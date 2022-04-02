《願你擁有憤怒的自由》：憤怒中的愉悅感——嫌棄你的時候，我就有了價值感

文：叢非從

憤怒中的愉悅感——嫌棄你的時候，我就有了價值感

價值感的必要性

「價值感」是人活著所必需的心理需求之一，這和我們的生存息息相關。

從小我們就有這樣的體驗：更懂事、更聰明、成績更好的孩子，更容易得到父母的認同，也更容易得到鄰居、老師和同學的認同，更容易被愛。而更被愛的那個人，就會獲得更多、更好的資源，也就更容易生存。

從生物進化的角度來看，也是如此，優勝劣汰。更優秀的人，具備了更多生存下去的憑藉。在種族中，更優秀的那個人，更會被擁戴，從而更被大家所保護。

無論從物種基因的角度，還是從後天環境教育的角度，讓自己優越於他人，都是非常重要的。

想像一下：如果你覺得自己到處都是缺點、哪裡都很差、處處都不如別人，這樣的你，每天醒來面對這個社會，有什麼樣的感覺？你會覺得焦慮又痛苦。

一個人只有先體驗到價值感，才能去努力地生活，才有心理空間去做自己真正感興趣的事，才有能量去愛自己想愛的人，甚至才能夠去正常地生活。

當一個人找不到自我價值時，潛意識就需要來幫幫忙，讓自己體驗到「我很好」。至於客觀上我是否真的很好，並不重要，重要的是「我自己如何感知我自己」。

憤怒中的愉悅感

憤怒是獲得價值感的重要途徑之一。

憤怒時，你是嫌棄別人的。嫌棄別人，對自己有什麼好處？好處之一，就是可以藉由說對方的「差」，來顯示自己的好。我越是覺得你做得不對，就越覺得自己正確。我越是看不起你的缺點，就越覺得自己渾身都是優點。我嫌棄你時，就能體驗到自己高高在上的優越感。

這是潛意識「水落石出」的遊戲：水落下去，石頭就出來了。也就是說，先把別人看得低，就會顯得我高。

可以去感受一下：當你指責一個人「你很自私」，你會感覺到很委屈。在委屈的同時，你是怎麼評價自己的呢？你會覺得：對方為什麼不能像我一樣呢？我就是一個很無私的人啊。

當你因為孩子太拖磨而憤怒，你會感到很挫敗。但你內心深處有沒有一絲「怎麼就不像我這麼俐落」的快感呢？假如你覺得自己比他更拖磨，你的確也就不好意思說他太拖拖拉拉了。

當你指責一個人「你怎麼插隊啊，沒水準！」，你內心同時也會湧起「我在乖乖排隊，我是有水準的人」的優越感。

當你指責一個人「你一點都不上進」，你內心深處就體驗到巨大的「我很上進」的自豪感。

當你指責一個人「你一點都不顧別人的感受」，你就體驗到了「我是一個很懂得照顧別人感受的人」的壯烈感。

憤怒、鄙視、不屑、抱怨、看不慣、挑剔，這些都是我們嫌棄別人來獲得價值感的重要途徑。

憤怒之中，其實也蘊含著愉悅感。憤怒看起來雖然是一種難受的情緒，但你會發現他人在開始指責時，會變得聲音高亢、話語流暢、邏輯清晰、專注度高，這完全是非常亢奮的生理喚醒。你會發現人其實很少能注意力這麼集中地去做一件事，這說明在潛意識裡，表達憤怒是很享受的過程。

在憤怒時，直觀話語雖然是「你怎麼這麼差」，潛台詞卻是「不像我，我怎麼這麼好」。

優越與優秀不同。優秀是「我很棒」，優越則是「我比你棒」。一個人如果內在無法確認自己的價值感，就需要透過與他人比較、以他人為對照，來確認自己的價值感。

憤怒是「暫時忘記了我很差」

有些人會覺得：我憤怒的是對方沒有能力做的那件事，其實我自己也做不到，但是我不認為我在嫌棄他。比如有些人內向，卻看不得孩子內向，在孩子表現出內向、靦腆時就很憤怒。實際上，你在憤怒的那一刻，會暫時忘記自己也是個內向的人。在憤怒的那一刻，你會做出比較，覺得自己比孩子好，沒他那麼內向。你跟外人比，發現自己很內向，但你發現孩子比自己還內向，這時在孩子面前，你就會覺得自己很好。

在社會上、日常生活中，我們會覺得自己在某些方面很差，而自己無法消化，所以我們要對一個做得更差的人憤怒。這時，嫌棄他是在告訴自己「其實我還好」。

還有同學問我：「在嫌孩子寫作業笨的時候，我仔細體會了一下，好像感受不到這種對孩子嫌棄而帶來的優越感呀，反而體驗到的是其實自己也不夠好。我該如何理解這種感受呢？」

這位同學首先體會到的「不好」，其實是「我是個不夠好的媽媽」。作為媽媽的角色，教不好孩子、教不好作業、發脾氣、嫌棄等，的確會讓她感覺到自己是個很差的媽媽。但角色之外，作為人的這部分，卻不影響她潛意識裡同時體驗到「我一點都不笨」、「我就很機靈」的優越感。

所以她先後在很短的時間內，體驗到了「我是個做事情很機靈的人」、「我是個脾氣不夠好的媽媽」這兩種心情。

什麼是安全的關係？

憤怒能帶來價值感，我們也需要價值感，於是人會無意識地選擇一段總是讓自己憤怒的關係，來讓自己既憤怒又得意。人的潛意識為了尋找這種優越感，也會做兩件有趣的事：

跟一個糟糕的人在一起。

發現一個人糟糕的一面。

這兩種情況，都會輕易讓人生氣。

一些嚷嚷著「我要找個上進的伴侶」的人，最後卻找了一個不上進的伴侶。因為透過伴侶的不上進，才能體認到自己的上進。

但你要反過來想：假如你找了一個比自己還上進的人做伴侶，會是什麼樣的感覺？這個人比你更上進，他進步的速度比你快。你每天看著他變得更好，看著他與自己的差距越來越大，這就會激起你被拋棄的恐懼。

而找一個不如自己上進的人，就完全不一樣了。你可以邊嫌棄他、邊憤怒，同時有種踏實的安全感：「你都不如我上進，只有我拋棄你的分，而沒有你拋棄我的分。」