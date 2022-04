《沒有人活著離開：吉姆・莫里森傳》：分隔已知與未知的是一扇門，是我想變成的東西

文:傑瑞・霍普金斯(Jerry Hopkins)、丹尼・蘇格曼(Danny Sugerman)

「你知道我們應該做什麼嗎?」

吉姆躺平在床上,瞪著天花板看。他剛剛使用的語調,朋友們都相當熟悉,粗魯的嬉笑加上含糊的嘲諷混合在一起,讓人感到困惑,不知道他是開玩笑還是認真的。現在吉姆正與就讀佛州州立大學時結交的朋友在一起,他叫山姆.基爾曼,學期才剛結束就馬上出現在洛杉磯。有的時候吉姆運用自己的聲音來包裝他惡劣的玩笑話,其他例如現在的狀況下,想提議點什麼的他,則想遮掩對於自己的懷疑,這可以替他降低相處的風險因素。

「不知道,怎麼了?」基爾曼說。

「組一個搖滾樂團。」吉姆說,還是瞪著天花板。

「靠,我已經七年沒打鼓啦……那你要做什麼?」

吉姆坐起身:「我唱歌吧。」他甚至哼起來這幾個字:「哼……要……唱歌……」

基爾曼不可置信地看著吉姆,問:「你可以唱嗎?」

吉姆嚷嚷著:「幹,不行,我不會!」

「嗯,沒關係,假設我們要組團,然後你可以負責唱——但事實上你沒辦法——那這個團體要叫什麼?」

「門樂團。已知的,未知的,分隔兩者的是一扇門,是我想變成的東西。啊,想當那扇門……」

德貝拉跟歐雷諾已經去墨西哥了,雅各還有韋納保留在加州威尼斯,吉姆考慮搬去紐約,但還是先待在西洛杉磯幾個禮拜,和基爾曼找工作,然後他也搬去了威尼斯。或許「逃跑」是個更妥當的字眼,因為在他踏出這一步前,他經歷了一場嚇死人的危機。他在七月十四號接受陸軍體檢,在兩天之後發現自己是合格體位,代表他喪失了學生緩召的資格,現在被列為合格役男了。

吉姆很快就想出了點子,他跟政府謊稱自己還在洛杉磯分校就讀,但他們必定會拆穿騙局。隔天他便去了註冊組辦公室,登記了幾門自己根本不想上的課。

威尼斯對吉姆來說是個很理想的地方,小小的藝術社群每天都吸引到許多長髮的人、翹家逃跑的人,還有藝術家。海灘被肉體蓋得滿滿,鈴鼓隨著好多台電晶體收音機傳來的樂音,歡快地打著節奏,小狗追著飛盤跑、穿牛仔褲的人盤腿坐成一圈抽著大麻,當地的菸草商店則隨意地販售迷幻藥。舊金山有海特(Haight);洛杉磯則有威尼斯,嬉皮的時代才剛要到來。

吉姆是默默無聞的流浪漢一員,留著長髮,穿T恤跟牛仔褲。他跟雅各同住了一段時間,那棟棚屋位在一條被汙染的運河旁,後來他搬去一個空倉庫的屋頂上,沒有燈就點蠟燭,偶爾吃罐頭要加熱時,就拿出本生燈烹煮,冷了拿一條毯子蓋。他很少睡覺或吃東西,倒是熱衷於嗑好藥,當時迷幻藥風靡整個海灘聚落。他開始寫作,好似受到一把啟蒙的火炬照亮,以後再也無法這麼短時間內產出這麼多作品。

他說:「你看,搖滾樂的誕生和我的青春、我的覺醒重合。真的太讓人興奮了,可是當時我絕不會勇於幻想自己能達成這一切。我想那時的自己,是在不自覺的狀態下,確立了想做的事,並累積了膽量。我的潛意識預備好了一切,我自己反倒沒想很多,一切自己不斷地從想法蹦出來。我聽到的東西,像是一整場演唱會,有一整個樂團及演唱的聲音,還有觀眾,一大群的觀眾。我最開始寫的五、六首歌,其實都是從我腦中幻想的搖滾演唱會搬出來的,我只是把我聽到的記錄下來而已。」

雖然接下來吉姆遇到的機遇,他自己絕難預想到,但他清楚地意識到自己腦海中的樂音,正渴求著解放的機會。「實際上呢,我覺得音樂、或者說是某種迴聲,先出現在我腦海,然後我再找出切合旋律的詞彙。我聽得見,但因為我沒辦法把音樂寫下來,我唯一可以記牢它的方法,只有想辦法找文字填補。我最後有好幾次只記得歌詞,卻想不起旋律。」

哈囉,我愛你

要不要跟我說你的名字?

哈囉,我愛你

讓我投入你的遊戲裡

那是一九六五年,在這個世界聽到〈哈囉,我愛你〉(Hello,I Love You)的前三年,吉姆坐在威尼斯的沙灘上,看著一個年輕高瘦的黑人女郎徐徐向他走來。

人行道潛伏在她的足下

像條狗乞求著一點甜頭

你這傻瓜是否希望她看見?

是否想要摘下那黝黑的寶石?

〈夜的盡頭〉(End of the Night)這首歌的靈感來自一本叫《長夜行》(Journey to the End of the Night)的小說,由法國作家賽林所著,他曾替納粹的意識形態辯護,同時是個堅定的悲觀主義者:「從夜的盡頭,自公路向前行……」第三首歌叫〈靈魂廚房〉(Soul Kitchen),是寫給一家叫「奧莉維亞」(Olivia's)的靈魂料理小餐館,位於威尼斯的商店街一帶,吉姆常常在那花85分美金點一大盤小排骨、豆子還有玉米麵包,或是在晚餐時點1.25美元的牛排特餐。第四首歌則是〈我的眼睛看見了你〉(My Eyes Have Seen You),內容描述了吉姆在屋頂上看見的所有電視天線:「望著電視天空下的一座城市……」。

不管這些歌的靈感來源多顯而易見,它們絕不平凡。即使是最簡單的那些歌,都有謎一般如夢似幻的轉折,可能是節奏、一行句子、或是一個意象,給予字句段落獨特的力量。比方說他在〈人是陌生的〉(People Are Strange)裡加入的一句「當你孤身一人,每張臉孔看來各有醜陋」,或是關於奧莉維亞餐廳的一段歌詞:「你的手指編織起甲肉的尖塔/述說祕密的字母/我點燃另一根香菸/學著遺忘,學著遺忘,學著遺忘」。