想像一座城市，從摳腳大漢到如花少女個性都很像館長，這就是我對中國東北人的感覺

人一生會經歷許多故事，其中多數會被遺忘，少數會再次回沖重複品嚐的，往往不是平穩安逸的日子，而是深刻的酸甜苦辣。

在中國的日子，對我而言便是如此。

現在可能看不出來，但以前的沈君是位熟讀社會學的小憤青。年輕的我，眼前容不得世間不公，心中盈溢著台灣價值。因此，在中國工作時面對觀念衝突，大至國族認同、是非公理，小至室內吸菸、隨地吐痰，總感覺日子很難熬。然而，現在回想那些事卻沒有一絲不悅，只覺得充滿樂趣。

你也有「中國經驗」嗎？

「你思想太偏激又太幼稚，中國棒棒！」

「你沒有獨立思考和良知，中國壞壞！」

很多人在分享中國時，都會起這樣的爭執，並將分歧歸咎於彼此的政治傾向。

然而，聽過盲人摸象的故事嗎？兩岸曾交流頻繁，台商有百萬之多，此外還有交換生、外派、旅遊、國際志工，交流管道多元。然而，以上都是特殊的一小部份族群。在北上廣深沿海城市，你會看見進步繁榮；在大公司的廠區，你會看見園區規模經濟；在世外山村，你會看見傳統質樸，在網路上，你會看見憤怒的小粉紅。在交換學生的生活圈，你會看到家世、能力都是頂尖1%的天之驕子。

但你們品嘗過普通人的生活嗎？

在中國的多半時間，我在次級城市和名不見經傳的縣城生活——那是多數台灣人不會駐留，多數中國人生活的地方。

政治

其實，多數中國人都是政治冷感者，相較與外界交流頻繁的沿海地區，內陸地區更明顯。

身在現代社會，多數中國人就算吃不飽也餓不死，娛樂管道多元，滿足基本慾望並不難；相對地，參與政治／公眾議題的代價卻極為高昂，高昂到多數人壓根沒想過參與。就像電影《駭客任務》一樣，多數人不會意識到母體存在，即使意識到，也未必想反抗母體。

每天看那旭日東昇、金烏西墜，然而，會決定逐日的夸父又有幾個？

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少數特例不提，多數中國人是真心認為統一是兩岸人民的共同心願，我遇過太多人直接把中央四套的《海峽兩岸》節目內容拿來和我分享，用常駐班底「兩岸專家邱毅」的話嘗試引起共鳴，想一起罵蔡英文阻撓統一大業，你能想像我笑得多尷尬嗎？。

雖然我的確不喜歡蔡英文，但我並沒有更喜歡邱毅，然而，看看那熱情期待的臉蛋，誠懇真切的態度，還真的不好意思說出「其實我並不想統一」。當然，這也跟遇到恐怖追求者有異曲同工之妙：天知道拒絕人家後，接下來會發生什麼事？

當然，積極表示政治意見的中國人還是存在，覺醒青年、海外中國人這類就不提了，台灣人肯定遇得比較多。但其中有一類有趣的族群，實在不可不提——「國民黨粉」或「蔣粉」。

這類族群將對共產黨的不滿化成對國民黨時代的美好幻想，並幻想那份黃埔精神，如今已在寶島上開枝散葉。曾有一間常去的雜貨店，每次遇到台灣人時老闆就會特別興奮，想聽聽寶島的故事和對蔣公恩澤的緬懷，而我們自然從善如流，因為他會多送我們幾顆蛋。

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飄向北方

相較南方，我對中國北方更熟悉。

中國各地區的風俗差異很大，就像美國各州民風迥異，連小小台灣都能戰南北一樣，有些中國北方的特色讓我印象深刻。例如，北方人「自認」身材高大，個性直爽。會說自認是因為實際上他們並不高——台灣人平均身高是高於中國任何省分的，連「小日本」平均身高也比中國人高，其高大身材是跟中國南方比較下的優越感。

但另一方面，北方人的強壯、剽悍和直爽是貨真價實的——以打籃球為例，越往南方，越容易看到技巧派的球風，越往北方越愛靠身材蠻力硬幹。

而其中最具北方代表性的，就是東北人。

東北

「你瞅啥？」（看三小？）

「瞅你砸地？」（看你又怎樣？）

這是我第一句學會的東北話。

那時，和兩位東北人、一位台灣人同伴一同在東北創業，從大城市戰到小縣城，深深感受到當地民風。東北人直爽、剽悍、粗魯、幹話連篇、講話很風趣，看似粗枝大葉，但對金錢利益卻很敏銳。如果舉一個台灣人為例，就是館長陳之漢吧，想像一座城市，從摳腳大漢到如花少女，老人、小孩個性都很像館長，那就是我對東北人群的感覺。

也因此，東北出最多的精英就是兩種：

一是黑道，東北黑道跟台灣不太一樣，如今台灣黑道多半都是商人思維了，但東北黑道給人的感覺很像日本極道任俠，至少表面上像。我喜歡在東北的公共浴池泡澡，一邊看大銀幕播黑道電影（他們澡堂的標配），會覺得自己彷彿就身在劇情中。

二是藝人，包括傳統的二人轉、相聲、演員，到現在流行的直播主，東北人永遠是最優秀的那一群。他們講話太有趣了，人人都自帶龐大的俗／俚語資料庫，而背後是一套幽默、跳tone、懂得苦中作樂的思考哲學，讓東北人自帶一股與眾不同的魅力。

哈爾濱

迥異於東北人的豪爽個性，哈爾濱是一座細膩美麗的城市，其底蘊來自豐富的文化交流史——韓國人、俄羅斯人、日本人都在這裡留下了大量建築與故事，他們的遺民如今也在那裏開枝散葉，去聖索菲亞大教堂附近走一趟吧，你可以深切感受到城市的生命力。

而東北的現代面，是進步趨近停滯，面臨人口外流問題的地方，這也是許多中國內陸省份的問題。其實道理不難懂，既然快速建立起光鮮亮麗的北上廣深、沿海特區，那必然有某些地方的區域定位被取代，人口被吸引走。

但由於體制因素，政府和巨型企業改造城市很迅速，例如前幾年弄出了萬達旅遊城，即使只是第一期的部分區域，以台灣標準而言也是非常厲害的商場了，更別說它的波浪設計是城市地標的等級，而且不只為了美觀，更是一間長達500公尺的超大型室內滑雪場，內部不只有電扶梯（魔毯），還有兩部纜車，雪質也十分優秀，曾讓我度過一段愉快時光。

Photo Credit: 萬達城 哈爾濱萬達城的設計概念圖

慶安