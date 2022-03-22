以色列是烏俄戰爭意料之外的參與者，總理班奈特被以國記者稱「身陷泥沼卻不知水有多深」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於2022年3月20日向以色列國會發表演講，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）亦於這場國會演說中出席。澤倫斯基呼籲在場的100多位以色列國會議員及政府高層，不應再採取中立、審慎的態度及政策，來應對俄羅斯入侵烏克蘭一事，以色列當前需堅定支持烏克蘭。

擁有猶太血統的澤倫斯基，在演說中多次將克里姆林宮發動入侵的行徑，類比成二戰時納粹德國對猶太人採用的「最終解決方案」（the Final Solution）種族滅絕計劃，同時亦質疑以色列政府拒絕向烏克蘭出售鐵穹（Iron Dome）飛彈防禦系統的決策。

「所有人都清楚，以色列擁有世界上最好的飛彈防禦系統，你們絕對可以協助烏克蘭、挽救危在旦夕的烏克蘭人民和烏克蘭猶太人。但我們想知道，為什麼我們無法從你們（以色列）那裡獲得武器？為什麼以色列還沒對莫斯科當局施予更有力的制裁、或向俄羅斯的企業施壓？」澤倫斯基對以色列國會如此說道。

澤倫斯基更引用以色列已故前總理梅爾夫人（Golda Meir）的話語稱：「我們想要生存下去，但我們的鄰國想看到我們死去。」

《英國廣播公司》（BBC）於報導中也轉述澤倫斯基的說法表示，以色列正努力於烏克蘭和俄羅斯之間斡旋，若烏克蘭與俄羅斯之後開啟和平會談，地點可能會選在耶路撒冷（Jerusalem）進行。

然而，根據英國《金融時報》報導，澤倫斯基於演說當天也暗指，班奈特的調停已被證明是錯誤的決策：「我們可以於國家之間進行調解，但不能於善、惡之間進行調解。」

為什麼以色列要扮演俄、烏兩國間的調解者？

據美國《國家廣播公司》（NBC）及《路透社》報導，以色列總理班奈特自俄羅斯入侵烏克蘭後，便多次與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）及澤倫斯基實際會面或通聯，從班奈特於3月5日飛往莫斯科會面普亭後，其至少與俄方會談過兩次、與澤倫斯基通話至少6次，並試圖討論從中協調的可能性。

《美聯社》（Associated Press）以「烏克蘭危機中意料之外的新參與者」來形容以色列政府。《美聯社》駐以色列記者戈柏（Tia Goldenberg）分析，以色列總理班奈特欲擔任俄羅斯及烏克蘭的調解者，其目的在於為自身的政治仕途做考量。畢竟班奈特過去雖為以色列內閣中的要角，但缺乏個人魅力及國際事務處理經驗。甚至國內諸多反對者認為，班奈特上位的過程是非法的，近幾個月的輿論也是批評多於讚揚，因此成為烏、俄兩國的協調者或許能提高其聲望。

以色列記者拉維德（Barak Ravid）亦提出相似的看法，其認為班奈特靠著潛在調停者的角色提升其國際地位，並為自己在以色列贏得許多政治資本。然而，這樣的選擇無論是對於班奈特自己，還是針對以色列往後在全球的地位，實際上皆存有極大的風險。

「總理在完全不知道水有多深的情況下就跳入了這灘泥沼中。」拉維德如此說道。

曾任職於以色列國家安全委員會的薩皮爾（Vera Michlin-Shapir）則警示，無論以色列是否出於善意，以國未必擁有調解如此複雜戰事衝突的適切外交手段，過往像是法國、土耳其等國家也曾於俄烏衝突間調解，但最後皆以失敗收場。

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不選擇直接支持烏克蘭，以色列是否有其難處？

儘管澤倫斯基已明確要求以色列「選邊站」，希冀以國堅定支持烏克蘭，但以色列官方似乎對此感到「為難」。比起與美國及北約一同責備普亭，以國總理班奈特似乎更傾向成為俄、烏雙方都可信賴的潛在調解人。

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述以國政府高層說法表示，雖然澤倫斯基企圖說服以色列政府實質提供烏克蘭軍事支持，且以總理班奈特為首的調解仍會繼續，但以色列不會向烏克蘭提供鐵穹飛彈防禦系統等軍用武器。

《法國24電視台》（France 24）則強調，迄今為止以色列並沒有加入西方國家對俄羅斯的制裁，亦排除向烏克蘭提供軍事設備的可能性。

而面對澤倫斯基的演說，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）雖然感謝澤倫斯基的發言，並聲稱：「我們將繼續盡我們的努力協助烏克蘭人民，我們永遠不會背棄那些體認到戰爭是多麼恐怖的民眾。」

不過拉皮德的「協助」多指「人道援助」，而非烏克蘭對軍事協助的期望。根據《美聯社》報導，以色列已向烏克蘭運送大量人道援助物資，並將於近日在烏克蘭西部設置戰地醫院救助傷患。

烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）對此表示，以色列根本是「懼怕」俄羅斯，科爾尼丘克自俄羅斯入侵烏克蘭後，不斷呼籲以色列應提供烏克蘭頭盔、防彈衣等基礎防禦裝備，而非以色列空運至烏克蘭的毛毯、藥品等100多噸的醫療及人道援助設備。

《國家廣播公司》認為，以色列之所以對支持烏克蘭態度曖昧，主因是烏克蘭和俄羅斯都擁有大量猶太裔人口，無論面對哪一方都須持謹慎態度。且以色列亦與派駐於鄰國敘利亞的俄羅斯軍隊保持良好的關係，雙方甚至相互設有軍用熱線電話，確保以、俄兩國的空軍能進行良好的溝通，避免發生衝突。