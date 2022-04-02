《台日萬華鏡》：台灣本土鬼片的崛起，或許是思考「何謂台灣人」的意識表露

文：栖來光

台灣「本土鬼片」崛起：日台鬼話這麼不一樣！

農曆七月是台灣的鬼月，許多鬼片選在此時上映。一直以來，鬼片多以國外電影為主，二○一六年一部由台灣製作（所謂「國片」）的鬼片《紅衣小女孩》問世，創下亮眼的票房成績，二○一七年其續作《紅衣小女孩2》也打鐵趁熱推出，成為當年最賣座的台灣電影，就連平常不接觸鬼片的我，也懷著恐懼的心踏進電影院。

從殭屍小子到通靈少女

二○一六到二○一七年，台灣掀起一股鬼片熱潮。二○一七年四月，一齣由台灣公共電視台與新加坡HBO共同製作的連續劇《通靈少女》在台播放，故事改編自真人真事，融合校園青春劇與通靈鬼怪元素，掀起熱烈的討論。

故事主角是一名在台北某間廟裡當「仙姑」、擁有通靈能力的女高中生，劇情描述她如何解決接二連三出現的靈異事件。這部片雖然是鬼片，但沒有太過刺激的鏡頭，讓我得以和就讀小學的兒子一起觀賞。全片帶了點驚悚又參雜人生的苦澀，適合大人小孩闔家觀賞，是齣優質的戲劇。

看著《通靈少女》，讓我回想起一件事，那就是當我還在讀小學時，日本電視播放的台灣《殭屍小子》系列電影。《殭屍小子》是台灣參考香港電影《殭屍先生》（台灣譯作《暫時停止呼吸》）製作推出的動作喜劇鬼片，在日本也引爆了空前熱潮。

當時的我和故事主角恬恬年紀相仿，因而十分著迷，還跟弟弟一起模仿殭屍四處亂跳，在額頭貼上黃色符咒玩耍。當年飾演故事主角、美少女道士恬恬的演員劉致妤，後來加入了「松竹藝能」事務所，如今已由美少女出落成亭亭美女，雖然居住在台灣，但仍在日本演藝圈活動。二○一七年適逢該劇播放三十週年，台灣也推出了《殭屍小子》的數位復刻版紀念DVD。

看著《通靈少女》的我心想，假若這部片有機會在日本播放，就算無法像台灣《殭屍小子》那樣引爆熱潮，也該有足夠潛力帶動起一波話題。

同時，我還發現一件有趣的事。那就是，這三十幾年來在台灣發生的民主運動，以及近年來的台灣本土化運動，恰好貼合這兩部台灣鬼片裡對習俗的描繪手法。

深植台灣民間的妖怪及傳說

台灣的戒嚴令一直到一九八七年才解除，《殭屍小子》在解嚴前夕的一九八六年推出，是以清朝晚期為背景的古裝劇，其世界觀是相當中國、中華圈的。另一方面，當代作品《通靈少女》處在台灣本土意識濃厚的環境中，也就是出生懂事起便自覺台灣是獨立的「天然獨」世代，加上蔡英文政府執政等種種因素，故事以看似平凡無奇的高中女生為主角，取景自台灣各地隨處可見的廟宇，廟裡上演的通靈儀式也跟台灣日常生活中的「拜拜」很相近。同時，劇中大量使用台語（福佬語）這點，也格外值得關注。在《通靈少女》之後，接著引起話題的連續劇《花甲男孩轉大人》裡，領銜主演的盧廣仲操著一口流利台語的演出，也備受各方讚賞。

話題再回到開頭的《紅衣小女孩》，該故事取自於某種誘人踏入山林的魔物，是在台灣民間流傳已久的鄉野傳說。相傳紅衣小女孩外表看來是穿著紅色衣服的孩童，卻有著一身黝黑的皮膚與老嫗般的臉孔。或許有點類似日本人說的「廁所的花子」或者「紅背心傳說」。《紅衣小女孩2》的故事設定中，多起失蹤案件都和《紅衣小女孩》有關，設定在續集裡解開其身世之謎。

《紅衣小女孩》系列的青年導演程偉豪，其前一部作品《目擊者》拍得很好，因此讓自許為台灣觀察家的我，決定還是該去觀賞這部片，於是踏進了電影院。可是原本就不太敢看鬼片，觀影途中更數度被嚇得想要離席回家。在我看來，雖然《紅衣小女孩2》裡的部分畫面相當直接且詭譎露骨，可能不容易被日本人接受，但是全片恐怖指數相當高，不輸給近年大行其道的泰國鬼片或韓國鬼片，完成度已足夠與全球鬼片市場互別苗頭。

其中，自《紅衣小女孩》開始便守護著主角母女的「虎爺」，尤其饒富興味。「虎爺」是台灣各處深山廟宇中祭祀的山神，會在祭祀時附身在廟宇的道士身上，降下天啓給當地居民，地位形同村落的守護神。

台灣這幾年來興起一股「妖怪熱潮」，尤其是台灣當地民間信仰裡的妖怪引人關注，妖怪相關的書籍也大為暢銷。程偉豪導演擅長在電影中揉進「台灣本土」元素，他的上一部作品《目擊者》裡，「台灣烏龍茶」即成為案件的關鍵要素。這次的《紅衣小女孩》系列，也同樣摻入了鄉野傳說以及虎爺等台灣民眾的共同記憶。

重男輕女的傳統觀念

此外，台灣人對於山的恐懼，或許也是一種類似的共同記憶。台灣的山難事件並不罕見。好比說，象山是能將台北風光一覽無遺的著名景點，而位在象山隔壁的虎山卻有不少落難失蹤意外，我甚至看過新聞報導裡出現「虎山食人」的說法。早期，一入山林便有遭遇原住民出草（獵人頭）的危險性，山裡還有許多副熱帶氣候特有的毒蛇與毒蟲，隨處蔓生的姑婆芋也帶有毒性。大多數台灣的山道入口都建有大型廟宇，這也彰顯了台灣人對於「山」的敬畏之念。

另外還有一點，電影主軸的「母女關係」可說是整部《紅衣小女孩2》的故事核心。電影中，透過幾個主要女性角色，再三刻畫母親對女兒，以及女兒對母親的種種情緒糾葛，後來電影也揭開真相，原來紅衣小女孩的真實身分其實就是被母親拋棄而成魔的少女。

整個中華圈普遍有生男孩傳宗接代的傳統觀念，台灣社會也不例外。日本的新生兒男女比例，平均來說若以女嬰為一，男嬰比例則為一．○五，大致符合生物學的比例。相較之下，台灣的男女比例差距大時，男嬰比例甚至達一．一四之多。一般認為這是由於若在產前驗出胎兒性別為女孩，有的人便會以人工方式停止懷胎而導致的現象。如此對待女嬰的罪惡感，或許就是孕育出「穿著紅衣的女孩」此種鄉野傳說的源流。