2050淨零轉型一定要成功！蔡英文總統：台灣將在4條轉型路徑上持續前進

總統蔡英文今(21)日出席由《今周刊》主辦的2022「ESG永續台灣」第二屆國際高峰會時表示，2050淨零轉型不只是全世界的挑戰，也是台灣的挑戰，「這條路確實非常困難，但台灣一定要成功！」本屆國際高峰會以「擁抱變革、共創美好」為題，邀請近百位產官學界代表，和近兩百五十位與會聽眾針對淨零轉型、氣候變遷、永續經營等議題，進行深入探討。

Photo Credit：今周刊 總統蔡英文致詞

蔡總統致詞時提到，近年來，金融監督管理委員會致力推動綠色金融，帶動資金支持再生能源，協助金融機構落實ESG（環境、社會和公司治理），幫助更多企業打入國際供應鏈。蔡總統強調，面對2050淨零轉型的挑戰，台灣應該要在四條轉型路徑上，持續前進。

第一，能源轉型應繼續，積極研究氫能、前瞻綠能等新能源；第二，產業轉型要加速，包含製程調整、能源轉型等，以應新的貿易情勢；第三，生活轉型要啟動，公有建築走向低碳，交通運輸進行淨零變革：第四，社會轉型需公正，確保公民參與。

金融監督管理委員會副主委蕭翠玲於致詞時表示，為克服邁向2050淨零排放的挑戰，產業將採取「先大後小、以大帶小」的模式，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊，甚至創造新的淨零商機，由上而下建構完整藍圖及推動路徑，設定短、中、長期目標去執行，才是邁向永續經營的正途。

Photo Credit：今周刊 金管會副主委蕭翠玲致詞

哈佛大學肯尼迪學院A. J. Meyer能源與經濟發展教授Robert N. Stavins表示，氣候變遷已是影響全球共有財的問題，因此，國際甚至全球合作至關重要，國家通常扮演著關鍵角色。Robert N. Stavins提到，經濟學家很關注的重新計算碳的社會成本，本來是50美元，川普政府透過各種手段把成本降到1美元，現在恢復到51美元，Robert N. Stavins認為此後每噸會漲到100美元。

經濟部能源局局長游振偉表示，行政院目前在2050年轉型路徑上，有 4 轉型(能源、產業、生活、社會)、2 變革(科技研發、氣候法制)。經濟部提出「2x2低碳架構」，先以現有技術朝向低碳，未來新技術發展再走向零碳，太陽風電離岸風電加大規模，產業面2030年前就既有技術必要轉型，新製程替代能源應用等，後續會再推出。

永豐金控董事長陳思寬從金控業角度與立場指出，氣候行動已成人類有史以來規模最大全球合作，企業淨零策略考量的4大面向，分別為：合規、優化、重塑、領導。國際金融業超過20%都宣示淨零，台灣也有多家同業呼應國際倡議，永豐承諾，2030年前，達成自身營運淨零排放，2050年前達成全資產組合淨零排放。勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州表示，氣候變遷兩大因應策略：減緩策略，改變營運方式或設施來減少溫室氣體排放，提高能源效率發展減碳技術等；調適策略，透過預先防範保護企業降低未來氣候衝擊條件。

中國石油化學工業開發股份有限公司董事長陳瑞隆表示，因應未來產業需求，目前現有綠電供給的優先順序應是從製程方面改善碳排，改善現有設備降低其能耗；再來，石化產業用了很多水蒸氣，如何將其用量降低甚至降到零也很重要。他說，二氧化碳捕捉後還可當成產品出售，不但減排還可將氣體做販售，為公司取得更多利潤，如何透過技術演進及產品研發，將原溫室氣體轉化成輔助其他產業發展也是一大重點。

ICDI國際氣候發展智庫執行長趙恭岳指出，COP會議今年底將在埃及舉辦，如要達到2050年淨零，接下來要看2030年全球碳排要減到一半甚至低標40%，等於2022年每個國家與產業接下來一年要減3%。

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