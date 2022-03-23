公車司機下車買便當很誇張？開罵前請先了解客運業的過勞與肥貓文化

文：林柏勛（台北市松山信義區議員參選人）

你餓了嗎？「今晚我想來點」的外送廣告儼然是台灣外送文化的窗口，只要能多出一點點的新台幣，就可以在任何時間想吃就吃，既省時間又方便，是工商社會的新型服務。

但有一個公司的員工是無法想吃就吃得，他們就是客運業者的駕駛們。最近一則司機買便當的新聞忽然炎上，網路鄉民罵聲不斷，公車業者也跳出來說要記過，到底是怎麼樣的情形？

不爽的乘客

公車是一個特殊的行業，跟一般的公司不一樣，台灣的公車業界被我國政府劃入了大眾運輸的範疇，所以有很多經費是來自於政府的補助，在台北，這個補助每一年高達46億新台幣，截稿至今台灣捐助烏克蘭的經費，甚至還不到這個數字的一半。

但使用者（公車族）的體驗，也因為這個公共性而打折，因為公共性導致的低效率、服務低落，所以搭公車的體驗自然就不好，所以乘客經常會對公車有很多種類的投訴。尤其是捷運系統的出現之後，一樣是公共運輸，常常會被人民拿來做比較，她的醜陋就會在比較之後而明顯。

公車爛為什不可以怪司機

如果是公車司機的問題，當然可以怪司機，但是不能算在司機頭上的就不能算。白話點就是：「買便當是過勞下的產物。」

既然具有公共性，以一般的法律跟社會規範看來，公共運輸應該是更為安全跟穩定，但在台灣恰恰相反，公車系統三天兩頭就上新聞，不只是身為乘客有很常被夾，甚至是在公車上跌倒的風險，還有有車外的其他用路人也是因為危險公車而陷於風險之中，這一切的核心就是因為勞動力。

因為公車系統是不能夠停止營運的，不然會導致民怨，所以地方政府的公共運輸處，跟業者的關係一但太過親密，就會在勞動的要求上放水，所以即便好幾億補助公車業者，大部分的金額都會跑到肥貓的口袋裡面，真正的司機都吃不到也看不到。

為何我鼓勵通報司機狀態

正常的市長信箱（1999）是公正嚴明的，但是媒體爆料並不是公正的，而是充滿獵奇。

請各位注意，不只是公車司機表現良好，要鼓勵通報1999，以及有「過勞疑慮」也是必須要讓主管機關知道，所以遇到公車不當的行為，一定要先送「勞動局」，請主管機關先釐清司機有無過勞，如果沒有才可以進行下一步如「不依法靠邊」、「危險駕駛」等等。

而最經典的案例，就是之前在內湖撞上人行道導致一死一傷的司機，屬於三重客運的司機就是過勞又吸毒的駕駛。

吸毒很可惡，但是其中混合過勞的狀態卻沒有被媒體關注並強化，業者也很開心可以用吸毒來替自己切割並且卸責，試想，要是當時這位司機在過去幾周的過勞有被台北市政府抓到，還會有後來的吸毒嗎？ 進一步說，若是勞動環境良好，有完善的甄補跟汰除機制，可能也輪不到這位司機進入公車業界服務，所以這個先過勞、再出事就被切割的「套路」，就有一個林柏勛創造的名詞叫做「免洗筷司機」。

免洗筷司機

雖然這一次買便當事件的是統聯，但是要解剖公車業界，還是必須要用台北市的公車環境來幫助大家理解。

在台北市有單獨一個集團，叫做台北首都客運集團，它們轄下的公車業者加起來就超過了六成的市占率。大到不能倒，跟市府的關係又超好，該集團旗下的業者中有一間還讓台北市政府佔了三成八的官方股份，而台北市政府派出的四位官股董事，照理說應該是公車族以及公車司機的守護神，但沒有想到居然是變成門神，公車司機一直過勞無人問，過勞一旦出事就切割。

作者提供 大都會客運有四席董事是台北市政府派任

作者提供 台北首都客運集團加總59.3%，幾乎是六成市佔率

關於免洗筷司機的養成，我已經寫過了太多文章，還有媒體投書來掀開台北市政府的面具，但是過勞現況還是持續肆虐，最慘的就是公車族跟司機來承擔，但是同時政府補貼給業者的新台幣卻是一毛也不少，以台北市而言甚至可以購置4台阿帕契。

隔壁的阿姨

隔壁的阿姨叫做勞動局，親生母親叫做交通局。

親生母不好好教養，只會給錢，只會砸大錢，然後告訴社會各界我們很重視公車系統，實際上完全放任不管理不重視。但是隔壁的阿姨很緊張啊，阿姨發現要是這樣的教養下去，會養出一個反社會的熊孩子，擔心個半天，只能利用「勞動檢查」這個跟橡皮筋一樣軟弱的工具，想要讓公車系統回到正軌。但即便叫破了喉嚨也沒有辦法，因為罰則低，隔壁阿姨也沒有掌握到公車的補貼預算，畢竟不是親生媽媽。

所以公車業者寧願過勞，不願意補足應該付出的標準薪資跟待遇，能凹就凹，能省則省，舉起你的小手指，輕輕敲一下這個私密的地方，輸入你最愛的業者名稱，你就可以發現很多政府不想告訴你關於過勞之維多利亞的秘密。

過勞之島，資方正好。例如輸入「汽車客運」 你會得到：

作者提供 全國現象

而你如果輸入 「統聯汽車」 你會得到：

作者提供 統聯的「戰績」

各位看到這裡，你還會覺得司機買便當，是真可惡？還是其實有跡可循呢？

想想今天如果休息時間，有正常的加班費，有正常的工作休息環境，符合安全衛生、符合法規勞基法⋯⋯那這樣司機買東西就是貪吃了，到時候對司機究責那才是有道理。

解決方案：勞基法加重罰則跟頻率

2022年2月有件很噁心的事情，就是台北市政府宣布搭公車可以抽iPhone，而之所以噁心就是因為同一時間拿錢抽獎的大老闆，被罰勞基法違法的金額就跟抽獎的錢差不多，抽獎兩百多萬，被罰勞基法也是兩百多萬。詳細的手段跟公車金額、秘密可以看這篇文章。

勞基法違法的規費，不痛不癢，導致的亂象於是就讓公車族來承擔。所以我主張：所有台灣的公共運輸業的過勞，都應該加重罰則三分之二。