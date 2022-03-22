中國疫情延燒鋼鐵停產＋澳洲禁鋁輸俄令，國際鋼、鋁價格暴漲，全球通膨雪上加霜

全球的航空製造業者，現在可能傷透腦筋，由於中國河北省爆發疫情，鋼鐵產量受影響，又加上俄烏戰爭影響，機身主要材料鋼和鋁，價格持續走高，相關材料供應疑慮升溫；另外，民生經濟包含汽車、包裝（各類鋁箔包、鋁罐）、機械和建築等行業，也備受衝擊。

疫情又遇戰事，國際鋼價走揚

中國鋼鐵廠產量近全球57%，同時也是全球最大消費國，成為主導國際鋼鐵市場的關鍵，而受到中國境內疫情升溫，產鋼重鎮河北唐山，自3月20日起進入全面交通管制。

根據中國媒體《財聯社》報導，唐山市正進行全面核酸檢查，唐山地區鋼貿、物流已經停止，使剩下部分人員留駐高爐，時間可能長達1至2周。

中國國家統計局公布，2020年河北省粗鋼產量達2.49億噸，居首位，此後分別為江蘇、山東、遼寧、山西、安徽、湖北、河南、廣東和內蒙古等10省份，和2019年相比，除湖北外，產量均上揚。

河北省，因部分路段封路，車輛無法流通，各企業多處於消耗庫存的狀態。中國媒體《鋼鐵網》稱，目前唐山22家業者，平均庫存可以維持9天左右，生產短期受影響有限，但是下游開工率低迷，預估鋼材價會有震盪。

再加上，俄羅斯和烏克蘭均為生產鋼鐵大國，合計生產粗鋼達到1億噸，每年出口至歐洲鋼材至少4000萬噸，但是受到美國及其盟友的制裁，導致支付體系卡關，當地企業金流受限，進出口遭到打擊。

然而，俄羅斯進攻烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），當地同為全歐洲最大煉鋼廠「亞佐夫斯塔爾」（Azovstal）遭砲擊摧毀，牽動產業敏感神經。

Kallanish Commodities數據顯示，北歐熱軋鋼捲的基準價格上漲10%至每噸1435歐元，鋼筋價格也升至歷史新高；3月21日，台灣豐興報價的國內鋼筋基價每公噸上漲700元，廢鋼每公噸上漲500元。

除了鋼鐵供給面臨挑戰外，澳洲因應俄烏戰爭宣布，禁止向俄羅斯出口氧化鋁和含鋁礦石（含鋁土礦），藉此制裁俄羅斯侵略行為。它強調俄羅斯近20%的氧化鋁需求仰賴澳洲，該禁令適用於「所有相關出貨」。

澳洲擴大制裁，限制氧化鋁出口至俄羅斯

《彭博社》描述，澳洲禁令可能促使鋁市供應更緊繃，尤其在鋁罐的供給上受到阻礙，因為氧化鋁是生產鋁的關鍵原料，經過冶煉又可再製作成為鋁罐、鋁箔包等民生用品。

澳洲政府也強調，此項禁令除了限制汽車、航空航天、包裝、機械和建築等行業，同時鋁也是「軍工業」所需的重要材料，為了彌補這些出口，澳洲將與受影響的出口商、機構合作，尋找新的市場並擴大現有市場。

經過精煉後的鋁合金，兼具剛性、耐熱、抗蝕、耐用及低成本等優勢，相當適合應用在飛機上。根據經濟部技術處報告指出，以波音747、757還有767等型號而言，鋁合金均在機體7成以上，若再加上鋼鐵等材料，逼近9成。

Photo Credit: 中央社 波音737 MAX 10 於6月18日測試首航，訂於2023年啟用 。（波音公司提供） 中央社記者周世惠傳真。

研究業者Kalkine強調，隨著俄烏戰爭僵持，市場已經開始擔憂供應受擾，由於全球鋁需求已暴增，鋁價在短中期，都將受到供應缺口影響，持續支撐在高檔價位，影響民生經濟。

至於，台灣方面是否有進一步制裁措施，《關鍵評論網》詢問經濟部貿易局表示，經濟部密切注意各國對俄羅斯制裁措施，並以依據貿易法授權公告「戰略高科技貨品管制清單」，並將「瓦聖納協議」規範之產品納入出口審查範圍。

管制清單中包含可能用於生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器用途，凡經由台灣通商口岸，轉口或進儲保稅倉庫、物流中心及自由貿易港區輸往管制地區者，才可以辦理。至於相關金屬（含鋁合金等）則未有相關措施，則待部會商討日後公告。

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核稿編輯：翁世航