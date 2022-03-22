《初擁》落溪死亡事件引文化部發聲，名導林書宇：「希望這些議題成為基本常識與理念，而非一時關注」

由炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人演出的影集《初擁》，劇組在3月11日於苗栗南庄神仙谷取景收工時發生意外，2名工作人員不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。此事引起軒然大波，社會各界極為關注，多名影視工作者也紛紛於臉書發聲，影視產業、藝文工作者過勞、超時、職安、勞資不對等的勞權窠臼與糾紛再度浮上檯面。

對此主演炎亞綸表示，在製作公司多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時，與符合劇種成本付出為前提，來繼續下一次的合作。

Photo Credit: 中央社 炎亞綸

有鑑於此，文化部於昨（21）日發布新聞稿表示，為落實保障藝文工作者勞動權益及職業安全，發布《文化藝術事業應遵守勞動法規指引》及《文化藝術工作者承攬暨委任之契約指導原則》，此2項行政規則提供文化藝術事業及工作者重要參循。

文化部表示，去（2021）年修訂通過《文化藝術獎助及促進條例》，增訂勞動權益保障專章，隨即展開勞動法規指引及契約指導原則等相關法令修訂作業，2項行政規則草案於去年公告並召開線上諮詢會，經彙集各界意見修訂後正式公告。後續文化部將編撰相關教材及辦理說明會，向藝文事業及工作者宣導說明。

此外，文化部也將與勞動部、藝文公（工）協會等合作，規劃職業安全及權益保障相關課程，以提高事業及工作者職安意識並落實於現場工作；針對部分具高危險工作類型如影劇、表演藝術等，文化部亦將與地方政府研議，要求現場工作前應提出「工作安全防護計畫」，包含防護機制、設備、人員等必要檢視清單或項目。對於相應的特殊性安全防護所需增加經費，文化部亦將研議予以專案補助，期盼確實落實各項拍攝、表演工作等人員衛生安全保護工作。

文化部進一步說明，勞動法規指引訂定目的，是為確保文化藝術事業瞭解應遵守的各項勞動法規，保障所僱用文化藝術工作者勞動權益，包含應遵守的制度、工資、工時、職業衛生安全、性別平等及社會保險等注意事項、核心參考指引說明與勞動法規依據，提供文化藝術事業及工作者檢視及運用。

契約指導原則部分，主要作為藝文工作者與業主簽訂契約前的合理性檢視參考，內容除以「總則」將承攬或委任契約應約定事項及法律上常見爭議加以敘明，另針對藝文工作者工作類型多樣性，分別提出「藝術創作」、「表演藝術經紀」、「展覽、銷（售）型藝術經紀」、「表演藝術演員」、「表演藝術技術人員服務」共5項契約指導原則暨契約要領附件。

最後，文化部表示，為更具體規範契約事項，將與各公（工）協會合作，於6個月內完成符合不同藝文工作業別需求的承攬或委任定型化契約範本。

Photo Credit: 中央社 文化部長李永得

對於文化部的聲明，現任中華民國電影導演協會理事長的林書宇，接受《關鍵評論網》訪問表示，「影視製作的職安跟工時問題，一直都是導演協會持續在關心與關注的，文化部對此的發聲當然很好，而且也非常需要影視相關的各工協會推廣出去，讓這些議題成為我們的基本常識與理念，而非一時的關注。」

曾執導過《九降風》、《百日告別》等名作的林書宇，數年前執導馬來西亞最大的影視集團「Astro Shaw」以及積極推動亞洲影視產業的「HBO Asia」合製的《夕霧花園》。此案同時獲得國家電影發展局「FINAS」的支持，甚至還有南韓的「CJ Entertainment」負責國際版權銷售，在一連串的跨國合作中開啟《夕霧花園》的旅程。而首度和國外製片公司合作的林書宇，在跨國拍攝過程中，就對「台灣影視產業的工時」感觸良多。

《夕霧花園》大量啟用國外團隊，工作流程與台灣不盡相同，觀念上也讓林書宇有豐厚收穫，「Astro Shaw」將製作現場交給曾負責Netflix影集《馬可波羅》、2018年票房黑馬《瘋狂亞洲富豪》的「餅乾電影」（biscuit Film）；「餅乾電影」習慣依循國外工會模式工作，製作電影時永遠將「人」擺在第一位，電影則是第二。工時上嚴格控管，謹遵一天拍攝12小時的規定，該休息就休息，如需超時拍攝，也並非給付加班費能了事，必須要每個部門的工頭都答應才成。也因此，身為導演的林書宇必須掌握每天的拍攝流程，思考如何更「精準」拍攝電影，成為林書宇的課題。

「我們在開拍前期花很多時間討論，我跟副導要判斷一天能拍多少，總共需要幾天，劇組團隊需要多少移動等等。拍攝過程中，往往都覺得OK喊得很心虛，會覺得有很多鏡頭沒拍到。但當我進後期剪接時，發現這些素材仍舊很豐富，也剪掉很多畫面，至此就反思當初在拍片現場拍了多少畫面，是為我的安心，可能這些畫面是不必要的，我能不能再精準一點？這件事不是做不到。」林書宇這樣說。

不同於台灣的是，在台灣容易出現導演「作者論」的概念，電影就是服務導演，工作人員也很容易與資方產生對立，資方有守住資金底線的壓力，因此導演的「創作」，就容易從工作人員身上榨取。比較起來，國外劇組團隊上下階級意識淡化，且也因為有了12小時的限制，讓劇組團隊有了喘息空間，「被迫休息」成了一道重要防線。

林書宇也說：「我當然擔心拍不完，拍不夠、拍不好，在台灣拍片就是拚，忽略休息，通常殺青後身體馬上垮掉一個禮拜，但因為拍攝《夕霧花園》每天一定得休息，殺青後隔一天我能非常有活力地找剪接師開始工作，我發現這樣的工作模式是健康的，也才是正確的態度。」