【TNL沙龍本週議題】央行宣佈升息，你有什麼看法？

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日前，中央銀行宣布跟進美國聯邦準備理事會（FED）調高利率1碼（0.25%），並於3月18日開始實施，不僅出乎專家學者預期，也宣告著央行正式啟動貨幣緊縮，風向改變牽動著房市與股市，睽違10年大幅度調升1碼。

根據此文，睽違11年的升息，主要是需要面對各種不確定性以及通膨壓力，景氣循環末端將有以前累積的通膨本質問題需要解決。

美國及英國央行升息，歐元區結束購債，避免緊縮政策影響。 疫情後及氣候變遷影響，同時俄烏戰爭也影響穀物出口，亦可能影響到供應鏈運行，需要應對這種不確定性。 俄烏戰爭導致原物料價格上升，並影響到產業的供應鏈，將可能進一步推升通膨。

而升息也會直接影響民眾的生活，不但造成貸款者的壓力，也會造成經營者的負擔，對此你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範