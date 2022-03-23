2022/03/23,
經濟

【TNL沙龍本週議題】央行宣佈升息，你有什麼看法？

【TNL沙龍本週議題】央行宣佈升息，你有什麼看法？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

日前，中央銀行宣布跟進美國聯邦準備理事會（FED）調高利率1碼（0.25%），並於3月18日開始實施不僅跌破專家學者預期，也宣告著央行正式啟動貨幣緊縮，風向改變牽動著房市與股市，睽違10年大幅度調升1碼。

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過邀請、解鎖任務等方式，讓大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。

成為沙龍會員後，除了可於文章下方留下自己的觀點之外，透過累積留言、拍手等互動也可以增加邀請名額，邀請更多朋友一起前來討論各種話題。

想要加入沙龍，發表自己的想法嗎？快點擊下圖查看加入方法！
我們期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員，也可以請他邀請你加入。

成為沙龍會員，在關鍵評論網暢所欲言

日前，中央銀行宣布跟進美國聯邦準備理事會（FED）調高利率1碼（0.25%），並於3月18日開始實施，不僅出乎專家學者預期，也宣告著央行正式啟動貨幣緊縮，風向改變牽動著房市與股市，睽違10年大幅度調升1碼。

根據此文，睽違11年的升息，主要是需要面對各種不確定性以及通膨壓力，景氣循環末端將有以前累積的通膨本質問題需要解決。

  1. 美國及英國央行升息，歐元區結束購債，避免緊縮政策影響。
  2. 疫情後及氣候變遷影響，同時俄烏戰爭也影響穀物出口，亦可能影響到供應鏈運行，需要應對這種不確定性。
  3. 俄烏戰爭導致原物料價格上升，並影響到產業的供應鏈，將可能進一步推升通膨。

而升息也會直接影響民眾的生活，不但造成貸款者的壓力，也會造成經營者的負擔，對此你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

延伸閱讀

核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。