有該症狀，到六福村1年半後就因此病而亡，「既然園方無法克服寄生蟲，就沒有資格再養長頸鹿。」

「關懷生命協會」主任周錦珊說，六福村將野生動物寵物化，但根據《野生動物保育法》24條規定，保育類動物僅能作為教育用途，可是六福村卻讓民眾付費就可以餵食，不僅違反規定，更公然把保育類動物當成商業利用；地方主管機關應盡速稽查並限期改善，取消六福村引進保育類動物資格。

動保團體也指出，六福村圈養環境惡劣、動物表演違反教育與動物福利、付費餵食體驗違反動物習性，空間有限卻不斷引進、繁殖野生動物；而且六福村並非環保署認證的「環境教育設施場所」，卻開辦「環境教育課程」以及榮獲第六屆「國家環境教育-民營事業組優等獎」，動保團體認為，這是「偽」環境教育，政府應駁回再輸入長頸鹿申請。

民進黨立委高嘉瑜質疑，10年死了8隻長頸鹿，平均壽命竟然不到10歲，「可想而知六福村不再是動物樂園，而是動物墳場。」私立動物園用教育名義進口動物，卻將牠們當作商人牟利生財的工具，也帶來最惡劣的生命教育示範。

針對動物展演，台灣的法治

動保團體認為，林務局只能做到書面資料審查就通過輸入，在現行法規下輸入與後續飼養環境脫節，不須現場會勘以及將過去不良飼養紀錄納入評估。

目前野生動物輸入是由林務局主管線上申請，但礙於《野保法》對一般類野生動物的管理強度不高，只要到網站上填寫表格，任何人都能輕易進口《野保法》第55條外的野生動物。非保育類動物的輸入審查除了淪為紙本作業外，其繁殖、買賣更是無法可管，甚至可能造成外來種溢出之風險。

立委蔡壁如則回應動保團體訴求，認為應該要修《野生動物保育法》25條，動物園一定要有環境教育的認證，才可引進野生動物。

農委會林務局保育組簡任技正黃綉娟表示，這個案子，農委會依《野生動物活體及產製品輸出入審核要點》進行現勘，並組專案小組審查，其中包括官方以及專家。就長頸鹿CITES許可證合法性、人工繁殖個體來源、對原生國野外族群影響進行評估；同時也會審查其提出的展演計畫書、飼養處所設施及空間、運輸計畫、專業醫療照護及人力配置等。

農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁則表示，新竹縣政府就已經啟動了動物展演現場的營運計畫的審查，會涉及到飼養場所適不適合再引進新的動物。

至於針對動物展演的相關法規《動物展演管理辦法》，已經有動物展演許可營運計畫書審查專家學者資料庫，動保團體可推薦專家成為資料庫成員之一，未來縣政府審查時，將針對個案性質來選擇適合的審查委員；去年下半年已開過3次會議討論修法，草案出爐後會預告。

《動物展演管理辦法》及《免經許可之動物展演類型條件方式或場所》規定所有在公共場所或公眾得出入之場所，以動物供展示、表演或與人互動，需提供營運計劃書接受審查才得以設立。其中《動物展演管理辦法》第18條也規範場所必須提供符合動物習性的飼養環境，但實務上還是有很多大型動物被飼養在不合適的場所。

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