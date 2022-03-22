2022/03/22,
經濟

阿里巴巴遭外資提款60億美元，為挽回投資人信心擴大回購250億美元，創中概股紀錄

阿里巴巴遭外資提款60億美元，為挽回投資人信心擴大回購250億美元，創中概股紀錄
Photo Credit: 中央社

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目前阿里巴巴的市值為2700億元（新台幣7.65兆元），本次回購計劃金額相當可觀，最高達到250億美元（新台幣7000億元），股份回購計劃有效期為2年，等於是2024年3月結束。

近年中國經濟趨緩，再加上北京收緊對中國企業的管控，中企已經不是市場上熱門的標的。如今，外有俄烏戰爭，內則疫情復燃，外資陸續賣出中概股，提款1702億台幣。然而，阿里巴巴於今（22）日宣布，擴大回購股票計畫至250億美元（新台幣7000億元），企圖挽回投資人信心。

監管、疫情，加上俄烏戰爭，外資向中企提款1702億台幣

根據FactSet的數據顯示，阿里巴巴在紐約證券交易所（NYSE）上市的ADR今（2022）年至今，累計下挫近13%，往回推12個月，跌幅將近57%。

事實上，並非只有阿里巴巴股價重挫，像是愛奇藝（IQ）股價從去年天價跌到3月波段低點的2.11美元，重挫達93%；還有快手科技（Kwai）、嗶哩嗶哩（bilibili）股價雙雙重跌8成；以及騰訊（Tencent）下挫近6成等。

過去，中國內需市場不振，房地產情況惡化，拖累了經濟成長。英國《金融時報》稱，近來中國疫情復燃，企業又再次受到打擊，加上俄烏戰事僵持，中國立場未定，全球投資人持續觀望中概股，甚至今（2022）年前3個月拋售金額，累計達60億美元（1702億台幣），創下紀錄。

資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，除了俄烏戰爭外，中國近年來強大的監管壓力，才是投資人避之唯恐不及的主要原因，且相較於過去動輒2位數的成長率，也在監管單位打壓下，趨於平緩。

另外，中國持續受到疫情困擾。他強調，當全球已經逐漸與病毒共存，開放邊境時，北京當局仍在追求「清零」，一方面對當地政府財政構成威脅外，二來也造成供應鏈無法出貨的問題，種種不利因素，都讓投資人卻步。

3月22日，阿里巴巴宣布股份購回計畫，規模從150億美元（新台幣4200億元）擴大至250億美元（新台幣7000億元）。《華爾街日報》指出，此舉試圖安撫各界投資者的不安情緒，也試圖宣示對公司前景有信心。

阿里巴巴挽回投資人信心，2年內回購股票最多7000億元

目前阿里巴巴的市值為2700億元（新台幣7.65兆元），顯示本次回購計劃金額相當可觀。阿里巴巴強調，調整後的股份回購計劃有效期為2年，至2024年3月結束。

另外，也將「股份回購資本」配置提高67%表明「對公司未來持續增長充滿信心」。截至3月18日，阿里巴巴已經依照之前的計劃，回購了總額約92億美元（新台幣2576億元）的ADR。

股票回購（Stock Buyback or Repurchase）：在美國股市，上市公司將其發行在外的普通股買回，是一件很常見的事情。公司常透過此舉宣示看好公司未來，藉此刺激股價回升，另外，也能提升每股盈餘，吸引更多民眾參與投資。

《華爾街日報》指出，股票回購除了一是種宣示外，公司也能提升資金使用效率，甚至是防止其他公司的惡意併購。不過，公司雖避免股價大幅波動，但也造成現金短少的風險。

接著，阿里巴巴也公布，自2015年起擔任獨立董事的愛立信（Ericsson）執行長Borje Ekholm將於3月31離任，並由太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建為接任該職務。

今年以來，已經有超過100家香港上市公司啟動股票回購計畫，其中包含中國移動、騰訊和小米。晨星（Morningstar）高級分析師Ivan Su說：「我們已經看到幾家中國公司加速股票回購。」

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核稿編輯：翁世航


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