2022/03/22,
歐洲

收不到西德電視台，東德的「無知之谷」

收不到西德電視台，東德的「無知之谷」
黑色地方為「無知之谷」｜圖片來源：Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

我們想讓你知道的是

雖然「無知之谷」的居民只能看政府媒體，沒有被西方「洗腦」，但按東德國安部調查，那裡的人對政府的滿意度比可以看到西媒的低。

東德時期，國內有幾個地區接收不到西德電視，被稱為「無知之谷」（Tal der Ahnungslosen）。

這些地區，包括東北部近波羅的海的地區，還有東南部德累斯頓周邊地區，鄰近捷克和波蘭邊境。有人將西德電視一台的簡稱《ARD》拿來說笑，說意思是「Außer Rügen und Dresden」，就是除了東北呂根島和德累斯頓都可接收（except Rügen and Dresden）。這些地區距離西德或西柏林很遠，因而不能接收這兩地發出的信號。住在這些被戲稱為「無知之谷」的居民，佔全國人口15%。他們只能收看東德媒體，沒法接觸東德以外的世界，只能看到宣傳政府意識形態的媒體。相反，其他東德人都會看西德電視和聽西德電台，獲知東德媒體無法知道的資訊。在沒有網絡的世代，掌控電視、電台和報刊，就能控制人接觸世界的途徑。

而雖然「無知之谷」的居民只能看政府媒體，沒有被西方「洗腦」，但按東德國安部調查，那裡的人對政府的滿意度比可以看到西媒的低。研究這調查的作者H.L.Kern和J.Hainmueller認為，原因是東德人視西德媒體為娛樂居多，而不是質疑東德政權[註]。而且娛樂可以穩定東德政權，減低人民對政府的不滿。此外，這兩位學者也提出另一假設，就是「無知之谷」的居民因為看不到真實的西德，就對它過分理想化，覺德它比東德好。這個假設卻缺乏統計學的顯著差異支持。

隨著東西德統一，「無知之谷」一早成為歷史，以往的東德電視台不是關台，就是轉營為自由的媒體，不再成為政府喉舌。然而德國人變得更有知識，還是一樣無知呢？去過德國人的都知道，那裡有很多無知的人，不要說對亞洲沒認識，連對鄰近的城市和聯邦州也所知極少。而極右翼在東德的崛起，這些親極權的政黨竟可得到不少選票，並進軍州議會和國會，就可知道這些選民的質素。

人的本質就是愛偏聽，聽些喜歡的東西。網絡的演算法，也讓人不斷看到自己常看的媒體及相關內容。只要經常看某顏色的內容，YouTube所顯示和建議的，就是那顏色立場的頻道和影片。近年港人以至世上很多人都驚訝平行時空的存在，就是明明大家都在討論同一事件，為何另一方可以有完全不同的資料和事實，而結論是這麼荒謬。所以「無知之谷」一直都存在，還越變越大，自己身處其中都不知道，還以為另一方才是被蒙敝的井底之蛙。

所以無論立場如何，切記不要偏聽，也反覆檢視所看所聽的是否合理。很多高學歷人士也墮進了「無知之谷」，還以為知得很多。沒有了有形的「無知之谷」，無形的「無知之谷」才最危險。

註：Holger Lutz Kern & Jens Hainmueller. 2017. Opium for the Masses: How Foreign Media Can Stabilize Authoritarian Regimes. Cambridge University Press

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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