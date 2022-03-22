被指控涉偷拍案事務所遭搜索，張靜質疑檢方偵辦行動為「查水表、政治追殺」

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師張靜，3月21日被台東檢警持搜索票搜索住家、事務所，並依涉妨害秘密、違反《個人資料保護法》將其帶回偵訊，22日凌晨台東地檢署向法院聲請羈押。台灣陪審團協會今日召開記者會表示，張靜在輕罪的情況下，公家機關卻採取高強度的搜索，不符合比例原則。

被台東地檢署指控涉嫌偷拍案，張靜否認：是保全系統錄的

《聯合報》報導指出，台東檢警檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明影像，懷疑其偷拍、涉及妨害秘密，因此在3月21日持搜索票，至張靜住家與事務所等處搜索並帶回部分證物，張靜當晚間也被移送台東地檢署複訊。

台東地檢署表示，檢察官偵訊後認定，張靜涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張靜無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

《中央社》表示，針對整起事件張靜宣稱，起因是他的女朋友因開設髮廊按摩店，後來與客戶發生糾紛，他擔任女友的辯護律師，為了釐清客戶在房間內4小時的按摩發生何事為女友辯護，於是向保全拿當時的監視影像，這是保全提供給他的監視影像，並非他偷拍，是保全系統錄的。

張靜表示當初將房子租給女友經營髮廊，擔心有人會謠稱經營的是黑店，而裝設監視器自保，還有萬一有客戶人稱遭按摩的人性侵、性騷擾，那就需要調帶子看真相，所以請保全裝設監視器，這是自保、防盜；因此張靜本人否認偷拍，且指控檢察官拘提程序有瑕疵。

張靜質疑檢方偵辦是「查水表、政治追殺」，台東地檢署：過度想像與事實全然不符

據《自由時報》指出，張靜質疑檢方偵辦他根本是「查水表、政治追殺」；對此，台東地檢署則回應：「張姓被告於接受詢問或訊問前，自行對外所稱本案係政治迫害或查水錶云云，顯係個人過度聯想，與事實全然不符」。

但其實張靜爭議事件不只這一件，《蘋果日報》報導指出，他擔任司法改革國是會議委員期間，曾公開宣稱5-10%司法官收錢，引發法界大反彈，還曾陪同涉掏空全民電通的民進黨大老張俊宏企圖闖總統府陳情。

Photo Credit: 中央社 資深媒體工作者彭文正

輕罪採高強度搜索，台灣陪審團理事長陳為祥質疑「不符合比例原則」

《自由時報》報導，今（22日）台灣陪審團協會理事長陳為祥等人召開記者會，批評檢警搜索律師事務所的行為是人權法治倒退。

陳為祥指出，法律對律師事務所能否搜索無特別規定，但基於被告跟律師間通訊的秘密，應該推定為對公家機關的搜索，除有違反國安等重罪才例外去搜索，否則在輕罪的情況下採取高強度的搜索，不符合比例原則。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範