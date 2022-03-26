《班雅明：多重面向——詹明信重讀班雅明》：「力量」和「暴力」的差異為何？「破壞」成為關鍵詞

文：詹明信

文學評論（literature criticism; Literatur-kritik ； Kritik 這個德文詞語，還意指「一般的批評」）破壞了文學作品本身，但由於班雅明支持這種暴力形式，因此，他對阿多諾後來一味地推崇「藝術作品的自主性」相當不以為然。

班雅明認為，文學評論的特徵就是把某些段落、引用的文句、主題和思維，從文本的有機脈絡（organic context）「撕扯下來」，而傳統的文學評論則告誡我們，無論如何都要尊重文本的有機脈絡。「破壞」是他的文學評論的關鍵詞，畢竟他一再強調，解讀作品的過程正是一種破壞的過程。[1]

文學評論的「破壞」概念乃源自德國浪漫派詩人施雷格爾，以及班雅明早期對德國浪漫派文學批評的研究。班雅明的「破壞」式評論假設一種雙階段式的分析過程（他在文學評論裡的一些用語，會隨著寫作生涯的發展而有所變化）：第一階段是針對文本的、比較狹隘的語言學分析階段，至於第二階段則是比較廣義的哲學分析階段，也就是評價文本，對文本做出意識形態（Ideologie；班雅明幾乎從未使用「意識形態」一詞）的判斷。

由此可見，時間和歷史會「破壞」作品本身與其創作之時代有關的虛飾，而留下作品的內在核心或「真正的內容」，也就是作品本身那種無法被理解的真正要素。後來，班雅明這個破壞性的評論過程，被他所屬的法蘭克福學派的後繼者簡化，並將它奉為文學評論的準繩。

不過，我們在這裡所關注的，卻是這種過程的破壞性要素，它當然和現代建築所傳達的極簡要素有親緣的相似性：洛斯（Adolph Loos, 1870-1933）[2]曾依據「裝飾就是罪惡」，就是資產階級的墮落這些觀點來攻擊藝術的裝飾性；科比意則打破人們向來對牆壁和道路的觀念，而運用玻璃材質來展現空間的穿透性， 並以他的鋼構建築來表達強烈的反紀念性風格（antimonumentality）。

因此，當班雅明以（我們看見時，可能會察覺到的）無裝飾之淨化的戰鬥式審美（militant aesthetic）衝入德國巴洛克哀劇蕪雜的冗詞贅言，以及浮誇的繁複性裡時，便開拓出某種深奧性！

若依我所見，暴力和破壞乃是來自班雅明對語言和文學的鑽研，那麼這些暴力和破壞也會普遍地影響他的作品和思想。從他早期寫下的筆記和短文當中，我們可以看到他在以下這兩份出色的文本裡，曾對此有更詳盡的論述。

班雅明分別於一九一六年和一八年寫下〈論語言之究竟以及人類的語言〉（此文我們已在前面討論過）和〈對暴力的批判〉這兩篇文章，當時他顯然把它們當作自己準備撰寫的一部系統性探討政治理論（或政治神學）著作的一部分，儘管他一生從未完成該著作（二戰後，不少學者紛紛對班雅明的語言觀和暴力觀提出解釋，尤其是德希達和巴特勒［Judith Butler, 1956-］）。

這兩篇似乎互不相干、且相對完整的文章，其特徵之所在——同時也是評論者極少考慮到的地方——正是它們本身均非教條式論說，而是對其他文本的評論，也就是各自對另一份更重要的文本的評述。這便意味著，我們必須把它們當作班雅明用來儲存意象與意象式語言的庫房，而非當作班雅明用來建立他所確認的術語的哲學文本。

舉例來說，〈論語言之究竟以及人類的語言〉這篇評論《舊約．創世記》的文章，其實是他未完成之著作的一部分。此文認可人們以意象式用語，敘述人類始祖亞當和夏娃因犯下原罪而墮落一事，而〈對暴力的批判〉這篇評論性文章，也同樣認可人們以意象式用語來描述神祇式暴力（divine violence;göttliche Gewalt）和神話式暴力（mythic violence; mythische Gewalt）的對立。

我們應該把〈對暴力的批判〉 視為班雅明對索黑爾的劃時代論著《論暴力》（Réflexions sur la violence）的評論。索黑爾在這部發表於一九○四年的著作裡，探討十九世紀晚期的無政府主義（此時「恐怖分子」一詞也開始成為通用的詞彙）以及後來的布爾什維克主義（有別於孟什維克主義［Menshevism］，也有別於後來的社會民主主義）的主要倫理課題。

索黑爾這部著作對後世最長遠的貢獻，就是他在其中提出的「大罷工」（general strike; la grève générale）概念，並進而將它打造成一個鼓舞工人階級採取革命行動的新神話。索黑爾試圖以「大罷工」區分工人階級的革命行動和列寧主義者誇耀勝利的革命行動，就像葛蘭西對「運動戰」（wars of movement）和「陣地戰」（wars of position）的區分一樣。

在法國工團主義的脈絡下，索黑爾的論述乃著眼於勞工及其工會的境況，而未聚焦在共產黨已建立起來的根基上。此外，他主張把侷限於某一地區和產業、而且以提高工資作為主要訴求的罷工，和另一種全面性的罷工行動劃分開來，是迫切而必要的。

「罷工」行動在這裡，便因為對抗整體的社會秩序並終止一切的生產活動，而改變並提升了本身的重要性。總之，它已經可以和「五月風暴」所掀起的六八學運，或我們這個網路時代的快閃行動（它也使我們重新燃起明確表達某種策略的興趣）相提並論。