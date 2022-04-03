王丹給香港民主運動者的建言：流亡作為一種狀態，取決你把它放置在人生中的什麼位置上

文：王丹（智庫「對話中國」所長）

香港《國安法》通過之後，在香港本土幾乎已經不再有任何從事民主運動的空間，因此，越來越多的香港年輕的反抗者，通過各種方式離開了香港，來到了到海外，開始了真正意義上的政治流亡的生涯。

我所知道的香港流亡者到了海外之後，結合當地原有的支援香港民主運動的力量，以「國際線」為主要戰場，繼續為香港發聲，並成立了各種不同的組織，在各地演講，遊說，扶助生活困難的手足，不僅聲勢浩大，而且展現道義形象，在國際上獲得了廣泛的支持。前不久，流亡的前立法會議員羅冠聰活躍參加美國召開的世界民主峰會，可以說把這樣的積極態勢拉抬到了一個高點。

對於這些流亡的香港年輕人來說，現在正是他們摩拳擦掌，準備在海外繼續彰顯「反送中」運動以來的香港精神的時候。

作為香港民主運動的堅定支持者，結合中國海外政治流亡群體和海外民運幾十年來的經驗教訓，我有一些或許「逆耳」的「忠言」，希望可以提高提供給他們參考。

歷史上看，政治流亡是一條非常艱苦的路

這不僅是會面臨生活的挑戰，更主要的還在於，要如何維持運動的動能，始終不放棄理想，在一個漫長的時段內還能始終為自己的目標努力。就此而言，具備宗教信仰的流亡團體，例如藏人，例如法輪功群體，都能很好地克服這個挑戰。

但這是因為兩個原因：一個是他們都有自己的宗教信仰做內心的支撐，而不僅僅是靠政治理念，政治理念往往會被現實困境打倒，令人轉為犬儒主義，但宗教的力量涉及生死關，遠遠大於理念的力量；另一個是宗教團體，都有一個至高無上的領袖，如尊者達賴喇嘛，如法輪功的李洪志。這樣的領袖不需要選舉，且因為宗教原因享有至高不上的威望。有這樣的領袖存在，流亡群體就會有凝聚力。

而政治流亡群體不僅沒有這樣天然的領袖人物，反而往往會因為政治領袖的競逐而產生矛盾。不僅中國海外民運，其他各國的政治流亡團體都有這樣的問題。說到底，政治本身就會存在權力鬥爭的問題，這其實是正常的。但也因為如此，政治流亡群體的長期團結，其實是很難做到的，這將是香港流亡團體很快就會面臨的問題，應當現在就思考建立一套機制，爭取能夠妥善處理維持政治凝聚力的問題。

否則，一旦流亡群體四分五裂，甚至相互攻擊，流亡群體的公信力就會下降。

「只要中共不倒，離開香港容易，回去就很難了」

其次，我相信香港流亡群體已經有心理準備，只要中共不倒，離開香港容易，回去就很難了。在這方面，切不可有過分樂觀的看法。中國海外民運在1989年的時候，很多人判斷很快就可以回國，但現在三十二年了，我們仍在海外。

如果真的有這樣的思想準備，就要做好長期流亡的策略上的準備，這也包括兩個部分：

第一，目前國際社會對於香港普遍同情，對於流亡的香港人給予高度關注。這當然令人鼓舞，但從過去的經驗上看，西方國家對抗中共，更在意的還是本土力量和在本土發生的事情，對於流亡群體，一開始當然會給予最大的熱情，但隨著時間的流逝，這樣的熱情是會逐漸降低的。坦率地講，流亡群體不要對於所在國的支持寄予太大的希望，那樣的支持會持續，但會停留在道義層次上，實際的支持會逐漸減少。

這當然不是抱怨，因為局勢隨時在變化，新的熱點不斷出現，哪個國家和政府都不可能長期地聚焦在單一議題上，何況，西方國家的政治也是瞬息萬變。因此，我會建議香港流亡團體必須做好準備，完全依賴自己的力量在海外長期生存和奮鬥，而近二三十年來早就已經移民海外的港人社區，才是真正需要流亡群體去爭取的力量。港人的事情，還是港人會最關心。所謂「國際線」，其實是有時效效應的，不可作為長期的依靠。

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第二，作為流亡的政治群體，維持海外的反對運動，其難度之一就在於財務問題。時間久了之後，人畢竟還是要先解決生存問題。如果目前的幾個主要的流亡群體不能長期支付工作人員的薪水，甚至是解決領導群體自己的個人生存問題，「光復香港，時代革命」的旗幟到底能夠打多久，是令人擔心的。

我的經驗和建議是：在流亡的初始階段，籌款還是有一定空間的。應當趁目前政治捐款還有一定空間的機會，把籌到的款項用合適的方式進行作長遠的規劃，例如可以買下房產，不僅作為流亡群體的基地，房產本身也可以增值。政治捐款只會是一時的，未來的路還很長，沒有資金的支持，這條路是很難走下去的。

「從政治理念出發，不要用人群來進行劃分」

我的第三個建言，是希望香港年輕世代要從政治理念出發，建立廣泛的聯盟網絡，而不要用人群來進行劃分。我之所以這樣說，是因為從我在海外二十幾年的經驗來看，儘管不同的流亡群體針對的矛頭都是一致的，那就是中共的獨裁專制；但不同流亡群體之間，往往會存在相互排斥現象。

以香港為例，我知道有一部分香港年輕世代，尤其是香港獨立運動的支持者，對於香港人和中國人的區分十分在意。在他們看來，香港就是香港，中國就是中國，各管各的事情，沒有不要攪和在一起。在這裏，「我們」和「你們」的心理區隔現象，的確是存在的。當然不是所有的香港年輕人都是這樣的，但即使有部分的人有這樣的心態，我認為也是不利於長期的流亡抗爭事業的。

因為，今天在海外的華人世界中，來自中國大陸的移民佔絕大多數，其中當然很多人頭腦中依舊有中共宣傳的遺毒，抱持大一統思想，但不可否認，也有很多的來自中國的新移民，對於中共是不滿的——否則他們也不會移民出來，因此對於台灣和香港等地的反共活動是很想積極支持的，他們是龐大的潛在的支持力量和群眾觀基礎。