2022/03/23,
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韓國準總統尹錫悅將把辦公室搬離青瓦臺，是走出威權還是迷信風水？

韓國準總統尹錫悅將把辦公室搬離青瓦臺，是走出威權還是迷信風水？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

尹錫悅在參選總統期間就曾因傳出迷信巫俗，遭共同民主黨質疑是否可能像前總統朴槿惠一樣，將國家大事交由宗教信仰決定，這次強力推動總統辦公室搬遷，再次被批評迷信風水。

文：廖禹揚（中央社駐首爾記者）

韓國總統當選人尹錫悅宣布將把總統辦公室搬出現址青瓦臺，希望藉此消除「帝王式總統」的領導模式，將青瓦臺「還給國民」；但也有意見批評尹錫悅急著搬走，都是因為迷信風水。

尹錫悅20日正式宣布欲將總統辦公室從青瓦臺搬到距離現址六公里的國防部大樓，目標是5月10日上任當天就使用新辦公室，將青瓦臺完全開放給民眾參觀。

尹錫悅原本的政見，是將總統辦公室搬到首爾部會機關集中的光化門，但在展開規劃階段後將位於光化門的外交部大樓，及位於光化門南方龍山的國防部大樓都列入備選方案，最後考量警備問題，選定搬遷至國防部大樓。

20日公布的方案中搬遷費用估約500億韓元（約新台幣12億元），但500億韓元方案中並未包括合同參謀本部搬遷費用，據尹錫悅發言人金恩慧今天公布的估算結果，若合同參謀本部搬遷至位於首爾南部的南泰嶺，約需花費1200億韓元。

但無論是否加上合同參謀本部搬遷費用，都受到執政黨共同民主黨質疑，認為費用至少需要一兆韓元。

這並非韓國政府第一次考慮搬遷總統及幕僚辦公室，但包括文在寅政府在內，最後皆因警備、預算等問題放棄。尹錫悅這次提出搬遷方案，也受到政界質疑與反對，不僅因預算高昂，且時程緊迫，又涉及國防安保問題，部分意見認為，尹錫悅之所以不想在青瓦臺辦公，是因為覺得「風水不好」。

搬家、搬辦公室時看風水，在亞洲文化圈中並不少見，韓國現今仍有許多人相信風水，文在寅政府研議將總統辦公室搬到光化門時也曾傳出「風水爭議」。

青瓦臺自古以來被視為風水寶地，在高麗肅宗年間（西元1054至1105年），風水地理家金謂磾曾上書稱此地受山地環繞守護，建議在此建立都城，肅宗因此在此設都「南京」，並在現今青瓦臺位置建設別宮；之後朝鮮時代的李氏王朝也沿用當時宮殿。

到了日據時期，日軍在此興建總督官邸；韓國光復後於1948年建立政府時，時任總統李承晚在此興建「景武台」，也就是現今的青瓦臺，之後在前總統尹潽善任內正式改名為青瓦臺。

不過，近代例任韓國總統卸任後晚景淒涼，風水學家對青瓦臺到底是「吉地」還是「凶地」爭議不斷。

在韓國具代表性的風水學家、前首爾大學教授崔昌祚就曾指出，以景福宮北側神武門連接至青瓦臺正門的道路為界，以下（光化門一帶）宜為人居，以上則是神靈降臨之地；將青瓦臺視為「凶地」的學者認為，青瓦臺所在地必須興建神祠，才能壓制住地氣。

而這次被選為新總統辦公室所在地的龍山，在風水上則極受讚譽，國防部現址是可帶來權力及名譽的「內青龍」地形，地名「龍山」也相當符合總統的氣勢。

尹錫悅在參選總統期間就曾因傳出迷信巫俗，遭共同民主黨質疑是否可能像前總統朴槿惠一樣，將國家大事交由宗教信仰決定，這次強力推動總統辦公室搬遷，再次被批評迷信風水。

尹錫悅對此強調，搬遷辦公室是早就列在政見中的計畫，並非倉促決定，也不是風水考量，並反擊屢次以此攻擊的共同民主黨「看起來更關心迷信」。尹錫悅所屬國民力量黨則提出反駁，指出尹錫悅現在住處位於曾發生死傷逾千人倒塌事故的三豐百貨舊址，絕對不是會迷信風水的人。

無論青瓦臺所在地是吉是凶，搬遷辦公室是否真有風水考量，若尹錫悅政府真的搬離鐘路區，也代表青瓦臺、光化門一帶鐘路地區維持數百年的政治中心地位將畫下句點。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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