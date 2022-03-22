2022/03/22,
政治

被指控涉偷拍案事務所遭搜索，張靜質疑檢方偵辦行動為「查水表、政治追殺」

被指控涉偷拍案事務所遭搜索，張靜質疑檢方偵辦行動為「查水表、政治追殺」
台東地檢署指揮台東縣警局21日上午持搜索票前往律師張靜住處和事務所，帶回電腦、錄影監視器等；張靜接獲消息匆匆趕回表示，這是典型的「查水錶」、政治追殺。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師張靜涉妨害秘密、違反《個人資料保護法》，3月21日遭檢調搜索後被帶回警訊；張靜直指檢方偵辦他根本是「查水表、政治追殺」，台東地檢署則表示此係個人過度聯想，與事實全然不符。

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師張靜，3月21日被台東檢警持搜索票搜索住家、事務所，並依涉妨害秘密、違反《個人資料保護法》將其帶回偵訊，22日凌晨台東地檢署向法院聲請羈押。台灣陪審團協會今日召開記者會表示，張靜在輕罪的情況下，公家機關卻採取高強度的搜索，不符合比例原則。

被台東地檢署指控涉嫌偷拍案，張靜否認：是保全系統錄的

《聯合報》報導指出，台東檢警檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明影像，懷疑其偷拍、涉及妨害秘密，因此在3月21日持搜索票，至張靜住家與事務所等處搜索並帶回部分證物，張靜當晚間也被移送台東地檢署複訊。

台東地檢署表示，檢察官偵訊後認定，張靜涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張靜無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

《中央社》表示，針對整起事件張靜宣稱，起因是他的女朋友因開設髮廊按摩店，後來與客戶發生糾紛，他擔任女友的辯護律師，為了釐清客戶在房間內4小時的按摩發生何事為女友辯護，於是向保全拿當時的監視影像，這是保全提供給他的監視影像，並非他偷拍，是保全系統錄的。

張靜表示當初將房子租給女友經營髮廊，擔心有人會謠稱經營的是黑店，而裝設監視器自保，還有萬一有客戶人稱遭按摩的人性侵、性騷擾，那就需要調帶子看真相，所以請保全裝設監視器，這是自保、防盜；因此張靜本人否認偷拍，且指控檢察官拘提程序有瑕疵。

張靜質疑檢方偵辦是「查水表、政治追殺」，台東地檢署：過度想像與事實全然不符

《自由時報》指出，張靜質疑檢方偵辦他根本是「查水表、政治追殺」；對此，台東地檢署則回應：「張姓被告於接受詢問或訊問前，自行對外所稱本案係政治迫害或查水錶云云，顯係個人過度聯想，與事實全然不符」。

但其實張靜爭議事件不只這一件，《蘋果日報》報導指出，他擔任司法改革國是會議委員期間，曾公開宣稱5-10%司法官收錢，引發法界大反彈，還曾陪同涉掏空全民電通的民進黨大老張俊宏企圖闖總統府陳情。

vlbmkvb739x61uw2wga36cxfbmiv6r
Photo Credit: 中央社
資深媒體工作者彭文正

輕罪採高強度搜索，台灣陪審團理事長陳為祥質疑「不符合比例原則」

《自由時報》報導，今（22日）台灣陪審團協會理事長陳為祥等人召開記者會，批評檢警搜索律師事務所的行為是人權法治倒退。

陳為祥指出，法律對律師事務所能否搜索無特別規定，但基於被告跟律師間通訊的秘密，應該推定為對公家機關的搜索，除有違反國安等重罪才例外去搜索，否則在輕罪的情況下採取高強度的搜索，不符合比例原則。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。